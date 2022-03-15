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Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить всю жилищную инфраструктуру, которая была разрушена в результате атаки войск РФ.

Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – написал он.

Зеленский также опубликовал фотографии масштабных разрушений инфраструктуры в населенных пунктах Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала войны в Украине погибли 97 детей, ранены более 100, - Офис Генпрокурора

Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 01
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 02
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 03
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 04
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 05
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 06
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 07
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 08
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 09
Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский 10
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Топ комментарии
+20
Кто- нибудь в ОПе, подскажите Зеро,что сначала надо победить лютого врага,а потом уже заниматься восстановлением,все средства сейчас надо отдавать армии
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15.03.2022 12:19
+19
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15.03.2022 12:13
+18
Яки бл зараз "фонди" ви формуєтє? Для чого? Яке "восстановление"? для чого? щоб бабло розпилювати без контролю? Армію бл фінансуйте. Тероборону! Зброю закупайте. Скількі підприємств евакуювано з центра? Скількі з них працюють на захіст країни?
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15.03.2022 12:28
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15.03.2022 12:13 Ответить
Мінус один російський генерал. Посада та прізвище встановлюються.
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15.03.2022 12:14 Ответить
Прилёг отдохнуть. Сильно устал освобождать людей от злых бендеровцев с Азова))
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15.03.2022 12:16 Ответить
подохшая и зажмуренная рашистская кацапсина - это очень хорошо. ))
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15.03.2022 12:57 Ответить
Привіт зраднику!
На зміну вийшов?
'
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15.03.2022 12:20 Ответить
Футболист Артем Дзюба заявил об отказе от игры за сборную Россию из-за войны в Украине, где живет много его родственников, сообщил ТАСС тренер Валерий Карпин.
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15.03.2022 12:19 Ответить
Дзюба ватик неописуемый. Возможно родственники ему мозги вправили, хотя сомневаюсь
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15.03.2022 12:21 Ответить
Всім в Україні на це *****.
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15.03.2022 12:48 Ответить
Кто- нибудь в ОПе, подскажите Зеро,что сначала надо победить лютого врага,а потом уже заниматься восстановлением,все средства сейчас надо отдавать армии
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15.03.2022 12:19 Ответить
Та до *****! Возле него опять кроты стали орудовать, а оно опять в облака улетело... О_о
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15.03.2022 12:49 Ответить
Квартира квартирою, мені от цікаво як людина може отримати компенсацію за речі, що були у квартирі...одяг,меблі,гроші і т.п. Подавати в суд на "асвабадітєлєй" до сраки.
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15.03.2022 12:21 Ответить
всё на$уй разворуется!
эту проблему нужно срочно решать после войны!
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15.03.2022 12:23 Ответить
Після перемоги всіх популсітів-клоунів не ***!
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15.03.2022 12:25 Ответить
Репарації з паРаши перекриють ці витрати @?
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15.03.2022 12:25 Ответить
Коли це орки до Берестейки доїхали?

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15.03.2022 12:28 Ответить
В перші дні війни. Тоді діряві і на оболоні покаталися.
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15.03.2022 12:49 Ответить
Яки бл зараз "фонди" ви формуєтє? Для чого? Яке "восстановление"? для чого? щоб бабло розпилювати без контролю? Армію бл фінансуйте. Тероборону! Зброю закупайте. Скількі підприємств евакуювано з центра? Скількі з них працюють на захіст країни?
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15.03.2022 12:28 Ответить
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15.03.2022 12:50 Ответить
Меня терзают смутниє сомнєнія...якщо до справи візьмуться ті,що на дорогах крали- тоді вважай піпіпі..дєц!
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15.03.2022 12:32 Ответить
Років 50 будемо відбудовуватися...
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15.03.2022 12:51 Ответить
це те саме відео Лапіна вчора. подивиться и послухайте уважно

https://twitter.com/burnter/status/1503467636058996741
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15.03.2022 12:34 Ответить
За все повинні платити кацапи. Якщо забрати все їхнє бабло,заарештоване в західних банках-на дві нових України вистачить.
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15.03.2022 12:35 Ответить
"Якщо забрати все їхнє бабло,заарештоване в західних банках-на дві нових України вистачить. "

Гарри, при этих "лесорубах" хотя бы на одну Украину хватило. Зараз це не на часі. Всі кошти повинні іти на ОБОРОНУ. Смерть ворогам!!!
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15.03.2022 12:47 Ответить
Щось мене напружують такі висловлювання з боку президента. Це якось цинічно виглядає,коли вся країна, кожен день,страждає і живе в страху від ракет і ніхто не знає коли прилетииь в твій дім,а все частіше вкидують це- ми відновимо. Як ви відновите? Ця падаль знищує в попіл людські життя. Ділять шкуру не вбитого ведмедя. На оборону гроші давайте.
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15.03.2022 12:41 Ответить
Зеленський скучив за популізмом, тому й варнякає.
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15.03.2022 12:54 Ответить
Об этом потом, уже сейчас едостаточно арестованых активов москалькой ымперии на сотни миллиародов баксов, с них можно через суд отстроить Украину, если паРашка потом откажется от репараций или не в состоянии будет их выплатить!
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15.03.2022 12:48 Ответить
"Мы уже формируем фонды" - Мы разворуем все.
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15.03.2022 13:01 Ответить
Трус и жадный до всрачки клоун.
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15.03.2022 13:28 Ответить
Оно уже ручонки свои зеленые потирает, это сколько же ********* можно будет сп...деть! Тут вам не дороги. Тут вам клондайк со всей Аляской.
А это... А в его зеленую черепушку не приходит, что таки придется отвечать за трехлетние "шашлычки"?
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15.03.2022 13:40 Ответить
Знаю я, як ви ці фонди "формуєте"!
Місцеві осередки "слуг народу" підминають під себе розподіл гуманітарноі допомоги на місцях, звичайно, за відкати!
Особливо це стосується будматеріалів та продуктів харчування.
Ходять чутки, що голова ОДА на Волині замкнув на собі розмитнення гуманітарних вантажів, за 15% відкату.
Ви по-іншому просто не вмієте!
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15.03.2022 14:12 Ответить
 
 