В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету, - Нацполиция. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В небе над Черкасщиной сбили вражескую ракету. Ситуация в области стабильна и контролируется. Система ПВО успешно срабатывает.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
"Обломки повредили линию электропередач и произошло возгорание травы. Работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области локализовали возгорание. Сейчас энергетики активно работают над устранением повреждений. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении.
По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала войны РФ выпустила более 950 ракет по целям в Украине, - Пентагон
Пожалуйста, подождите...
@smpryk
·
12 год
коли вже русня робить з нас нацистів. напишу слова моєї покійної прабаби, яка пройшла війну: «ми кацапів не любим. а бо знаєш чого? коли німець на село йшов - всі по хатах сиділи. коли йшов кацап - молилися і ховалися. кацап різав, грабував, ґвалтував гірш за німця».
Когда немцы шли через деревню, увидели голодных и в лохмотье её 4-х сыновей - дали галет и ушли.
Пришли красные партизаны - забрали лошадь и т.п., в т.ч. даже ложки.....
Попереджали коли СС прийде, щоб ховались по хатах.
Тепер всі орки будуть знати славне місто Суми!!!!
Регистратор доменных имен Namecheap объявил сегодня, что предоставит сайтам, протестующим против россии, бесплатные домены и веб-хостинг (анонимно!). Те кто желает воспользоваться этим предложением, должны обратиться в службу поддержки Namecheap для получения более подробной информации.
--
Пуканы у рашистских кибесекьюрити спецов рвуться сейчас не по детски )))
Namecheap.com
@Namecheap
Effective immediately, we will begin offering free anonymous hosting and domain name registration to any anti-Putin anti-regime and protest websites for anyone located within Russia and Belarus. Please contact our support for details.