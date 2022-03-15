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В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику некоторых электричек. Таким образом, электропоезда не будут отличаться от украинских.

Об этом в Telegram сообщает сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

"На некотором подвижном составе Белорусской железной дороги по приказу руководства начали закрашивать красно-зеленую символику. С чем это связано, неизвестно.

Если закрасить белорусскую символику на таком транспорте, электрички не будут ничем отличаться от украинских, обратил внимание журналист и фотограф Антон Мотолько, передает УНИАН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну он не собирается: "Что мы можем там добавить России?"


В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских 01
В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских 02
В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+52
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15.03.2022 20:28
+34
они собрались ДРГ к нам отправлять на этом металлоломе под видом "грибников"?...
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15.03.2022 20:23
+30
Дай Бог щоб склалося. Активістм сворили петицію до влади Швейцарії щодо видворення з країни полюбовниці ***** кабаєвої. Зібрано З0 тисяч підписів
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15.03.2022 20:24
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А хіба у нас є залізничне сполучення?
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15.03.2022 20:20 Ответить
Є. Пункт пропуска Виступовичі-Словечно самий великий. На Житомир.
Є ще 3-4 трохи менші.
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15.03.2022 20:30 Ответить
Там вже не пройдуть. Був бабах)))
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15.03.2022 20:41 Ответить
Це добре. А з сторони Бреста? Такою чортопхайкою можно богато перевдягнутих Zомбі навезти. А якщо наші почнуть стріляти, то ця наволоч буде кричати - "Хахлы фашисты, мирных гражданских убивают".
Нашім треба повністю перекрити залізничне сполучення з Білоруссю, та хоч бетонними блоками завалити колії
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15.03.2022 20:54 Ответить
Вопрос не в том. Отличие в ливрее есть. УЗшная ливрея - серо-голубая. Без белых полос под окнами.
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15.03.2022 22:06 Ответить
Скоро на экранах "страны", смотрите многострадательный сериал:
"Z-зомбо зорро - спаситель униженных и оскарбленных".

в главных ролях:
усатый тракторист с трехлетним стажем начальной школы,
и самая большая массовка гомель-кино:
его трусливая минская шалупень.
Попкорн ведрами, баночка для слез прилагается.

Вот только на кинопремию в Гаагу лента не пойдет, иначе вторым сядет вслед за пупкиным.
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17.03.2022 18:17 Ответить
Хіба не видно свіжу фарбу?
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15.03.2022 20:21 Ответить
Издали не видно
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15.03.2022 21:16 Ответить
Не в свежей краске дело. Ливрея БЧшных и УЗшных электричек немножко отличается.
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15.03.2022 22:08 Ответить
На кожному написати - путін ***** і русскій корабль іді на
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15.03.2022 20:29 Ответить
Навіщо - просто на рельси приварити гальмівні башмаки ((
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15.03.2022 20:36 Ответить
они собрались ДРГ к нам отправлять на этом металлоломе под видом "грибников"?...
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15.03.2022 20:23 Ответить
цілком може бути така провокація
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15.03.2022 20:41 Ответить
Всё равно отличаются от УЗшных. Белые полосы под окнами. А на УЗш-ных - серые полосы.
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15.03.2022 22:05 Ответить
Ну так нехай відправляють до нас . Ми тут знайдемо де примінити ці потяги и вагони.
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15.03.2022 20:24 Ответить
Дай Бог щоб склалося. Активістм сворили петицію до влади Швейцарії щодо видворення з країни полюбовниці ***** кабаєвої. Зібрано З0 тисяч підписів
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15.03.2022 20:24 Ответить
Возможно какое-то кино с трагедией на ЖД хотят снять для своих телезрителей.
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15.03.2022 20:26 Ответить
Типу Азов розстріляв своїх біженців, яки втікали до Луки.
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15.03.2022 22:04 Ответить
Бульбофюрер вирішив видавати Білорусь за Україну щоб оминути санкції. Електрички це такий собі "пробнічок". Якщо це проканає ,то далі буде перейменування населених пунктів, підприємств, заводів на українські назви, заміна прапора ну і в кінці заміна назви країни.
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15.03.2022 20:28 Ответить
Так ненароком Україна стане виробником далекосхідної ікри ))
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15.03.2022 20:37 Ответить
Все буде Україна. Хай буде так!
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15.03.2022 20:59 Ответить
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15.03.2022 20:28 Ответить
Зараз тільки повні дебіли можуть відчувати не ненависть до кацапів, а інші якісь почуття.
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15.03.2022 20:31 Ответить
Хай це буде лють до ворогів
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15.03.2022 21:01 Ответить
Лучше просто чувство гадливости. Как до прокаженных крыс. И убивать при возможности различными способами. Но....согласно правосланутым канонам, убивать с любовью....
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16.03.2022 10:31 Ответить
Разобрать пути в бульбандию по километру или заминировать. Они нам не понадобятся в ближайшее время
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15.03.2022 20:35 Ответить
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15.03.2022 21:17 Ответить
Це добре!

Якщо що - скажемо "Ні фіга - це наші електрички!"

Навіть перефарбовувати не треба!

Білоруській корабельт іде у фарватері російського!

