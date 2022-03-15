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Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить всю жилищную инфраструктуру, которая была разрушена в результате атаки войск РФ.
Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – написал он.
Зеленский также опубликовал фотографии масштабных разрушений инфраструктуры в населенных пунктах Украины.
Топ комментарии
+20 Гарик Неинженер 728d2b05
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эту проблему нужно срочно решать после войны!
https://twitter.com/burnter/status/1503467636058996741
Гарри, при этих "лесорубах" хотя бы на одну Украину хватило. Зараз це не на часі. Всі кошти повинні іти на ОБОРОНУ. Смерть ворогам!!!
А это... А в его зеленую черепушку не приходит, что таки придется отвечать за трехлетние "шашлычки"?
Місцеві осередки "слуг народу" підминають під себе розподіл гуманітарноі допомоги на місцях, звичайно, за відкати!
Особливо це стосується будматеріалів та продуктів харчування.
Ходять чутки, що голова ОДА на Волині замкнув на собі розмитнення гуманітарних вантажів, за 15% відкату.
Ви по-іншому просто не вмієте!