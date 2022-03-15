Девочка из Бучи стала сиротой и потеряла руку. ФОТО

В результате преступных действий российских оккупантов девочка из Бучи потеряла руку и осталась сиротой.

Как сообщает Цензор.НЕТ фото девочки распространено в сети.

"Девочка из Бучи стала сиротой и потеряла свою ручку. Теперь мечтает о протезе, который был бы розовым и в цветочек".

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