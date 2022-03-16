В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко. ФОТО

В воздушном бою с двумя российскими самолетами возле Житомира погиб украинский летчик Евгений Лысенко. Он успел уничтожить один из самолетов оккупантов, но попал под обстрел вражеских систем противовоздушной обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 15 марта информировала служба по связям с общественностью воздушного командования "Захід".

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За месяц до российского вторжения, 28-летний Евгений был назначен командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина.

Это одна из двух бригад, отказавшихся переходить на сторону России еще в 2014 году.

Евгений Лысенко родом из села Ротмистровка Черкасского района Черкасской области. Окончил военный лицей, затем Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и сразу попал на службу в ВС Украины.

"Женя уже был летчиком-инструктором. Ему оставалось совсем мало полетов до присвоения квалификации летчика 1-го класса", – вспоминает своего друга военный собрат и однокурсник Алексей.

У Евгения осталась жена и двое маленьких детей.

"Нужно защитить детей", – последние слова, которые он сказал матери.

"Женя очень сильно отдавался работе, своим делам, даже иногда я обижалась. Он очень любил свою работу, любил небо, всегда шел к цели. Я очень им восхищалась", - рассказала жена Евгения.

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