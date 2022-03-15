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Большая галерея уничтоженной российской техники. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 марта ориентировочные потери врага в технике составили: танков – 404, боевых бронированных машин – 1279, артиллерийских систем – 150, РСЗО – 64, средства ПВО – 36, самолетов – 8 вертолетов – 95, автомобильной техники – 640, корабли/катера – 3, цистерн из ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото было опубликовано воином Богданом Крупским.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский "Байрактар" уничтожил российский ЗРК 9К331 "Тор-М1". ВИДЕО

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Большая галерея уничтоженной российской техники 02
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Большая галерея уничтоженной российской техники 07
Большая галерея уничтоженной российской техники 08
Большая галерея уничтоженной российской техники 09
Большая галерея уничтоженной российской техники 10
Большая галерея уничтоженной российской техники 11
Большая галерея уничтоженной российской техники 12
Большая галерея уничтоженной российской техники 13
Большая галерея уничтоженной российской техники 14
Большая галерея уничтоженной российской техники 15
Большая галерея уничтоженной российской техники 16
Большая галерея уничтоженной российской техники 17
Большая галерея уничтоженной российской техники 18
Большая галерея уничтоженной российской техники 19
Большая галерея уничтоженной российской техники 20
Большая галерея уничтоженной российской техники 21
Большая галерея уничтоженной российской техники 22
Большая галерея уничтоженной российской техники 23
Большая галерея уничтоженной российской техники 24
Большая галерея уничтоженной российской техники 25
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Большая галерея уничтоженной российской техники 27
Большая галерея уничтоженной российской техники 28
Большая галерея уничтоженной российской техники 29
Большая галерея уничтоженной российской техники 30
Большая галерея уничтоженной российской техники 31
Большая галерея уничтоженной российской техники 32
Большая галерея уничтоженной российской техники 33
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Большая галерея уничтоженной российской техники 35
Большая галерея уничтоженной российской техники 36
Большая галерея уничтоженной российской техники 37
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Большая галерея уничтоженной российской техники 39

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Большая галерея уничтоженной российской техники 42

Большая галерея уничтоженной российской техники 43
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Большая галерея уничтоженной российской техники 45
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Большая галерея уничтоженной российской техники 49

Большая галерея уничтоженной российской техники 50
Большая галерея уничтоженной российской техники 51
Большая галерея уничтоженной российской техники 52
Большая галерея уничтоженной российской техники 53
Большая галерея уничтоженной российской техники 54
Большая галерея уничтоженной российской техники 55
Большая галерея уничтоженной российской техники 56
Большая галерея уничтоженной российской техники 57
Большая галерея уничтоженной российской техники 58
Большая галерея уничтоженной российской техники 59
Большая галерея уничтоженной российской техники 60
Большая галерея уничтоженной российской техники 61
Большая галерея уничтоженной российской техники 62
Большая галерея уничтоженной российской техники 63
Большая галерея уничтоженной российской техники 64
Большая галерея уничтоженной российской техники 65
Большая галерея уничтоженной российской техники 66
Большая галерея уничтоженной российской техники 67
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Топ комментарии
+32
А тепер "галерею" засмажених кацапів!
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15.03.2022 13:21
+25
Падлы вонючие кацапские. Горите в аду.
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15.03.2022 13:19
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Правила форума Совет форумчан
Украінці, хто зараз не на фронті, не волонтерить, якщо маєте вільний час, виділіть півгодинки, для проукраінськоі пропаганди. Тут є декілька варіантів. В фейсбук, ютуб, тік-ток поширюйте фото-відео знищеноі техніки окупантів. Дестабілізуйте іх суспільство, лайте іх уряд, зокрема путлера. Можете брати на жалість, прикидаючись росіянами, що гинуть сини та чоловіки, що іх відправили як гарматне м'ясо на погибель на непотрібну війну. Заваліть соцмедіа правдою про війну!
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15.03.2022 13:22 Ответить
Але фільтруйте інфу, щоб корисну не злити.
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15.03.2022 14:35 Ответить
так, фото розповсюджую
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15.03.2022 16:47 Ответить
Ну гугл-картах можно, по всей Москве пораскидать такие фото
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15.03.2022 22:11 Ответить
Падлы вонючие кацапские. Горите в аду.
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15.03.2022 13:19 Ответить
Яка краса...
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15.03.2022 13:19 Ответить
після війни треба зробити музей перемоги з того понівеченого металобрухту
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15.03.2022 16:39 Ответить
А тепер "галерею" засмажених кацапів!
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15.03.2022 13:21 Ответить
Шикарно!!!

