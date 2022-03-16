ВСУ уничтожают вертолеты РФ под Херсоном. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
На аэрофотосъемках Херсонского аэродрома видны результаты атаки украинской авиации на вертолеты противника.
Соответствующие фото опубликовал в твиттере военный аналитик Джозеф Демпси, сообщает Цензор.НЕТ.
На снимке виден столб дыма, при увеличении - несколько вертолетов в огне.
Также пострадали военные машины оккупатов, находящиеся возле аэропорта.
Военный удар по аэропорту зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), отслеживающая большие пожары по всему миру, что подтверждает время и место удачной военной операции украинских ВВС, пишет "РБК-Украина". Согласно данным, собранным FIRMS, удар по аэродрому произошел в районе обеда.
Топ комментарии
+76 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.03.2022 06:13
+59 Saskia Jansen
показать весь комментарий16.03.2022 06:50
+44 BRZ 86
показать весь комментарий16.03.2022 06:19
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
10 hrs ·
ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)
"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
Не приписуйте подвиги ЗСУ політикам, що саботували озброєння України останні 2,5 років.
І ще, як би ви знали якою ціною далися ці перемоги на херсонському напрямку...
Зараз не маю права про це писати, але пам'ятати потрібно.
Интересно, что они хотели этим сказать ))))))
- Показываем как уничтожаем.
- Красівоє
https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw