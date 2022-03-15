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Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Луганской области 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вражескую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на с фейсбук-страницу 24 ОМБр имени короля Даниила.

В частности, бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, один БМП-3. Также уничтожен весь личный состав оккупантов.

Также украинские военные говорят, что все это результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области.

Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области 01

Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области 02

Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области 03
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Топ комментарии
+34
Андрей Платыш


@dvizh_platysh

·
13 мар.



Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
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15.03.2022 15:45
+29
Добре, хлопці! Дуже ДОБРЕ!!!
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15.03.2022 15:44
+14
Копійчина до копійчини.... Так тримати хлопаки!
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15.03.2022 15:45
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Добре, хлопці! Дуже ДОБРЕ!!!
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15.03.2022 15:44 Ответить
Андрей Платыш


@dvizh_platysh

·
13 мар.



Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.
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15.03.2022 15:45 Ответить
Эта обезьяна в Чечне уже сейчас вместе с патрушевым
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15.03.2022 15:49 Ответить
Копійчина до копійчини.... Так тримати хлопаки!
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15.03.2022 15:45 Ответить
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15.03.2022 15:48 Ответить
потужно . . . слава ЗСУ
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15.03.2022 15:49 Ответить
🇺🇦✊
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15.03.2022 15:50 Ответить
Ну что-же ВОСХИТИТЕЛЬНО !
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15.03.2022 15:51 Ответить
Дякуємо нашим захисникам!!! Героям Слава!💛💙💛💙💛💙💛🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪🙏
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15.03.2022 15:53 Ответить
Слава ЗСУ!!!
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15.03.2022 16:10 Ответить
Красівоє
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15.03.2022 16:41 Ответить
Не одними Байрактарами можна знищувати рашистів і це дуже гріє душу.
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15.03.2022 19:41 Ответить
 
 