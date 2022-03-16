В бою под Житомиром погиб украинский лётчик Евгений Лысенко. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В воздушном бою с двумя российскими самолетами возле Житомира погиб украинский летчик Евгений Лысенко. Он успел уничтожить один из самолетов оккупантов, но попал под обстрел вражеских систем противовоздушной обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 15 марта информировала служба по связям с общественностью воздушного командования "Захід".
За месяц до российского вторжения, 28-летний Евгений был назначен командиром авиационной эскадрильи Севастопольской бригады тактической авиации имени Покрышкина.
Это одна из двух бригад, отказавшихся переходить на сторону России еще в 2014 году.
Евгений Лысенко родом из села Ротмистровка Черкасского района Черкасской области. Окончил военный лицей, затем Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и сразу попал на службу в ВС Украины.
"Женя уже был летчиком-инструктором. Ему оставалось совсем мало полетов до присвоения квалификации летчика 1-го класса", – вспоминает своего друга военный собрат и однокурсник Алексей.
У Евгения осталась жена и двое маленьких детей.
"Нужно защитить детей", – последние слова, которые он сказал матери.
"Женя очень сильно отдавался работе, своим делам, даже иногда я обижалась. Он очень любил свою работу, любил небо, всегда шел к цели. Я очень им восхищалась", - рассказала жена Евгения.
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Спочивай з миром!
Най Українська земля буде тобі пухом!
ГИНУТЬ НАШІ ВОЇНИ!
НЕДОЛУГІ СПОСТЕРІГАЮТЬ, НІЦШЕ ПРОРОКУВАВ-ЗА ВАМИ ПРИЙДУТЬ!!!
"У повітряному бою з двома російськими літаками біля Житомира..." Джерело: https://censor.net/ua/p3325638
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!
Лишились дітки 8 місяців і 3 роки.
Картка дружини Євгена Катерини Лисенко 5168 7573 3937 6362
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
ППО на яжитомирщині, то це мабуть з території білорусії.
"вояки" рф без документов сгниют в сточных канавах.
Становятся небом над ней.
Вічна пам'ять Герою!