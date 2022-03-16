В Киеве в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома: двое пострадавших, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В результате вражеского обстрела и попадания обломков снаряда произошел обвал в 12-этажном жилом доме в Шевченковском районе столицы, по предварительным данным, два человека пострадали. Также частично поврежден соседний 9-этажный дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Киеве в Фейсбуке.
"16 марта в 06:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение об обвале в жилом доме, что в Шевченковском районе. На место происшествия немедленно прибыли огнеборцы ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию было установлено, что в результате попадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом.
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В 7:45 ликвидировано возгорание на балконах 3, 10, 11 и 12 этажей и в квартире на верхнем этаже 12-этажного жилого дома. Проводятся аварийно-спасательные мероприятия по разбору конструкций здания и поиску пострадавших.
По предварительной информации, эвакуированы 37 человек, из которых 2 пострадали", - говорится в сообщении
Пожалуйста, подождите...
Хай всі теж їх знають!
Все одно цю потворну живим з України не випустять!
Треба серйозно працювати над культурою наших людей.
А гроші на утримання будинку куди йдуть ?
А у Вашому місті білять?
В нас таких жахів немає.
Заклики не вказувати конкретні адреси потраплянь снарядів та ракет ворога - не допомагають. Починаючи від нардепів, що поспішають назвати адресу ураженого будинку, і закінчуючи каналами, що заради "ексклюзивчику" маму рідну продадуть.
Редакцію Оперативного вразив вчинок одного з українських телеграм-каналів, що сьогодні зробив навіть більше: вказав ворогу військовий об'єкт на мапі біля враженого будинку. Спробуйте ще, росіянці, ви на 1 км помилились!
Ось герої, що працюють корегувальниками вогню: https://t.me/stranaua.
Пост з мапою редагували, лишили "лише" адресу того, куди треба поцілити. Українці, за наявності часу та натхнення, ви знаєте, що робити.
#інфотерор
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