Раисся вперде 😊
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15.03.2022 13:21 Ответить
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15.03.2022 13:21 Ответить
Класс, вот если бы одни архивом...
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15.03.2022 13:21 Ответить
Нуууу какие же они тупые ,,пришли на чужую землю,чтобы стать металлоломом
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15.03.2022 13:22 Ответить
Вони прийшли щоб вбивати і грабувати, ще ми їх вже спрямовуємо в пекло.
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15.03.2022 14:36 Ответить
Інсталяція від митців ЗСУ і ТрО , під назвою ''********''.
Дуже популярна в центрі Європи.
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15.03.2022 13:24 Ответить
Russia - 1292, of which: destroyed: 550, damaged: 19, abandoned: 203, captured: 520
тільки те що у фото-відео потрапило за даними www.*************.com
12 мех бригад, розбито начисто. під 0. 50-100 коробок на добу. Говноєди козлорили - землі вам бл мало
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15.03.2022 13:24 Ответить
Симфоническая подборка!
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15.03.2022 13:26 Ответить
эй цензорята вам тут редкое принесли это дт-30 арктика горит как и проче рузге авно
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15.03.2022 13:30 Ответить
ДТ-30ПМ-Т2 - мастерская технического обслуживания зенитно-ракетного комплекса Тор-М2ДТ + плавающая.
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15.03.2022 13:45 Ответить
спасибо уже она не кого не обеспечит
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15.03.2022 13:47 Ответить
Это как-то выбивается из общего ряда. Или нет?

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15.03.2022 13:32 Ответить
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15.03.2022 13:44 Ответить
Я теж так дивився ...
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15.03.2022 17:18 Ответить
Башня сделала финт как блин на сковороде
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15.03.2022 17:05 Ответить
Я, вообще-то, не про танк, я про ту башню, которая под кубанкой ...
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15.03.2022 17:12 Ответить
Вот как раз после победы над кацапней , на любой косой взгляд с их стороны , можем сказать "МОЖЕМ ПОВТОРИТЬ"!
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15.03.2022 13:33 Ответить
хороший вертолет еще можно починить и использовать в будущем
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15.03.2022 13:38 Ответить
Ні, у нас таких нема, значить нема запчастин, карт обслуговування і спеців, заради одного зразку нема сенсу паритись, дуже дорого.
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15.03.2022 14:39 Ответить
до 14 року ми продавали в рашку запчастини до гелікоптерів. Ми винайшли гелікоптери і сподіваюсь, що тепер нарешті після війни ми почемо їх будувати і не тільки їх.
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15.03.2022 15:21 Ответить
Треба свої проектувати а не аналоговнєти копіювати.
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15.03.2022 16:58 Ответить
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15.03.2022 13:38 Ответить
Так виглядає розгром і декласація.
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15.03.2022 13:39 Ответить
Оце ляпота!!!
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15.03.2022 13:42 Ответить
Красотень. Ну что кацапы подписавшиеся за войну в Украине, смакуете? Теперь идите убирайте свое гамно ато потеплеет вонища будет аж за океаном будет слышно
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15.03.2022 13:43 Ответить
піздець руському міру. Слава Україні!!!!!
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15.03.2022 13:49 Ответить
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15.03.2022 13:51 Ответить
Брызги,сопли,каблуки и приваренные кроватные сетки не помогли
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15.03.2022 13:52 Ответить
Кров, гімно, пісок і цукор )
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15.03.2022 14:40 Ответить
І тут собачик такий, - "А де мій улюблений кацапо-фарш?" )))

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15.03.2022 14:19 Ответить
Деякі танки на фото виглядають цілком справними. Можна привести до ладу - і використовувати для "просмаження" орків.
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15.03.2022 14:19 Ответить
Jak dużo złomu! Wystarczy na odbudowę mostów, torów kolejowych i stacji telewizyjnych.
Chwała Ukrainie
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15.03.2022 14:29 Ответить
По перше, це просто красиво. І по друге теж ))
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15.03.2022 14:34 Ответить
Очень хорошая фотогалерея
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15.03.2022 14:36 Ответить
У меня вопрос: Почему Европа поставляет нам меньше оружия, чем рф?
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15.03.2022 14:36 Ответить
Она поставляет достаточно для того, чтобы ты увидел эту галерею
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15.03.2022 17:19 Ответить
Потерь нет
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15.03.2022 14:38 Ответить
Аналоговнети ))
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15.03.2022 14:41 Ответить
Такі класні речі... Метал, алюмініюм, мідь, скати ... Дещо підшаманити і буде ще довго служити бо нове . Пора на ОЛХ нову рубрику відкривати -- "Трофеї". Хоча будуть дурні, які почнуть болгаркою снаряди різати.
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15.03.2022 17:25 Ответить
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:24 Ответить
40% с того що на фото, можливо швиденько відновити та поставити в стрій. А є ще відео, де зовсім цілісінькі екземпляри стоять заблоковані в розбитих колонах.
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16.03.2022 06:59 Ответить
 
 