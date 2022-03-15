Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Луганской области 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вражескую технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на с фейсбук-страницу 24 ОМБр имени короля Даниила.
В частности, бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, один БМП-3. Также уничтожен весь личный состав оккупантов.
Также украинские военные говорят, что все это результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области.
Топ комментарии
+34 Перехватчик
показать весь комментарий15.03.2022 15:45
+29 Cocos. ua
показать весь комментарий15.03.2022 15:44
+14 Володимир Затилюк
показать весь комментарий15.03.2022 15:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
@dvizh_platysh
·
13 мар.
Кадыров едет на Киев Ожидание: все бегут в страхе, заходит спокойно в Киев за головой Зеленского.
Реальность: вся Украина объявляет сафари на рыжую обезьяну которая прячется в подвалах.