Три танка и БМП: украинская артиллерия уничтожила технику оккупантов в Луганской области. ФОТО

В Луганской области 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила уничтожила вражескую технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на с фейсбук-страницу 24 ОМБр имени короля Даниила.

В частности, бойцы бригады сообщили, что было уничтожено три танка Т-72, один БМП-3. Также уничтожен весь личный состав оккупантов.

Также украинские военные говорят, что все это результат слаженной и успешной работы пехотинцев и артиллеристов Королевской бригады в Луганской области.