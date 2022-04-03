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Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские захватчики в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганщины. Враг продолжает цинично обстреливать мирное население. Оккупанты наносят удары и ночью, и днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске в течение ночи пылали десятки жилых домов. Многие погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Спасатели ГСЧС Луганской области продолжают помогать людям выбраться из под завалов, привозят людям воду и помогают органам власти с эвакуацией людей в безопасные места. хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают. Режима тишины нет – гуманитарного коридора сегодня не будет. Российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ пытались захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск, но понесли значительные потери и отступили, - Гайдай

Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС 01
Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС 02
Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС 03
Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС 04
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Никогда не говорите на русском языке , что бы русские не пришли вас освобождать
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16.03.2022 12:14 Ответить
КАЦАПСЬКІ СМЕРДЮЧІ ВБИВЦІ МОЖУТЬ ВОЮВАТИ ЛИШЕ З ЖІНКАМИ ДІТМИ ТА ІНФРАСТРУКТУРОЮ...
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16.03.2022 12:16 Ответить
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16.03.2022 12:17 Ответить
Нельзя ни в коем случае идти ни на какиеуступки орде. А лучше вообще прекратить любые переговоры. Если пойти хоть на какие то политические уступки (компромисы как говорят) это только позволит путину перегрупировать востановить войска и позже будет вторая война. Или же Украину просто затормозят в развитии и превратят в недоразвитый буфер. Навсегда... Нет дипломатического решения этого конфликта. Ультиматумы и требования россии есть абсолютно не приемлемыми. А сейчас после гибели стольких людей так и по давно. Предупреждаю и ответственно застерегаю руководство Украины от подписывания каких либо сомнительных документов или договоров.
Единственное о чем можно договариваться, коридоры для гражданских, обмен пленными. Все!
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16.03.2022 12:18 Ответить
Я скужу такую вещь для размышления !

Надо вспомнить 1932/33 год , кого в Украину завезли и кто отрицал голодомор и почему нет там памятников этим людям .

Бог то все видит !

только признание того что было и уважение к тем что погибли 1932/33 годах спасет живущих , это мое мнение.
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16.03.2022 12:24 Ответить
***** квартальная, где твои отр, почему не горят ************* города и атомные электростанции? Закатал ***** все бабло на ракеты в асфальт, *****?
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16.03.2022 14:51 Ответить
 
 