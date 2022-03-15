РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12622 посетителя онлайн
Новости Фото Война в Украине Агрессия России против Украины Война
14 131 5
ракеты (2744) Ривне (505)

Ракетный удар по телевышке возле города Ривне: количество жертв возросло до 20. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ракетный удар по телевышке возле города Ривне: количество жертв возросло до 20. ФОТО

Число жертв атаки российского агрессора на ривненскую телебашню возросло до 20 погибших

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Ривненской облгосадминистрации.

"Количество жертв в результате ракетного удара по телевышке на Ривненщине возросло. По состоянию на 14:00 обнаружили 20 погибших. Также есть 9 пострадавших. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. Состояние всех пострадавших стабилизировано, критических нет, - прокомментировал начальник Ривненской областной военной администрации Коваль, - Будем продолжать работы, пока не убедимся, что под завалами никого не осталось".

Между тем, на месте работает почти 60 спасателей и 30 единиц техники, - прокомментировал начальник ГУ ГСЧС в Ривненской области Юрий Корецкий.

В то же время, специалисты работают над восстановлением сигнала. Независимо от состояния телебашни, работа телевидения Ривненской области будет возобновлена не позднее, чем через 2 дня.

Ракетный удар по телевышке возле города Ривне: количество жертв возросло до 20 01

Ракетный удар по телевышке возле города Ривне: количество жертв возросло до 20 02

Ракетный удар по телевышке возле города Ривне: количество жертв возросло до 20 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты расстреляли трех подростков в селе близ Чернигова, - руководитель облпрокуратуры Василина
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
.
показать весь комментарий
15.03.2022 17:34 Ответить
"Не сувора слава норманської доби, а криваве болото монгольського рабства було колискою Московії, а ******* Росія є нічим іншим, як трансформацією останньої."(с) Карл Маркс
показать весь комментарий
15.03.2022 17:38 Ответить
УСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ....
показать весь комментарий
15.03.2022 17:35 Ответить
Сколько можно? Есть объекты повышенной опасности в период войны. Ну не кучкуйтесь там, один два человека для обслуживания. Капец.
показать весь комментарий
15.03.2022 18:05 Ответить
ПУТИН ЧЕРТ НЕМОЩНЫЙ !!!
показать весь комментарий
16.03.2022 18:20 Ответить
 
 