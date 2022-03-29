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война (47249) обыск (1845) Рабинович (244) ГБР (2555) Волошин Олег (30) Черный Виктор (6)

ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски у ряда народных депутатов от фракции ОПЗЖ, которые незаконно пересекли или планировали пересечь государственную границу Украины.

Об этом идет речь в сообщении на сайте ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Следственные действия проводились в рамках досудебного расследования по неправомерным действиям должностных лиц правоохранительных органов, способствовавших определенным лицам, в том числе народным депутатам Украины, в незаконном пересечении государственной границы Украины.

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В частности, у народного депутата Вадима Рабиновича изъяты среди прочего три ружья и большие суммы наличных в гривнах и долларах, у народного избранника Виктора Черного – 2 гранаты (Ф-1 и РГД-5), а у депутата Олега Волошина нашли среди прочего пистолет.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных 01
ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных 02
ГБР провело обыски у нардепов ОПЗЖ Рабиновича, Черного и Волошина: изъяты гранаты, оружие и большие суммы наличных 03
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Топ комментарии
+49
Крититична маса зрадників з ОПЗЖ вже досягнута, забороняйте її....
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15.03.2022 14:20
+43
Йшов двадцятий день війни....
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15.03.2022 14:18
+40
Нах цей чермет. Явки-паролі давай!
Кіноіндустрія імені ДБР , ***.
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15.03.2022 14:20
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Йшов двадцятий день війни....
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15.03.2022 14:18 Ответить
Нах цей чермет. Явки-паролі давай!
Кіноіндустрія імені ДБР , ***.
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15.03.2022 14:20 Ответить
А чого чекали?
Кого боялись?
І чому не СБУ цим займається?
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15.03.2022 14:20 Ответить
А самій здогадатися, що заважає?
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15.03.2022 14:25 Ответить
Якщо я напишу, тобі це дуже не сподобається.
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15.03.2022 19:08 Ответить
Пані Ксенія,так у статі все написано. "Якісь" посадовці посприяли ОПЗЖістам втекти за кордон.Обшукують і одних і інших."Патріотічєскі настроєниє офіцери".Знайдуть держзраду-займеться СБУ.Ще генпрокурорка повинна підписати підозру..."Нє всьо так однозначно..."Цирк продовжується і зараз.
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15.03.2022 16:36 Ответить
Крититична маса зрадників з ОПЗЖ вже досягнута, забороняйте її....
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15.03.2022 14:20 Ответить
А жомова яма бл.
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15.03.2022 14:22 Ответить
це лабораторія по виготовленню біологічної зброї ! перша жертва академік Ківа ...
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15.03.2022 14:48 Ответить
повесить пида*сов ОПЗЖ ............
В Омске из-за дефицита лекарств срочно собирают руководителей всех аптек
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15.03.2022 14:23 Ответить
разом с ДБР!
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15.03.2022 14:29 Ответить
ДБР обісралась на арешті Пашинського, за те що він спас від знищення склад українських ПТРК, які рашисти розбомбили але вже пустим.
Тепер вирішили відмитись наїздом на 5 у колону рашистів. Цирк на дроті, може хтось не знав що у Рабіновича є багато грошей, що ОРЗЖ фінансувалась з Москви і що займалась антиукраїнською діяльністю? ДБР не знали? Що їм інкримінують? Гроші? гранати, рушниці і пістолет? Когось з них арештували? Потім виявиться, що гранати не їх, підкинуті, чи сувеніри, рушниці і пістолет придбані законно, гроші задекларовані, чи не їх. Вже запізно не відмиються, все керівництво ДБР повинно бути заарештовано військовою контррозвідкою чи хоча б СБУ, силові підрозділи ДБР відправлені на фронт, а з ДБР зробити чисту контору яка буде лише займатись розслідуванням не виходячи з кабінетів, чим вони і повинні були займатись.
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15.03.2022 19:13 Ответить
А як там Штепа спикла вже хліб ***** зустрічать так іі і не посадили. І з ціми так буде а як іх дістать вони ж повтікали а ще оті ведучі сепари з телеканалу наш де вони чухаються правохоронці довг
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15.03.2022 14:23 Ответить
На третью неделю эти бездельники проснулись, до этого ждали чья возьмёт...
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15.03.2022 14:24 Ответить
Правда????? На 8-му році війни???
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15.03.2022 14:24 Ответить
Понти, для прикриття антиукраїнсько діяльності.

