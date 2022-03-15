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"В разрушенном войной Киеве создается история": Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении встретились в Киеве, чтобы сообщить украинцам, что ЕС поддерживает наше государство.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ.

"Именно здесь, в разрушенном войной Киеве, создается история. Именно здесь свобода борется с миром тирании. Именно здесь будущее каждого из нас висит на волоске. ЕС поддерживает Украину, которая может рассчитывать на помощь своих друзей – это сообщение мы привезли сегодня в Киев" , – говорится в сообщении.

На встрече присутствуют глава польского правительства Матеуш Моравецкий, вице-премьер Ярослав Качиньский, премьер-министр Чехии Петр Фиала и премьер-министр Словении Янез Янша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обсудил с премьерами Польши, Словении и Чехии ужесточение санкций против России

В разрушенном войной Киеве создается история: Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины 01
В разрушенном войной Киеве создается история: Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины 02
В разрушенном войной Киеве создается история: Премьеры Польши, Чехии и Словении встретились в столице Украины 03
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Топ комментарии
+27
В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
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15.03.2022 21:32
+14
Деблокуйте Маріуполь
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15.03.2022 21:39
+8
в маріуполі - азов,а маріупольці 8 років їм в спину плювали
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15.03.2022 21:53
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В новом теперь мире нужно убрать все союзы где решение принимается полным большинством!!!!!!! иначе мир связан рубашкой для психбольных!!!!!!! Решение должно приниматься 51% от всех в любой организации!!!! иначе мир падет вообще(((
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15.03.2022 21:32 Ответить
Не согласен , при определенных обстоятельствах могут быть приняты абсолютно неприемлемые решения ,я бы поставил планку 2/3 голосов , и решение принять можно и достаточная защита от дурости !
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16.03.2022 11:26 Ответить
Был бы только от этого толк кроме слов поддержки .
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15.03.2022 21:33 Ответить
який саме толк?Я вам нагадаю про пр котра вічно перемагала на виборах там де зараз війна
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15.03.2022 21:52 Ответить
один толк уже есть - поляки таки передают Миги! Уверен, что это не единственный "толк" )
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15.03.2022 21:58 Ответить
Та хорошо если так а то они сегодня передают а завтра нет ...
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15.03.2022 22:02 Ответить
хлопче, я зараз у Польщі. Я ніколи не бачив такої народної підтримки.
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16.03.2022 00:00 Ответить
А біля Бучі на перехресті слабо
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15.03.2022 21:36 Ответить
?
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15.03.2022 21:39 Ответить
А зачем? Чтобы некому было нам помочь?
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15.03.2022 22:11 Ответить
Деблокуйте Маріуполь
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15.03.2022 21:39 Ответить
в маріуполі - азов,а маріупольці 8 років їм в спину плювали
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15.03.2022 21:53 Ответить
бо ватніков повибили
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16.03.2022 00:02 Ответить
Ці політичні діячі приїхали підтримати Україну.Чому на фото нема зеленського?В бункері сидить,і найвірогідніше ,не в Києві.
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15.03.2022 21:53 Ответить
геть кацапську пропаганду! птн пнх
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15.03.2022 22:00 Ответить
А чому тебе намае в Киев?
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15.03.2022 22:13 Ответить
в Киеви?
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15.03.2022 22:13 Ответить
ти падло навчись писати гнида
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15.03.2022 22:15 Ответить
Гнида, комон домой, в Украину, с Польши от клубники. Тут и научишь меня "правильно писать".
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15.03.2022 22:18 Ответить
на чистій руській мові- йди ***** тварина
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16.03.2022 00:03 Ответить
ПНХ!!!
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16.03.2022 00:45 Ответить
Це падло точно не з України,і схоже навіть не кацап.
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15.03.2022 22:26 Ответить
В Киеве мне это скажи, свинособака с гугл-переводчиком! ПНХ!
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16.03.2022 00:44 Ответить
Дебіл ти, "в Киеви"також невірно.Спробуй ще раз..Може вгадаєш як правильно.
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15.03.2022 22:31 Ответить
ПНХ!!!
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16.03.2022 00:44 Ответить
Дебілоїд,хоч пнх без помилок написав.Прогрес очевидний.Тварь,якби ти був Києві,то не мав би часу писати коменти на цензорі.Гугл перекладач не може перекласти коректно твої тупорилі висловлювання,бо ти й на рідній мові пишеш з помилками.Лікуйся!!!
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16.03.2022 08:56 Ответить
Я в Киеве, свинособака. Тебе же сказано по рузьке- ПНХ!
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16.03.2022 09:18 Ответить
Тварь тупорила,спробуй писати на рідній, кацапській мові,я зрозумію,хоч і все життя розмовляю українською.Знов з помилками написав!На українській мові буде "в Києві".З дегенератами більше не спілкуюсь.ПНХ!
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16.03.2022 09:32 Ответить
Менi i пробувати не треба- робити те, до я вмiю робити з дитинства. А ось тобi перед тим, як вiдкривати свою пащю, треба повернуться дому, в Украiну. Або затулити свою пельку назавжди, свинособака з гугл-перекладачем. ПНХ!!!!
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16.03.2022 10:09 Ответить
постыдился бы россия. руководители славянских государств пришли показать солидарность
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15.03.2022 21:53 Ответить
Київ не зруйнований.
Не каркайте.
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15.03.2022 21:59 Ответить
тобто мордор зтерто
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15.03.2022 23:57 Ответить
А ********* сказала, что это они делят Украину на карте ****** кацапы
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16.03.2022 14:23 Ответить
А В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕЛЯТЬ БЕЛАРУСЬ И ЧАСТЬ РОССИИ !)
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16.03.2022 18:25 Ответить
 
 