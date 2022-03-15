Большая галерея уничтоженной российской техники. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 15 марта ориентировочные потери врага в технике составили: танков – 404, боевых бронированных машин – 1279, артиллерийских систем – 150, РСЗО – 64, средства ПВО – 36, самолетов – 8 вертолетов – 95, автомобильной техники – 640, корабли/катера – 3, цистерн из ГСМ – 60, БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фото было опубликовано воином Богданом Крупским.
Топ комментарии
+32 Tommy Lee
показать весь комментарий15.03.2022 13:21
+25 Garry Grant
показать весь комментарий15.03.2022 13:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Раисся вперде 😊
Дуже популярна в центрі Європи.
тільки те що у фото-відео потрапило за даними www.*************.com
12 мех бригад, розбито начисто. під 0. 50-100 коробок на добу. Говноєди козлорили - землі вам бл мало
Chwała Ukrainie
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg