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В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 16 марта, около 6.00 часов на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи с. Лозовая Волочиской тергромады. Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Хмельницкой области продолжают работу на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, произошло столкновение автобуса "Setar" под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобуса "Mercedes-Benz Sprinter" (данные водителя устанавливаются), который перевозил переселенцев из Днепра в направлении г. Тернополь.

"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в г. Волочиск. В настоящее время анкетные данные погибших и пострадавших устанавливаются. Водитель и пассажир автобуса серьезно не пострадали. Просим водителей быть осторожными во время дорожного движения", - говорится в сообщении.

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В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция 01
В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция 02
В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами: 7 человек погибли, 9 - травмированы, - Нацполиция 03
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Топ комментарии
+13
Там спаслись, а тут загинули... царство небесне, таке зараз у нас життя, через тварюку вся Україна не має спокою.
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16.03.2022 11:32
+8
блин... ну куда так лететь???
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16.03.2022 11:29
+3
Ці смерті теж на совісті пині...Люди б ніде не їхали, якби не війна
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16.03.2022 11:39
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блин... ну куда так лететь???
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16.03.2022 11:29 Ответить
Заснув водій автобуса.
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16.03.2022 11:34 Ответить
100%. Він на зустріяній. 61 рік водієві... Невже не могли зупинитись перепочити? Жаль людей - втікли від війни, та не від сідьби.
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16.03.2022 11:47 Ответить
Это усталость и постоянное чувство страха
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16.03.2022 11:34 Ответить
там був сон водія автобуса
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16.03.2022 11:40 Ответить
Там спаслись, а тут загинули... царство небесне, таке зараз у нас життя, через тварюку вся Україна не має спокою.
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16.03.2022 11:32 Ответить
боже мой, лучше, наверное, железкой
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16.03.2022 11:36 Ответить
Ці смерті теж на совісті пині...Люди б ніде не їхали, якби не війна
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16.03.2022 11:39 Ответить
Это прям " пункт назначения"
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16.03.2022 11:41 Ответить
Їздять як попало.... нормально не відпочівають.... фури під#раси деякі підрізають бус з написом ДІТИ (Мої вивозили дітей мали неприємний досвід) !!! Україну чистити від кацапів-окупантів та зрадників й бидло треба ще й треба. Але Україна Переможе!
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16.03.2022 11:43 Ответить
До чого тут водій, що переселеців віз і сам загинув? ДТП зчинив водій автобуса, що виїїхав на зустрічну полосу.
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16.03.2022 12:10 Ответить
Дурак?
Хіба в ДТП гинуть тільки порушники?
В даному випадку загинув водій, який спокійно віз людей.
Це збіг обставин...
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16.03.2022 12:21 Ответить
Ничего удивительного. На отрезке от дороги начиная от Умани и до границы 10% водителей легковых авто (быдлоиды самые спешные) и 90% комерческого транспорта решили что если включить аварийку обклеить автобус "диты" можно лететь как усрат..й по встречке по обочине встречки, на красный, на пешеходном и т.д. И пассажиры такого усра.го автобуса молчат бо тоже ну очень спешат - пот хмельницком то нереальные боевые действия идут, как и под тернополем.
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16.03.2022 13:54 Ответить
 
 