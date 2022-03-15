За 20 дней битв зафиксировано в сети Интернет 1 292 единицы уничтоженной и захваченной техники ВС РФ, - Бутусов. ФОТО

Портал Oryx ведет подсчеты и идентификацию уничтоженной боевой техники при нападении России на Украину только на основании видео- и фотопоказаний.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За 20 дней сражений зафиксировано в сети Интернет 1292 единицы уничтоженной и захваченной техники ВС РФ. Это конечно, далеко не все потери оккупантов, а только то, что успели снять, выложить и идентифицировать в СМИ. Но даже такой уменьшенный масштаб российских потерь поражает и дает понимание какое отчаянное сопротивление оказывает украинский народ и армия российскому нашествию.

214 танков (в том числе захвачено 96);

30 зенитно-ракетных комплексов;

81 САУ, РСЗО, несамоходные гаубицы;

399 БТР, БМД, МТЛБ;

27 самолетов и вертолетов", - рассказал он.

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"Стоимость даже этих, далеко не полных потерь - много миллиардов долларов. Эти цифры потерянной техники позволяют оценить многотысячные потери российских военных. Фактически именно Россия проводит милитаризацию Украины, поскольку количество захваченной новейшей боевой техники намного превышает все поставки украинской оборонной промышленности", - отметил журналист.

На фото: два новейших Т-80БВМ 2021 года выпуска из состава 200-й мотострелковой бригады под Харьковом, захваченные украинскими воинами. Всего 200-я бригада бросила 6 таких танков и более 30 единиц другой боевой техники.