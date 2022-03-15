РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4915 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
13 932 9
армия РФ (15397) война (46961) обстрел (20252) Россия (91317) Ахтырка (15)

"Ахтырка есть, она живет и борется", - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ахтырка оказывает и будет оказывать сопротивление!

Об этом сообщила побывавшая в городе журналистка Наталья Гуменюк, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока не побывала, не понимала насколько выражение "город-герой" буквально. Дома, догорающие после удара, рвы от бомб, уничтожающих одним ударом несколько домов, вокзал, которого нет. Вопрос за что? Почему уничтожать такой маленький город так? Но дело в том, что если бы Ахтырка не сопротивлялась с первого дня, это открыло бы путь на Полтаву, а там уже и Днепр, и отрезанный Харьков… Но этого уже не произошло и все остальные города более готовы встретить российские войска, но их планы уже нарушила Ахтырка. Но цена этого велика, в первую очередь, человеческих жизней", - пишет журналистка.

"Я хочу отдать должное местным - мэру Павлу Кузьменко, команде, волонтерам, военным, людям там, которые беспокоятся и делают все возможное и тем, кто просто живет. Но добавлю - нельзя говорить "снесли вдребезги", "нет больше"... Ахтырка есть, она живет, борется, город стоит, люди ремонтируют, обеспечивают жизнь. В день, когда мы приезжали в 11:00 в Ахтырке было две свадьбы, а в 12:00 – похороны", – резюмирует она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских бомбардировок и обстрелов Ахтырки в Сумской области. ВИДЕО беспилотника

Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 01
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 02
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 03
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 04
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 05
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 06
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 07
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 08
Ахтырка есть, она живет и борется, - фоторепортаж из города, который с первого дня помешал планам РФ 09
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Охтирка - місто-герой!
показать весь комментарий
15.03.2022 14:23 Ответить
Тут природна фортеця. Дуже важко штурмувати. Орки більше десяти разів пробували.

Добре що відстояли в перший день. Це стало серйозною проблемою для каців. Артилерія звідси висмалила їх в радіусі 20км. Включаючи і важливий для них шлях забезпечення через Тростянець.
показать весь комментарий
15.03.2022 14:35 Ответить
Моя мала Батьківщина...
показать весь комментарий
15.03.2022 14:58 Ответить
Батьківщина моїх предків...
Охтирку як фортецю будували ще поляки.
Це славетне місто з давніми військовими традиціями.
показать весь комментарий
15.03.2022 15:24 Ответить
Нащадки Запорожців тримають стрій!
показать весь комментарий
15.03.2022 14:25 Ответить
Слава Охтирці! Слава Україні!
показать весь комментарий
15.03.2022 14:31 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2022 14:32 Ответить
Росія наближається до кошмару дефолту в 150 мільярдів доларів

Те, що відбувається з виплатами по облігаціях у середу, може дати початок першого дефолту Росії з часів революції 1917 року

За
Сідней Макі ,
Еліза Рональдс-Хеннон і
Сельчук Гоколюк

15 березня 2022 р
показать весь комментарий
15.03.2022 14:36 Ответить
не пишіть що кацаби люди
показать весь комментарий
15.03.2022 14:41 Ответить
 
 