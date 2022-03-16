Войска РФ задержали эвакуационную колонну в Сумской области: Отобрали мобильные телефоны и сожгли их. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Российские оккупанты задержали эвакуационную колонну в Тростянце Сумской области, отобрали у людей мобильные телефоны и продержали их в городе до вечера.
Об этом в Telegram сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.
"Перед выездом колонн, пригород Сум обстреляли из артиллерии.
Боромля. Удалось найти дополнительные два автобуса, которые забрали жителей Боромлянской громады в рамках гуманитарного коридора.
Отдельная ситуация, сложившаяся с Тростянецкой колонной:
Утром в Тростянце на эвакуацию собралось около 160 автомобилей.
Первые машины проехали железнодорожный переезд без помех. Остальные колонны оккупанты задержали. Российские военные потребовали, чтобы мирные люди сдали свои телефоны. Мобильные собрали в мешок и сожгли. Колонна эвакуированных осталась полностью без связи. Их продержали в городе до вечера.
В конце концов, части эвакуированных удалось уехать из Тростянца. Сегодня они ночуют в одной из общин нашей области. Еще автобусы и машины из колонны остались в Тростянце. Все живы. По версии врага, кто-то из колонны начал снимать на телефон расположение техники, поэтому реакция была такой-то", - говорится в сообщении.
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Смерть військовим кацапам.
а в чому сила? а в єдності! але кожен боїться за свою тушку, за свою шкіру... бо кожен , значить, знає.. що інший теж ссикливий... і розуміє, що той ссикливий його не підтримає при цьому, -. і якщо сам відважиться, то помре чи отримає поранення намарно.. бо інші боягузи, і не підтримають його. І, горе, так думає кожен про свого ближнього!
а треба швидко накинутись на цих уродів, ібуде все кінчено з ними...
Та ж ні, легше кричати, що россіяни раби, і тупо віддаються омону без бою! а самі ж такі самі! ми всі чомусь такі самі. хто ж так виховав-то? Горе!