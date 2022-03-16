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ВСУ уничтожают вертолеты РФ под Херсоном. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На аэрофотосъемках Херсонского аэродрома видны результаты атаки украинской авиации на вертолеты противника.

Соответствующие фото опубликовал в твиттере военный аналитик Джозеф Демпси, сообщает Цензор.НЕТ.

На снимке виден столб дыма, при увеличении - несколько вертолетов в огне.

Также пострадали военные машины оккупатов, находящиеся возле аэропорта.

Военный удар по аэропорту зафиксировала система NASA Fire Information for Resource Management System (FIRMS), отслеживающая большие пожары по всему миру, что подтверждает время и место удачной военной операции украинских ВВС, пишет "РБК-Украина". Согласно данным, собранным FIRMS, удар по аэродрому произошел в районе обеда.

ВСУ уничтожают вертолеты РФ под Херсоном 01
ВСУ уничтожают вертолеты РФ под Херсоном 02
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Топ комментарии
+76
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 06:13
+59
Sergei Loiko

10 hrs ·

ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)

"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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16.03.2022 06:50
+44
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16.03.2022 06:19
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ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 06:13 Ответить
Хорошо горят, как шашлык из касапа
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16.03.2022 06:13 Ответить
ВЕРТОЛЕТЫ ДЕпутинИЗИРОВАНЫ
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16.03.2022 06:19 Ответить
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16.03.2022 06:19 Ответить
Гори мордор, палай!
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16.03.2022 06:19 Ответить
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16.03.2022 09:37 Ответить
Гори, гори ясно Пісня, Brainstorm
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16.03.2022 09:38 Ответить
Ми гуцули з Франковська. Переглянте це відео.

https://twitter.com/babaikit/status/1503809516516823049?s=20&t=dQWiVALg1gbvTPibRjchsg
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16.03.2022 06:20 Ответить
Думаю оте целые изрядно осколками посекло, их тоже можно минусовать.
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16.03.2022 06:28 Ответить
Sergei Loiko

10 hrs ·

ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
(орфографию не трогал)

"Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)

3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
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16.03.2022 06:50 Ответить
Хай у кацапов земля горит под ногами, шоб они суки все повыздыхали
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16.03.2022 08:22 Ответить
Це божественні фото!
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16.03.2022 07:07 Ответить
Горіть в пеклі цапи! Смерть цапам!!!
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16.03.2022 07:18 Ответить
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16.03.2022 07:27 Ответить
А без політреклами ніяк?!
Не приписуйте подвиги ЗСУ політикам, що саботували озброєння України останні 2,5 років.
І ще, як би ви знали якою ціною далися ці перемоги на херсонському напрямку...
Зараз не маю права про це писати, але пам'ятати потрібно.
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16.03.2022 07:37 Ответить
Тут нема політики, просто картинка прикольна.
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16.03.2022 07:43 Ответить
не прикольная
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16.03.2022 08:03 Ответить
Слава богу того комбрига зняли і ним зацікавилося СБУ.
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17.03.2022 12:50 Ответить
хочу ше.
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16.03.2022 07:49 Ответить
Дерусификация , Это вам Ссуки ,за расстреляных Отошников
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16.03.2022 07:53 Ответить
Девертольонізація всєя рашкостану,БРАВО!!!
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16.03.2022 08:07 Ответить
Удивляет кацапская тупость. Один раз на крыли-не поняли, вторый раз туда же влезли, ну может с третьего раза дойдет?
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16.03.2022 09:13 Ответить
Это уже третий вроде как.

Интересно, что они хотели этим сказать ))))))
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16.03.2022 09:22 Ответить
Прямо как в анекдоте: "Я знал что тебе понравится!"
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16.03.2022 09:24 Ответить
Два Андрія,ну що ви такі забудькуваті.Їм же "дєди воєвалі" сказали,що бомба два рази в одну воронку не падає. Правда не попередили,що це тільки з одного літака і за один наліт...От і результат...
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16.03.2022 19:05 Ответить
Причем аэродром то военный, есть отдельные площадки для авиатехники, нет - согнали вертушки на одну площадку, где их всех оптом накрыло.
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16.03.2022 10:53 Ответить
- Вы российскую технику показываете?
- Показываем как уничтожаем.
- Красівоє
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16.03.2022 09:25 Ответить
Гарно горять, мабуть шкварчать
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16.03.2022 11:28 Ответить
Аэропорт Херсон. Разбитая техника оккупантов. Красивое видео.

https://twitter.com/antiputler_news/status/1504112682059894788?s=20&t=5Rcjz2RHxrYELXNgnWO0Aw
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17.03.2022 03:29 Ответить
Слава Україні!Героям слава!
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19.03.2022 19:49 Ответить
 
 