Мы восстановим каждую квартиру. Уже формируем фонды, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский обещает восстановить всю жилищную инфраструктуру, которая была разрушена в результате атаки войск РФ.

Об этом Зеленский написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Мы все восстановим. Каждую улицу каждого города. Каждый дом, каждую квартиру. Мы направим на это все наши силы, всю помощь миру. И уже формируем фонды, чтобы Украина жила", – написал он.

Зеленский также опубликовал фотографии масштабных разрушений инфраструктуры в населенных пунктах Украины.

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