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Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты задержали эвакуационную колонну в Тростянце Сумской области, отобрали у людей мобильные телефоны и продержали их в городе до вечера.

Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Перед выездом колонн, пригород Сум обстреляли из артиллерии.

Боромля. Удалось найти дополнительные два автобуса, которые забрали жителей Боромлянской громады в рамках гуманитарного коридора.

Отдельная ситуация, сложившаяся с Тростянецкой колонной:

Утром в Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.
Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны оккупанты задержали. Российские военные потребовали, чтобы мирные люди сдали свои телефоны. Мобильные собрали в мешок и сожгли. Колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.

В конце концов, части эвакуированных удалось уехать из Тростянца. Сегодня они ночуют в одной из общин нашей области. Еще автобусы и машины из колонны остались в Тростянце. Все живы. По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция была такой-то", - говорится в сообщении.

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Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 01
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 02
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 03
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 04
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 05
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 06
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 07
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 08
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 09
Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их 10
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РАШИСТАМ СМЕРТЬ
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16.03.2022 03:23 Ответить
Смерть цавпам!
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16.03.2022 03:29 Ответить
Здохніть рашисти!
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16.03.2022 03:44 Ответить
Ублюдки...
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16.03.2022 04:04 Ответить
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16.03.2022 04:09 Ответить
Один підсвічник в сраку,другий в рота вставити!
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16.03.2022 04:21 Ответить
Знімати гоблінів так щоб вони бачили це треба бути полудурком.
Смерть військовим кацапам.
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16.03.2022 11:56 Ответить
я не розумію, що з людьми.. 160 чоловік, десь по 4 в авто, це до 600 ..і вони на можуть накинутись на тих уб .юдків як один, всі разом? мирне, ***.ь, населення.. ладно, заберем бабок дідів, та дітей.. но уйма же мужчин та жінок! сила!
а в чому сила? а в єдності! але кожен боїться за свою тушку, за свою шкіру... бо кожен , значить, знає.. що інший теж ссикливий... і розуміє, що той ссикливий його не підтримає при цьому, -. і якщо сам відважиться, то помре чи отримає поранення намарно.. бо інші боягузи, і не підтримають його. І, горе, так думає кожен про свого ближнього!
а треба швидко накинутись на цих уродів, ібуде все кінчено з ними...
Та ж ні, легше кричати, що россіяни раби, і тупо віддаються омону без бою! а самі ж такі самі! ми всі чомусь такі самі. хто ж так виховав-то? Горе!
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16.03.2022 18:06 Ответить
Алекс,ти про напад на конвоїрів пишеш серьйозно? А тепер вгадай,скільки потрібно часу,щоб всіх хто нападав і спостерігав,знищили? Не напружуйся...Для одного вогневого взводу 122 мм гаубиць,на марші,норматив складає всього 20 хв..А якщо площа пристріляна,а вона 100% пристріляна,ці всі люди не прожили б і 5 хв.Не перехотілося нападати???
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16.03.2022 18:58 Ответить
 
 