"Вчора на КБ "Луч" приїжджало ДБР, а сьогодні виробничі потужності знищено бомбовим ударом окупантів, - Чорновол
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15.03.2022 14:25 Ответить
Может приезжали маячки ставить для врага?
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15.03.2022 14:28 Ответить
Є таке враження.
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15.03.2022 14:41 Ответить
А є офіційні джерела?
А то, знаєте, я цій пришилепкуватій а ні трохи не довіряєю!
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15.03.2022 14:28 Ответить
чмо вона на передку...а ти де?!
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15.03.2022 14:34 Ответить
В домікє. Був би у Києві, міг би сам переконатися. А в домікє видно лише методичку.
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15.03.2022 14:39 Ответить
чекати ракети на рабіновіча і ко?.. //з робкою надією
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15.03.2022 14:35 Ответить
А що Чорновол вже припинила полювання на танк,чи вже спалила його?Вона ж оператор "Стугни".Чи то був фейк???
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15.03.2022 16:38 Ответить
Це ти фейк. А танк вона вже знищила.
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15.03.2022 17:02 Ответить
Яке нахер забороняти.Суд 15-20років з конфіскацією.По законам вонного часу.
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15.03.2022 14:26 Ответить
Так вони вже втекли давно.
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15.03.2022 14:26 Ответить
Всі ті депутати які починаючи з 2014 демонстративно літали до москви на перемовини з ****** та підтримували тісні стосунки з кацапським бізнесом мають бути посаджені за статтею "державна зрада".
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15.03.2022 14:26 Ответить
Не истери - бьют не по лихтарям, бьют по координатам.
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15.03.2022 14:42 Ответить
То на фуя, знаний спеціалісте, просять не включати світло вночі?
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15.03.2022 14:45 Ответить
Про ліхтарі - це хвора тема з хворими на голову. Зараз я в Петропавлівській Борщагівці. Ми всім кажемо виключати світло. Так деяке бидло, своїми рогами впирається і по -новому включає. Я не знаю кому казати, але у людей не ма не тільки розуму, але і елементарного розуміння. По ночах чергую в цивільній облроні **********. Зараз особливий пропускний режим. Так деякі кретини не розуміють. Сьогодну вже було на грані, що ледве не поклав одного рогулю мордою в асфальт.
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15.03.2022 14:48 Ответить
Без образ - якщо у Києві , чому під VPN ?
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15.03.2022 14:54 Ответить
Я не казала, що я у Києві. Я пишу з Франції.
Мені про тероборону написав знайомий з Києва.
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15.03.2022 14:59 Ответить
Ніколи не думав що жінку у Франції можуть звати Сашко (( Пані Сашко працює на кацапську фсб ?
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15.03.2022 16:19 Ответить
А ти не думав, що жіночка з Франції поже написати, що вона Сашко?
Або Павло. І ти навіть не уявляєш - гугл тому не пручається. Звичайно, я не Сашко. Але хіба то принципово?
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15.03.2022 16:21 Ответить
До речі, ти не думав, що ти не Слава і не шустрий? Чи так, аби покиздіти? Га?
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15.03.2022 16:22 Ответить
ось мені цікаво, ти кажеш, що на Борщазі, але прапорець каже інше
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15.03.2022 15:46 Ответить
Ще раз повторюю. Я пишу, лять, з Франції. Але мені на ФБ написав мій френд, який зараз в теробороні на Борщагівці.
Що ще, лять, не ясно????
ЩЕ РАЗ ПОВТОРЮЮ. Я пишу з Франції, біля мене, лять, Атлантичний океан. Мій френд в теробороні в Києві.
Тобі дати мій мобільник, щоб ти мені подзвонив, щоб я тебе матюком покрила?
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15.03.2022 16:01 Ответить
А через слово вставляти матюк теж "френд " навчив ? Френд с кастрами ілі улан удє ? (( Досить тут "пургу" гнати , троль кацапський (( члени тероборони щодо нічного освітлення міст ознайомлені трішки краще аніж берег Атлантичного океану у бєлгородській губєрнії ))
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15.03.2022 16:24 Ответить
Ти поліція нравів? Ти славік шустрий, трешся на форумі.
Так що давай, крути булками, воєн. ВраХа він впіймав на Цензорі. На тобі дулю й заспокойся!
