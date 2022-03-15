В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику на электричках: Теперь они не отличаются от украинских. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине
В Беларуси закрашивают красно-зеленую символику некоторых электричек. Таким образом, электропоезда не будут отличаться от украинских.
Об этом в Telegram сообщает сообщество железнодорожников Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
"На некотором подвижном составе Белорусской железной дороги по приказу руководства начали закрашивать красно-зеленую символику. С чем это связано, неизвестно.
Если закрасить белорусскую символику на таком транспорте, электрички не будут ничем отличаться от украинских, обратил внимание журналист и фотограф Антон Мотолько, передает УНИАН.
Топ комментарии
+52 Ksenia VB
показать весь комментарий15.03.2022 20:28
+34 piligrim
показать весь комментарий15.03.2022 20:23
+30 Larissa Kora 56c14f78
показать весь комментарий15.03.2022 20:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Є ще 3-4 трохи менші.
Нашім треба повністю перекрити залізничне сполучення з Білоруссю, та хоч бетонними блоками завалити колії
"Z-зомбо зорро - спаситель униженных и оскарбленных".
в главных ролях:
усатый тракторист с трехлетним стажем начальной школы,
и самая большая массовка гомель-кино:
его трусливая минская шалупень.
Попкорн ведрами, баночка для слез прилагается.
Вот только на кинопремию в Гаагу лента не пойдет, иначе вторым сядет вслед за пупкиным.
Якщо що - скажемо "Ні фіга - це наші електрички!"
Навіть перефарбовувати не треба!
Білоруській корабельт іде у фарватері російського!
Коли Лука піде - тоді повернемо нашим братам!
в Мордере начали экономить на топливе.
Теперь чугунных лбов и трусливых молокососов в виде грибников с рашки повезут на Беларюсь эликтричками.
А далее на перекладных удобрять посевную в Украине.
Хотя украинскую землю я бы и граммом крови этих зомби-фашистских ****** не полил.
Нельзя осквернять этой нечистью нашу многострадальную землю!