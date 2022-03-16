РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9820 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
21 180 14
война (46991) Киев (24552) обстрел (20267) ГСЧС (4488)

В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В результате вражеского обстрела и попадания обломков снаряда произошел обвал в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе столицы, по предварительным данным, два человека пострадали. Также частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Фейсбуке.

"16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме, что в Шевченковском районе. На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ хотят захватить Киев и не оставляют попыток, опасность сохраняется постоянно, - Маляр

В 7:45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей и в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску пострадавших.

По предварительной информации, эвакуированы 37 человек, из которых 2 пострадали", - говорится в сообщении

В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 01
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 02
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 03
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 04
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 05
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 06
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 07
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 08
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 09
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 10
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 11
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 12
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 13
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 14
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 15
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 16
В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС 17
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
СЕРЛИВИЙ КАЦАП-М'ЯСНИК,ВОНО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
показать весь комментарий
16.03.2022 08:14
+3
направте туда якраз тих прим'єрів шо приїхали. шо зараз в Києві
показать весь комментарий
16.03.2022 08:36
+2
Этот кацап насилует женщин в селе и убивает мужчин
показать весь комментарий
16.03.2022 08:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
СЕРЛИВИЙ КАЦАП-М'ЯСНИК,ВОНО МОЖЕ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТЬМИ ТА ІНФРАСТРУТУРОЮ...
показать весь комментарий
16.03.2022 08:14 Ответить
Этот кацап насилует женщин в селе и убивает мужчин
показать весь комментарий
16.03.2022 08:16 Ответить
А чому фото дружини і дітей нелюда заретушували?!
Хай всі теж їх знають!
Все одно цю потворну живим з України не випустять!
показать весь комментарий
16.03.2022 08:42 Ответить
Не розумію, який дурак палить стелі ?
Треба серйозно працювати над культурою наших людей.
показать весь комментарий
16.03.2022 08:18 Ответить
Підкиданням палаючих сірників у стелю займалася "шпана" у 1970-80-х роках. Ці будинки приблизно таких років побудови. Зараз молодь таким не страждає
показать весь комментарий
16.03.2022 08:51 Ответить
З тих часів не побілили ?
А гроші на утримання будинку куди йдуть ?
показать весь комментарий
16.03.2022 09:03 Ответить
В Києві ніколи стіни під'їздів ніколи не фарбували і не білили.
А у Вашому місті білять?
показать весь комментарий
16.03.2022 12:16 Ответить
Звісно. Все ремонтують і підфарбовують.
В нас таких жахів немає.
показать весь комментарий
16.03.2022 12:19 Ответить
Як працюють корегувальники вогню для ворога.

Заклики не вказувати конкретні адреси потраплянь снарядів та ракет ворога - не допомагають. Починаючи від нардепів, що поспішають назвати адресу ураженого будинку, і закінчуючи каналами, що заради "ексклюзивчику" маму рідну продадуть.

Редакцію Оперативного вразив вчинок одного з українських телеграм-каналів, що сьогодні зробив навіть більше: вказав ворогу військовий об'єкт на мапі біля враженого будинку. Спробуйте ще, росіянці, ви на 1 км помилились!

Ось герої, що працюють корегувальниками вогню: https://t.me/stranaua.

Пост з мапою редагували, лишили "лише" адресу того, куди треба поцілити. Українці, за наявності часу та натхнення, ви знаєте, що робити.

#інфотерор

https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU

https://t.me/operativnoZSU/13793?single
показать весь комментарий
16.03.2022 08:22 Ответить
Навіть я, не києвлянин, за 5 хвилин по відео фото вичислив куди прилетіло і куди скоріш всього летіло. Вже треба щось робити з ціми тупорилими фото і відео операторами.
показать весь комментарий
16.03.2022 08:49 Ответить
показать весь комментарий
16.03.2022 08:26 Ответить
сайт арбітражного суда рашки
показать весь комментарий
16.03.2022 08:27 Ответить
направте туда якраз тих прим'єрів шо приїхали. шо зараз в Києві
показать весь комментарий
16.03.2022 08:36 Ответить
 
 