РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13139 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
8 875 6
армия РФ (15394) война (46961) обстрел (20241) Россия (91316) Харьков (6541)

Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Харьков. 15 марта около 11:00 в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения.

Подразделениями ГСЧС спасены 21 человек и 12 эвакуированы. От ГСЧС привлечены 20 человек и 8 ед. техники.

Также смотрите: В Харькове российские оккупанты начали обстрел прямо во время эвакуации: "В укрытие все!". ВИДЕО

Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 01

Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 02
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 03
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 04
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 05
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 06
Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ 07
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головний потенціал Украєни це її люди.
а оце радянський панельний жилфонд взагалі не шкода...буде нагода людей в нормальне житло переселити
показать весь комментарий
15.03.2022 13:55 Ответить
Ви в своєму розумі? По перше де їм спати зараз? У мінус 8. На чому і у чому готувати, стирати одежу(запасної то вже нема).?
По друге ви забуваєте що все що люди накопили за своє життя у тих домівках знищене.
Усі їх речі знищені. А ви шапками закидуєте ще не вбиту здобич.
показать весь комментарий
15.03.2022 14:27 Ответить
зазвичай це все не хвилює тих, у кого війна не забрала житло, цінне майно, здоров'я, життя, близьких і т.д.
Але у тих, в кого війна ці речі забирає, світогляд змінюється. Їх вже мало хвилює подальший хід самої війни або перспектива майбутніх подій. Такі люди або вже зневірюються у всьому, або ж їх полонить відчуття помсти.
показать весь комментарий
15.03.2022 14:37 Ответить
Я навіть більше скажу - ті хто таке пережив вже ніколи не залишиться на тому місці.
показать весь комментарий
15.03.2022 14:43 Ответить
...Наша країна тепер - одна велика світлиця. "Емігрувати" з Києва у Франківськ - це все одно що переїхати з однією спальні в другу, чи з вітальні на кухню. Просто раніше я за покупками їздила з Берестейки на Лук'янівку, рідко коли на Поділ, а тепер їду на Галичину, бо аптеки і зоомагазини тут.

Путін не просто розворушив вулик. Він об'єднав бджіл так, як не змогли зробити совіти за сімдесят років, як не вдалося зробити усім політологам, культурним амбасадорам чи просвітникам за тридцять років незалежності.

"Доця, - кричала у слухавку жінка у сусідньому купе. - У нас все добре, атлічно просто. Ми з папою в порядку, не волнуйся. Нас волонтьори у список записали, все буде добре. Усі живі, доця". - Тамара Горіха Зерня
показать весь комментарий
15.03.2022 14:02 Ответить
Обновление жилого фонда по русски. Старое сломали, но построить новое не может.
показать весь комментарий
15.03.2022 14:05 Ответить
 
 