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15.03.2022 16:27 Ответить
=>
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15.03.2022 16:29 Ответить
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15.03.2022 16:31 Ответить
Пане модератор - Sashko Pavliuk кацапський тролик , заблокуйте цю живність ))
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15.03.2022 16:50 Ответить
той подзвони мені
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16.03.2022 00:25 Ответить
... дитинко...!!! ********* озброєнню до дупи..світять чи ліхтарі..чи не світять... По всіх цілях можна працювати здалеку... що й роблять і кацапсячі і наші. А ліхтарі у Києві не виключають..і це пояснював Кличко..аби відслідковувати ДРГ..яких бродить по місту велика кількість...
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15.03.2022 15:57 Ответить
Ну тоді давай, включай люстри на 100 ватт.
А коли САМ Кличко сказав - тоді канєшна. То знаний спеціаліст.
Лять, звідки ви беретеся, такі знавці?
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15.03.2022 15:59 Ответить
..дитинка..Сопельки витри. Не потрібно навчати выйськових тому..що вони без сопливих знають. А знавець... більш 25 років у арміі прослужив..і зараз літає... і повір точно знає звідки вилазять такі сопливі панікери..як ти!!!
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15.03.2022 16:17 Ответить
ТОбто, ти з фронту пишеш? Ти 25 років в армії прослужив? То ти і такі як ти мовчки здали ядерні боєголовки. Раші здали. Або не здали. Але позасовували язики в дупи, поки вороги України його здавали.
Але тепер ти сильний повчати. Аби ти був тоді не такий дурний, як розумний сьогодні.
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15.03.2022 16:20 Ответить
Тролику , чому тебе хвилюють українські боєголовки ? Сцикотно що " у нас іх может єсть " ? ))
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15.03.2022 16:27 Ответить
Відчепися, шустре. не нуди.
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15.03.2022 16:28 Ответить
..дитинко!!! Не тобі ..слабкому на голову щось казати за ті часи! Я хочу закінчити наше спілкування відправкою тебе *****!! Не ображаймя..дитинко... Це не матюк... Це направлення..куди тобі йти..І пишется разом! ***** сопля!
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15.03.2022 16:33 Ответить
Я розумію, ми всі нервуємо. Але військовому, най навіть і бувшому, не личить так напудити в панталони. Хоча ти можеш пишатися, що вцілив на форумі враХа.
Як кажуть, пишиєсчо.
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15.03.2022 17:04 Ответить
До речі, і ото ти мене посилаєш тільки тому, що я написала, що не варто робити ночами з міста ілюмінацію? Ну ти й бидло.
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15.03.2022 17:05 Ответить
.. повторюю ще раз!!! Не лізь туди... в чому нічого не розумієш!!! То не будеш ходити туди... куди тебе направляють!!! Коли військові в Україні будуть слухать таких **спеціалістів** як ви...то тоді можна вже і не стріляти. У нас одна сопля вже казала... Щоб зупиг=нити війну... треба перестати стрілати!!! Так що..в дорогу..шановна. Напрямок знаєте..)))
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15.03.2022 17:11 Ответить
Привіт ! Ми з України ! Велкам до "френда" ((
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15.03.2022 16:25 Ответить
У Деркача тоже нада потрусить
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15.03.2022 14:27 Ответить
в Деркача немає ні чого , він не лох , професіонал ! все сховано в церквах і монастирях ...
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15.03.2022 14:56 Ответить
О. ДБР вирішило відмазуватись за вчорашній провал із Пашинським. А до портнова заглянути з обшуком - слабо?
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15.03.2022 14:27 Ответить
Той підор вже, мабуть, десь у сонячній Італії попиває каву.
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15.03.2022 14:48 Ответить
Недавно хтось писав - що його маєток під Києвом охороняють 10 бійців нацгвардії. Про нього самого інформації не було.
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15.03.2022 15:21 Ответить
Нафіг ці пістолети. Колаборація, держзрада...ось де шукайте.
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15.03.2022 14:28 Ответить
опзж та опоблок в повному складі - на шибеницю!
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15.03.2022 14:29 Ответить
А остальные?
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15.03.2022 14:29 Ответить
Упс.. сс " зажопівці"
...
Слава нації
Смерть фашистських *********
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15.03.2022 14:29 Ответить
Зашуршали, мразі, після того, як почали звинувачувати в наведенні бомбардуваннь на КБ "ЛУЧ"
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15.03.2022 14:30 Ответить
Цих бл»дей потрібно було заарештувати вісім років том
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15.03.2022 14:31 Ответить
А єрмак ??? Ааа, ну да як фсбешна концерва може наказати фсбешним концервам його ж і заарештувати? Це сюр і п#здець. І це в час війни . І що це за дурня з пістолетом і грошима які вони знайшли? Та любий адвокат в пух зітре такі обвинувачення. На цих козлів можна десятки справ знайти, але всі розуміють що це просто чергова профанація.
