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В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В воздушном бою с двумя российскими самолетами возле Житомира погиб украинский летчик Евгений Лысенко. Он успел уничтожить один из самолетов оккупантов, но попал под обстрел вражеских систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 15 марта информировала служба по связям с общественностью воздушного командования "Захід".

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За месяц до российского вторжения, 28-летний Евгений был назначен командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина.

Это одна из двух бригад, отказавшихся переходить на сторону России еще в 2014 году.

Евгений Лысенко родом из села Ротмистровка Черкасского района Черкасской области. Окончил военный лицей, затем Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и сразу попал на службу в ВС Украины.

В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко 01

"Женя уже был летчиком-инструктором. Ему оставалось совсем мало полетов до присвоения квалификации летчика 1-го класса", – вспоминает своего друга военный собрат и однокурсник Алексей.

У Евгения осталась жена и двое маленьких детей.

"Нужно защитить детей", – последние слова, которые он сказал матери.

"Женя очень сильно отдавался работе, своим делам, даже иногда я обижалась. Он очень любил свою работу, любил небо, всегда шел к цели. Я очень им восхищалась", - рассказала жена Евгения.

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В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко 02
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Топ комментарии
+101
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...ПАМ'ЯТАЙМО...
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16.03.2022 11:30
+72
Героям Слава!
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16.03.2022 11:30
+64
Вічна слава герою!
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16.03.2022 11:31
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Земля герою пухом.
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16.03.2022 11:30 Ответить
ЖОДЕН ГЕРОЙ ПОЛЕГЛИЙ У БОРОТЬБІ ЗА ВОЛЮ УКРАЇНИ НЕ ПОВИНЕН БУТИ ЗАБУТИЙ...ПАМ'ЯТАЙМО...
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16.03.2022 11:30 Ответить
Героям Слава!
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16.03.2022 11:30 Ответить
Слава героям
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16.03.2022 11:30 Ответить
Вічна слава герою!
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16.03.2022 11:31 Ответить
Дякую тобі, Воїне!

Спочивай з миром!

Най Українська земля буде тобі пухом!
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16.03.2022 11:31 Ответить
Вічна Слава Герою,долучиться Герой до Воїнства Небесного у боротьбі проти стани і пуйла з його чортами
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16.03.2022 11:32 Ответить
вічна слава герою!!!
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16.03.2022 11:32 Ответить
Царствіє небесне воїну українцю
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16.03.2022 11:32 Ответить
Я Вам так скажу ,отомстить кацапам за КАЖДУЮ КАПЛЮ СВЯТОЙ УКРАИНСКОЙ КРОВИ ,это наш с Вами СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ !
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16.03.2022 11:33 Ответить
Слава Герою і вічна пам'ять.
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16.03.2022 11:33 Ответить
ЯКА ПЕЧАЛЬ І ЖАЛЬ ЗА ВТРАТОЮ ВОЇНА!
ГИНУТЬ НАШІ ВОЇНИ!
НЕДОЛУГІ СПОСТЕРІГАЮТЬ, НІЦШЕ ПРОРОКУВАВ-ЗА ВАМИ ПРИЙДУТЬ!!!
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16.03.2022 11:34 Ответить
Українські повітряні Герої не вмирають, вони залишаються у небі і звідти спостерігають за тим, щоб ми залишались справжніми українцями.
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16.03.2022 11:34 Ответить
Давить сук где только встретишь.
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16.03.2022 11:35 Ответить
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16.03.2022 11:38 Ответить
Украинские воины на небесах становятся АНГЕЛАМИ МИРА
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16.03.2022 11:41 Ответить
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16.03.2022 11:42 Ответить
А откуда под Житомиром ПВО рашистов?
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16.03.2022 11:39 Ответить
А текст прочитати слабО?
"У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира..." Джерело: https://censor.net/ua/p3325638
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16.03.2022 11:51 Ответить
З бульбаляндії запустили, с-300, 400 там на кордоні повно. А скільки там до Житомира- 5хв. на самокаті
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16.03.2022 11:53 Ответить
Мобільні комплекси притарабанили з собою, Бук, С-300 різних модифікацій, а може і малої дальності, дивлячись де саме був бій.
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16.03.2022 12:02 Ответить
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16.03.2022 11:40 Ответить
Вічна пам'ять, наші серця повинні пам'ятати. Слава Герою! Слава Україні!!!
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16.03.2022 11:42 Ответить
в блакитнім небі назавжди
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
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16.03.2022 11:42 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!НИЗКИЙ ПОКЛОН!
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16.03.2022 11:48 Ответить
Вічна пам'ять герою((((((
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16.03.2022 11:50 Ответить
Вічна память та подяка від українського народу за захист рідного краю від окупантів.!!
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16.03.2022 11:53 Ответить
З таких повідомлень та переліку нагороджених посмертно можна зробити сумний висновок про значні втрати найкращих льотчиків України. Вічна пам'ять Героям
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16.03.2022 11:55 Ответить
Слава Герою Украины!!!
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16.03.2022 12:08 Ответить
Вечная память
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16.03.2022 12:09 Ответить
минимум назвать улицы в честь героев!
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16.03.2022 12:18 Ответить
Родич моєї дружини.
Лишились дітки 8 місяців і 3 роки.
Картка дружини Євгена Катерини Лисенко 5168 7573 3937 6362
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16.03.2022 12:19 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!

ППО на яжитомирщині, то це мабуть з території білорусії.
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16.03.2022 12:39 Ответить
С.У.М.
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16.03.2022 12:59 Ответить
Светлая память!
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16.03.2022 13:40 Ответить
Беручи до уваги, як будь-яка українська влада знущалася з наших льотчиків, дивно що вони взагалі були на момент нападу
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16.03.2022 13:54 Ответить
Украина чтит каждого героя.
"вояки" рф без документов сгниют в сточных канавах.
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16.03.2022 15:03 Ответить
кацапское ПВО под Житомиром - это дно...
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16.03.2022 17:05 Ответить
Нажаль. По хорошим дорогам.
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16.03.2022 21:39 Ответить
Вічна Слава Герою!
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16.03.2022 17:33 Ответить
Погибшие в небе за Родину
Становятся небом над ней.

Вічна пам'ять Герою!
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20.03.2022 20:04 Ответить
 
 