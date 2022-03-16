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Пошел сам на танковую колонну: в бою погиб 25-летний житель Тернополя Александр Питель. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Александр Питель был военным пулеметного взвода механизированного батальона. 11 марта он героически погиб в боях в Луганской области при артиллерийском обстреле русских войск.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на тернопольское издание "20 хвилин".

Александр родился 28 марта 1996 года. Учился в Тернопольской СОШ №22, был кандадитом в мастера спорта по греко-римской борьбе.

"Он патриот. Мой сын героически погиб. Он на танк пошел. Просто с оружием на танк", - рассказала изданию мама Александра госпожа Ульяна.

В 2019 году он подписал контракт с ВСУ, был уже на второй ротации.

"Он все рвался в десантники. Я его убеждал: заберут не туда, где ты хочешь, а куда нужно. Так и случилось, последние годы он служил на границе с Молдовой. Сильно заболел, и его комиссовали. Но он не видел себя без армии" Бабушка просила не идти снова, потому что у Саши была девушка, отношения были серьезными. Она занималась гимнастикой, а Саша – борьбой. И бабушка просила оставаться, жениться, мечтала нянчить правнуков. Не суждено…" – рассказывает тренер героя Василий Мельник.

В январе Александр должен был приехать домой. Но ротации не произошло. И он все время оставался в Золотом, что на Луганщине.

Пошел сам на танковую колонну: в бою погиб 25-летний житель Тернополя Александр Питель 01
Пошел сам на танковую колонну: в бою погиб 25-летний житель Тернополя Александр Питель 02
Пошел сам на танковую колонну: в бою погиб 25-летний житель Тернополя Александр Питель 03
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Топ комментарии
+100
Світла пам'ять тобі, Козаче !
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16.03.2022 07:24
+86
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ-НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...
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16.03.2022 07:24
+55
Вічна слава герою України та його батькам !
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16.03.2022 07:32
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Світла пам'ять тобі, Козаче !
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16.03.2022 07:24 Ответить
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ-НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...
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16.03.2022 07:24 Ответить
Героям Слава!
Смерть москалям!
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16.03.2022 07:31 Ответить
Вічна слава герою України та його батькам !
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16.03.2022 07:32 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю
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16.03.2022 07:47 Ответить
Вечная память
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16.03.2022 07:53 Ответить
Царство Небесне...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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16.03.2022 07:56 Ответить
Навіщо так? Ех...
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16.03.2022 08:11 Ответить
Со стрелковым оружием против танка?!
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16.03.2022 08:14 Ответить
Так Герой зробив, щоб відволікти ворога на себе, поки його побратими змінили своє пложення, або зробили тактичний хід. Не думайте, що він просто так пішов на танк. Це герой!
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16.03.2022 08:20 Ответить
Рашисти тількі і чекають на розмін, бо їх тупо більше. Хай ворог гине а наші повинні жити для подальшої боротьби.((
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16.03.2022 08:16 Ответить
Вічна слава справжньому Героєві Олександрові!
Але ми всі, нині сущі, стаємо жахливими боржниками Героя та його Вітчизни... І тоді, коли обираємо кого "непопадя", і тоді, коли терпимо казнокрадів, грабіжників і брехунів, і сьогодні, коли терпимо, допускаємо, миримось з очевидними помилками й промахами, що в стократ збільшують кровопролиття...
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16.03.2022 08:20 Ответить
Вічна Слава Герою!
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16.03.2022 08:40 Ответить
Вічна пам'ять
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16.03.2022 08:53 Ответить
Слава Герою!
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16.03.2022 09:07 Ответить
Навіки шана!!!
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16.03.2022 09:34 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ECCniyFvMQ8
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16.03.2022 10:04 Ответить
Усі новозбудовані вулиці та площі - мають носити імена Героїв !
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16.03.2022 09:46 Ответить
ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ! ВЕЧНА СЛАВА ГЕРОЮ!
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16.03.2022 10:11 Ответить
Вічна пам`ять Герою!!!
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16.03.2022 11:00 Ответить
 
 