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15.03.2022 14:32 Ответить
може хто пояснить: що то за ковпачок із зубної пасти, накручений на ствол пістолета? ніколи раніше такого не бачив
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15.03.2022 14:33 Ответить
типа шоб не чистить...- ствол ***** меняный..= под глушак..(((- тварь на шото рассчитывала на-тихаря...((
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15.03.2022 14:40 Ответить
та на що воно розраховувало ? - наготувало для себе якщо не вийде втекти ((
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15.03.2022 16:53 Ответить
Замывание бенек и видимость бурной деятельности на фоне скандалов о предательстве
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15.03.2022 14:50 Ответить
Вангую - суд їх посадить під дом арешт, одягнуть на них браслети як на Медведчука а потім опа.... виявиться що вони кудись поділись.
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15.03.2022 14:51 Ответить
Вони вже давно десь поділись. За добу до війни виїхали за кордони України, бо були явно попереджені своїми фсб-шними кураторами про війну.
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15.03.2022 15:25 Ответить
дбр імітує діяльність,займаючись не своєю справою?
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15.03.2022 14:51 Ответить
Да неужели. Сейчас им позвонят и объяснят, что они не тех задержали.
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15.03.2022 15:06 Ответить
Сподіваюсь - вони вже розстріляні
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15.03.2022 15:07 Ответить
Надіюсь , щурів таки почнуть вішати на площах зруйнованих війною міст .
Слава Україні !!!
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15.03.2022 15:10 Ответить
СБУ зі зрадниками зможе, гадаю, впораєтись. А от ДБР треба негайно розігнати - бо здається там щури ще гірщі ніж в ОПЗЖ : (
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15.03.2022 15:24 Ответить
Війна йде повним ходом а вони не змінюються! Для кого оцей цирк,де ви ***** раніше були?
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15.03.2022 15:35 Ответить
Це недолуге намагання відвести від себе звинувачення у державній зраді. https://censor.net/ua/news/3325243/vchora_na_kb_luch_pryyijdjalo_dbr_a_sogodni_vyrobnychi_potujnosti_znyscheno_bombovym_udarom_okupantiv
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15.03.2022 15:38 Ответить
Це треба було зробити два роки тому було всім відомо це вороги Украіни, як і вся зграя опзж конфіксувати все в маєтки заселити вимушених переселенців.
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15.03.2022 15:40 Ответить
якась вистава від "дбр". Тільки ідіот може повірити в те, що якийсь "рабинович" дома тримав арсенал чи плани агентури.
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15.03.2022 15:45 Ответить
Ну тоді вся Україна ідіотами були коли мішками у Межигірї документи з води витягали , а із будинку кулемети виносили (( а куди б та жидяцька падля рабіновіч ті рушниці поділа як у ісраєль тікала ?
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15.03.2022 16:56 Ответить
Дбр після публікацій вчора очканули що їх тихесенько стратять як держрадників, та почали кіно робити що вони начебто вболівають за Україну.
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15.03.2022 16:07 Ответить
я вибачаюсь але де Коломойський?
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16.03.2022 00:30 Ответить
Наверно в Израиле з Рабиновичем мацу жрут.
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28.03.2022 20:00 Ответить
де купленні їм винищувачі. він може придбати 3-4 ескадрилії
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16.03.2022 00:32 Ответить
пане презедент. ти маєш час та натхнення. зроби корисне для України. після війни у тебе не буде шансів
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16.03.2022 00:57 Ответить
Ну и что?? Нашли большую сумму налички , гранаты и пистолет, а эти твари из ОПЗЖ, до сих пор получают зарплату в ВР и отдыхают в Дубаи . А гандон Стефанчук говорит ,что у него нет оснований для лишения депутатских мандатов.. Очевидно Стефанчук, тоже имеет взятку и с начисления этим предателям зарплат, в виде взяток . А Зеленскому тоже выгодно иметь ОПЗЖ в рядах ВР .. Ведь у него уже часто не хватает своих голосов для того что бы протолкнуть в ВР свои дурацкие законы..А в это время Всякие истинные предатели Украины такие как Ермак, Арестович, Баканов . Наумов, Верещук и многие другие спокойно продолжают грабить,предавать и воровать и наслаждаться жизнью под крышей Зеленского!!
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31.01.2023 11:02 Ответить
 
 