Коли Лука піде - тоді повернемо нашим братам!
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15.03.2022 20:37 Ответить
Электричкострелковая дивизия лукимудищева готова к вторжению.
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15.03.2022 20:39 Ответить
Не мешало бы взорвать все ж.д пересечения Украины с бульбашами
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15.03.2022 20:40 Ответить
Так ще на початку війни Укрзалізниця повідомляла - що сполучення з рашкою і білоруссю повністю обірване або знищене. Хіба що окупанти відновили якісь вузли на окупованих територіях.
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15.03.2022 20:48 Ответить
Усі 7 КОЛІЙ та ПЕРЕЇЗДИ і СТРІЛОЧНІ ПЕРЕВОДИ УЗД у Волинській, Рівненській, Житомерській, Київській, Чернігівській і Сумських обастях мали бути розібрані, заміновані та підготовлені до підриву разом з найблищими вузловими станціями, які межують з ***********...!!!!
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15.03.2022 20:45 Ответить
І який в цьому практичний сенс? Хіба що масове перекидання в Україну ДРГ.
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15.03.2022 20:49 Ответить
Можуть використовувати для постановки на рос та, типу біженці з України тікають в Бєларусь.
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15.03.2022 21:06 Ответить
а українські зараз перемалювати замість червого на жовтий нехай главбульбан собі теж так малює
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15.03.2022 20:50 Ответить
А я точно знаю для чого вони це роблять: електрички це тільки початок, потім всю країну перефарбують у жовто-блакитний, і тихою сапою приєднаються до ЄС
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15.03.2022 20:57 Ответить
Прапор треба перемальовувати але почин правильний
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15.03.2022 21:01 Ответить
Укрзалізниця, не тормози, крась в бело-красно-белый. Пусть таракану пукан порвёт.
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15.03.2022 21:05 Ответить
И надпись путин х.....ло на каждой электричке
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16.03.2022 02:06 Ответить
А не можна, поки не пізно, розібрати колії, щоб не було залізниці до них???
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15.03.2022 21:08 Ответить
Підірвані у перші дін війни наче.
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16.03.2022 14:15 Ответить
Нам надо срочно покрасить электрички в бело-красно-белый цвет. Вот это Луке будет неразрешимая проблема. Одно плохо, поезда с такой ливреей регулярно мыть надо, иначе будут выглядеть, как и остальные наши поезда, "неопределенного цвета".
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15.03.2022 21:12 Ответить
Трупів вивозити?
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15.03.2022 21:40 Ответить
Маю надію, що прикордонна колія замінована та чекае на бульбобратішек?
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15.03.2022 21:43 Ответить
Возможно Путин и его вассал Лука хотя показать, что на украинских электричка украинские диверсанты вторглись в мирно спящих белорусских какой ни будь городок. И доблестные войска белорусов и кацапов всех покрошили . Благо благодаря украинским ВСУ трупов в ихних моргах хватает.
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15.03.2022 21:53 Ответить
да всем давно похер на их трындёж. они могут рассказывать что угодно. этому уже никто не верит.
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16.03.2022 00:20 Ответить
Всё равно отличаются от УЗшных. Белые полосы под окнами. А на УЗш-ных - серые полосы.
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15.03.2022 22:04 Ответить
осталось под ней красную, а ниже ещё одну белую
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15.03.2022 22:16 Ответить
Я також наближений до залізниці. Наші зовсім інші в лівреї кузова.
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16.03.2022 01:32 Ответить
В нас нема електрофікованих переходів з Білорусією , тільки тепловозна тяга, якщо перекрашують дізель поїзд він візуально не дуже відрізняється окрім пантографа , то тоді можна використати для ДРГ але руху по стиках нема, Єдине місце це ЧАЕС від неї пряма гілка до Чернігова по ній електричками возились зміни на станцію ,не впевнений що колвю там зруйновано тому теоритично перевезти дизельпоїзд автотранспортом на ЧАЕС поставити на рейки і таким чино попробувати зайти в Чернігів я б такої можливості не виключав у випадку якщо не працює диспечерська централізація це зробити можливо тим пак що сама гілка частково проходить по білоруські території
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15.03.2022 22:22 Ответить
Тю, будут их вычислять по большим пятнам синей краски на общем ржаво-заговняном фоне.
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16.03.2022 00:19 Ответить
МОРДУ ЛУКАШЕНКО ЗАКРАСЬТЕ !!!
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16.03.2022 18:59 Ответить
Чекаємо провокації про розбиті електрички українцями, фашисто-рашистським бульбашам не можна вірити
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17.03.2022 09:10 Ответить
Хах, не відрізнити, ще як можна відрізнити, бо схема фарбування інша🗿🗿🗿
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17.03.2022 15:30 Ответить
Это означает:
в Мордере начали экономить на топливе.

Теперь чугунных лбов и трусливых молокососов в виде грибников с рашки повезут на Беларюсь эликтричками.
А далее на перекладных удобрять посевную в Украине.
Хотя украинскую землю я бы и граммом крови этих зомби-фашистских ****** не полил.
Нельзя осквернять этой нечистью нашу многострадальную землю!
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17.03.2022 18:03 Ответить
 
 