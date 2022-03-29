ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.
Об этом идет речь в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины.
В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.
Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
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Кіноіндустрія імені ДБР , ***.
Кого боялись?
І чому не СБУ цим займається?
В Омске из-за дефицита лекарств срочно собирают руководителей всех аптек
Тепер вирішили відмитись наїздом на 5 у колону рашистів. Цирк на дроті, може хтось не знав що у Рабіновича є багато грошей, що ОРЗЖ фінансувалась з Москви і що займалась антиукраїнською діяльністю? ДБР не знали? Що їм інкримінують? Гроші? гранати, рушниці і пістолет? Когось з них арештували? Потім виявиться, що гранати не їх, підкинуті, чи сувеніри, рушниці і пістолет придбані законно, гроші задекларовані, чи не їх. Вже запізно не відмиються, все керівництво ДБР повинно бути заарештовано військовою контррозвідкою чи хоча б СБУ, силові підрозділи ДБР відправлені на фронт, а з ДБР зробити чисту контору яка буде лише займатись розслідуванням не виходячи з кабінетів, чим вони і повинні були займатись.
"Вчора на КБ "Луч" приїжджало ДБР, а сьогодні виробничі потужності знищено бомбовим ударом окупантів, - Чорновол
А то, знаєте, я цій пришилепкуватій а ні трохи не довіряєю!
Мені про тероборону написав знайомий з Києва.
Або Павло. І ти навіть не уявляєш - гугл тому не пручається. Звичайно, я не Сашко. Але хіба то принципово?
Що ще, лять, не ясно????
ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ. Я пишу з Франції, біля мене, лять, Атлантичний океан. Мій френд в теробороні в Києві.
Тобі дати мій мобільник, щоб ти мені подзвонив, щоб я тебе матюком покрила?
Так що давай, крути булками, воєн. ВраХа він впіймав на Цензорі. На тобі дулю й заспокойся!
А коли САМ Кличко сказав - тоді канєшна. То знаний спеціаліст.
Лять, звідки ви беретеся, такі знавці?
Але тепер ти сильний повчати. Аби ти був тоді не такий дурний, як розумний сьогодні.
Як кажуть, пишиєсчо.
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Слава нації
Смерть фашистських *********
Слава Україні !!!