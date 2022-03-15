Оператор Fox News Закревский и украинская журналистка Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны войск РФ, - Геращенко. ФОТО

Оператор телеканала Fox News Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийских обстрелов со стороны российских военных, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии Пьер Закревский и украинская журналистка Александра Кувшинова погибли в результате артиллерийского обстрела со стороны российско-фашистских войск в северо-восточной части с. Горенка", - написал Геращенко в телеграм-канале во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил, что вчера журналист Fox News Бенджамин Голл был ранен.

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"Врачам пришлось ампутировать часть голени", - добавил Геращенко.



