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За 20 дней битв зафиксировано в сети Интернет 1 292 единицы уничтоженной и захваченной техники ВС РФ, - Бутусов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Портал Oryx ведет подсчеты и идентификацию уничтоженной боевой техники при нападении России на Украину только на основании видео- и фотопоказаний.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"За 20 дней сражений зафиксировано в сети Интернет 1292 единицы уничтоженной и захваченной техники ВС РФ. Это конечно, далеко не все потери оккупантов, а только то, что успели снять, выложить и идентифицировать в СМИ. Но даже такой уменьшенный масштаб российских потерь поражает и дает понимание какое отчаянное сопротивление оказывает украинский народ и армия российскому нашествию.

214 танков (в том числе захвачено 96);

30 зенитно-ракетных комплексов;

81 САУ, РСЗО, несамоходные гаубицы;

399 БТР, БМД, МТЛБ;

27 самолетов и вертолетов", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Галерея уничтоженной российской техники. ФОТО

"Стоимость даже этих, далеко не полных потерь - много миллиардов долларов. Эти цифры потерянной техники позволяют оценить многотысячные потери российских военных. Фактически именно Россия проводит милитаризацию Украины, поскольку количество захваченной новейшей боевой техники намного превышает все поставки украинской оборонной промышленности", - отметил журналист.

За 20 дней битв зафиксировано в сети Интернет 1 292 единицы уничтоженной и захваченной техники ВС РФ, - Бутусов 01

На фото: два новейших Т-80БВМ 2021 года выпуска из состава 200-й мотострелковой бригады под Харьковом, захваченные украинскими воинами. Всего 200-я бригада бросила 6 таких танков и более 30 единиц другой боевой техники.
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Топ комментарии
+40
Это только то, что удалось сфоткать. А сколько этого дерьма разбитого артой, поломанного или застрявшего и брошенного будет известно после капитуляции кацапстана.
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15.03.2022 14:13
+9
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15.03.2022 14:13
+4
А Бенет ,сомневаться в Победе Украины, на переговоры с ******, ездит , совестно за брата
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15.03.2022 14:19
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Это только то, что удалось сфоткать. А сколько этого дерьма разбитого артой, поломанного или застрявшего и брошенного будет известно после капитуляции кацапстана.
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15.03.2022 14:13 Ответить
Ось цей сайт, де ведуть підрахунки втрат у техніці за фото- і відеодоказами.
Щоденно оновлюється. Правда, фотографій там нема.

https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html

Втрати української техніки теж вказані. Але кацапи втратили в 4 рази більше.
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15.03.2022 15:21 Ответить
Фото там є. Просто треба навести стрілку мишки на один із варіантів - знищено, кинуто або захоплено
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15.03.2022 17:05 Ответить
Дякую за підказку.
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15.03.2022 17:25 Ответить
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15.03.2022 14:13 Ответить
А потім орки віддають телефони людям назад?
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15.03.2022 14:19 Ответить
Не делай ресет, меняй прошивку! Я это уже проходил, если ты снесеш лончеры которые ставят орки ресетом это не поможет.
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15.03.2022 14:27 Ответить
А Бенет ,сомневаться в Победе Украины, на переговоры с ******, ездит , совестно за брата
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15.03.2022 14:19 Ответить
У рашки втрати, а у нас поповнення. Мілітарізація і націоналізація.
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15.03.2022 14:21 Ответить
это еще надо добавить то что осталось в зоне оккупации и фоток нет
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15.03.2022 14:40 Ответить
есть на том же сайте ниже. 343 шт.
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15.03.2022 15:57 Ответить
Якщо літак збитий на великій висоті, то його уламки розлітаються на кілометри, навіть якщо це Ан-124, а не козявка Іл-76
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15.03.2022 21:31 Ответить
Зариваються у весняну землю на багато метрів
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16.03.2022 07:26 Ответить
Якщо в тебе є час - то шукай уламки, у інших є справі важливіші
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16.03.2022 08:00 Ответить
Була лише інформація, що було збито Іл-76, що прямував у Васильків (де тоді були кацапські ДРГ). А збити його могли і над бєларуссієй, бо С-300 дістане таке одоробло і на 70км
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16.03.2022 14:12 Ответить
Пан Бутусов похвалив оборонпром, що в бою захоплено зброї більше ніж той випустив сам
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15.03.2022 14:35 Ответить
ну таке буває, якщо посилаєш на війну строковиків, які нічого не вміють і не знають проти справжніх воїнів, які вже роками воюють!
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15.03.2022 14:39 Ответить
Еще санкции за поставку оружия воюющей стране.. Хороший был бы троллинг
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15.03.2022 15:01 Ответить
Бутусов хороший кайф ловить смотрю
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15.03.2022 15:02 Ответить
Кацапы скажут - фотошоп 🤣
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15.03.2022 15:45 Ответить
да, 1300 русс и 343 укр.
там написано, штук 40 русс уничтожили Байрактары.
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15.03.2022 15:55 Ответить
они еще не учитывают сколько его по дороге поламалось или осталось без солярки и керосина,и расстащили селяне (очень глупо в оккупированных районах-надо сжигать)
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15.03.2022 16:08 Ответить
 
 