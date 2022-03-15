Большая галерея уничтоженной российской техники. ФОТО

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 марта ориентировочные потери врага в технике составили: танков – 404, боевых бронированных машин – 1279, артиллерийских систем – 150, РСЗО – 64, средства ПВО – 36, самолетов – 8 вертолетов – 95, автомобильной техники – 640, корабли/катера – 3, цистерн из ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фото было опубликовано воином Богданом Крупским.

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