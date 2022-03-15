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Разрушены три 5-этажных дома: последствия сегодняшнего обстрела Харькова войсками РФ. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ в очередной раз обстреляли Харьков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Харьков. 15 марта около 11:00 в результате обстрела повреждены три пятиэтажных жилых дома, в одном из которых разрушены квартиры с третьего по пятый этажи в одном подъезде, без последующего горения.
Подразделениями ГСЧС спасены 21 человек и 12 эвакуированы. От ГСЧС привлечены 20 человек и 8 ед. техники.
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а оце радянський панельний жилфонд взагалі не шкода...буде нагода людей в нормальне житло переселити
По друге ви забуваєте що все що люди накопили за своє життя у тих домівках знищене.
Усі їх речі знищені. А ви шапками закидуєте ще не вбиту здобич.
Але у тих, в кого війна ці речі забирає, світогляд змінюється. Їх вже мало хвилює подальший хід самої війни або перспектива майбутніх подій. Такі люди або вже зневірюються у всьому, або ж їх полонить відчуття помсти.
Путін не просто розворушив вулик. Він об'єднав бджіл так, як не змогли зробити совіти за сімдесят років, як не вдалося зробити усім політологам, культурним амбасадорам чи просвітникам за тридцять років незалежності.
"Доця, - кричала у слухавку жінка у сусідньому купе. - У нас все добре, атлічно просто. Ми з папою в порядку, не волнуйся. Нас волонтьори у список записали, все буде добре. Усі живі, доця". - Тамара Горіха Зерня