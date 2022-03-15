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Девочка из Бучи стала сиротой и потеряла руку. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате преступных действий российских оккупантов девочка из Бучи потеряла руку и осталась сиротой.

Как сообщает Цензор.НЕТ фото девочки распространено в сети.

"Девочка из Бучи стала сиротой и потеряла свою ручку. Теперь мечтает о протезе, который был бы розовым и в цветочек".

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Девочка из Бучи стала сиротой и потеряла руку 01
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Топ комментарии
+121
Раша должна пожизненно выплачивать той девочке и подобным пострадавшим, должны быть суды, а из конфискованных активов РФ должны быть созданы фонды для жертв агрессии.
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15.03.2022 22:00
+106
Ось за таких діточок кацапів і слід вбивати на місці.
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15.03.2022 22:02
+89
Боже,змилуйся над цим бідним невинним ангелочком і над всіма нами...
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15.03.2022 22:01
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Страница 2 из 2
Журналисты редкостные дебилы,взять ребенка сиротой зделать,о психике ребенка какая нибуть тварь писавшая эту ***** подумала?Убивать таких журналюг
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17.03.2022 12:26 Ответить
Раді за дівчинку!
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22.03.2022 19:17 Ответить
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