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Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области подразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожили очередную партию оккупационных войск. Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"На Луганщине подразделениями Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины отправлена ​​в ад очередная партия "асвабадителей". Туда вам и дорога! И так будет с каждым оккупантом!", - отмечается в сообщении.

"…Продолжаются двадцатые сутки героического противостояния Украинского народа широкомасштабному российскому военному вторжению, и почти ежеминутно "маруновые береты" успешно уничтожают оккупантов. Погибают наши враги, как роса на солнце…", - добавляют в командовании ДШВ.

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Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 01
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 02
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 03
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 04
Подразделения ДШВ ВСУ уничтожили очередную партию оккупационных войск в Луганской области 05
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Топ комментарии
+64
Рашист вирішив йогою зайнятися, щоб відновити внутрішній спокій?)
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15.03.2022 12:27
+45
Дуже файно! Особливо цап який стоїть на голові!
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15.03.2022 12:28
+40
Здоровья ему. 😆
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15.03.2022 12:29
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Рашист вирішив йогою зайнятися, щоб відновити внутрішній спокій?)
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15.03.2022 12:27 Ответить
Здоровья ему. 😆
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15.03.2022 12:29 Ответить
Так, це ж асана "Бєрьозка")))
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15.03.2022 12:30 Ответить
Отак до гори задніми лапами і закопувати цих тварюк (більше влізе в канаву). Можно ще осиковий кілок в дупу.
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15.03.2022 12:34 Ответить
Взял стратегическую глубину.
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15.03.2022 13:11 Ответить
Дуже файно! Особливо цап який стоїть на голові!
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15.03.2022 12:28 Ответить
просто кацапу нравиться йога
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15.03.2022 12:31 Ответить
Это новая крылатая ракета от кацапского оборонпрома
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15.03.2022 14:09 Ответить
Буває.
Але ж прикольно казламорде добриво застрягло пилом в землю.
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15.03.2022 12:28 Ответить
Четверте фото особливо приємне! Кацапський дохлик гріє душу українця.
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15.03.2022 12:29 Ответить
Кацапчик "щучкой" в окоп нырял?
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15.03.2022 12:30 Ответить
Война войной, а йога по распорядку
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15.03.2022 12:30 Ответить
опущенєц сам поліз в могилу викопану завчасно.
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15.03.2022 12:31 Ответить
потихоньку нужно двигаться в сторону Мариуполя . . . снимать осаду
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15.03.2022 12:32 Ответить
Заняття йогой не завжди корисні для здоров`я.
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15.03.2022 12:32 Ответить
Шоб стояв у кожній хаті.
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15.03.2022 12:33 Ответить
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15.03.2022 12:48 Ответить
Асвабадітель не встих нас асвабадіть... сам заплигнув в яму, та щей вниз макітрою, вперся рогами тай висить.... медитірує...
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15.03.2022 12:52 Ответить
Рухається до центру землі.
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15.03.2022 13:28 Ответить
trochę się pogrążył! A trzeba było zostać w Rosji.
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15.03.2022 14:31 Ответить
В Украине - теперь правильно!
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15.03.2022 14:47 Ответить
Пішов в "щєль"
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15.03.2022 12:33 Ответить
Башни с техники русни как грибы в лесу - УРОЖАЙ!)
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15.03.2022 12:33 Ответить
от би мамульке, женке фото "героя" переслать ногами до луни.....
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15.03.2022 12:40 Ответить
через 9 місяців обидві народять - все по жукову....
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15.03.2022 12:42 Ответить
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15.03.2022 12:42 Ответить
«Не унывайте, пацаны!» (с)
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15.03.2022 12:55 Ответить
уш нє слюшільось лі штьо с ванюшь'я?
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15.03.2022 12:58 Ответить
а гаварілі шо хахлов порубаем, деньжат срубім,
маньке новий какашнік на тикву куплю - наверное *******....
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15.03.2022 13:00 Ответить
Поховали москаля край дороги , видно руки , видно ноги ,
видно роги
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15.03.2022 13:02 Ответить
При встрече с ВСУ, можно почувствовать лёгкое недомогание.
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15.03.2022 13:07 Ответить
то ж цілих 7 000 000 руплев отам лежить?
починаемо аукциіон - чий?
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15.03.2022 12:49 Ответить
https://twitter.com/i/status/1499408125249703940
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15.03.2022 13:03 Ответить
Віддавати за 5 000 000, якщо не забирають, то буде добриво.
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15.03.2022 13:30 Ответить
Это если его найдут,а так пропал,просто пропал,нету тела-нету денег
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15.03.2022 14:11 Ответить
Тактика страуса не работает,миф развеен.
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15.03.2022 12:49 Ответить
Поховали москаля вверх ногами.
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15.03.2022 12:57 Ответить
Ноги, видите, для того человеку и даны, чтобы бить ими землю.

Потому они и растут не из головы. ©
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15.03.2022 13:00 Ответить
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15.03.2022 13:05 Ответить
красівоє
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15.03.2022 13:06 Ответить
санкційний список в дії,від ЗСУ
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15.03.2022 14:01 Ответить
Удивительно что эти долбоебы до сих пор не задумываются за что дохнут.
Ладно там спецура, понять можно, ну а эти бомжи?
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15.03.2022 14:06 Ответить
А там олені, олені
Небриті і неголені...
Дивні створіння
В них з голів росте коріння
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15.03.2022 19:46 Ответить
Слава ВСУ !!! А в этот момент почему до сих пор ВЦА не эвакуирует пациентов из больниц. Ведь там очень большое количество жителей которые ранены во время обстрелов рашистов .Многие не могут передвигаться самостоятельно. Почему бездействуют , ведь это самые не защищенные люди. Лекарств осталось на 2 дня, спасибо нашим бойцам которые делятся с ними. Давайте не допустим повторения Мариуполя где эти сволочи захватили больных в заложники !!!!!
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15.03.2022 19:48 Ответить
 
 