Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО

Российские захватчики в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганщины. Враг продолжает цинично обстреливать мирное население. Оккупанты наносят удары и ночью, и днем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске в течение ночи пылали десятки жилых домов. Многие погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Спасатели ГСЧС Луганской области продолжают помогать людям выбраться из под завалов, привозят людям воду и помогают органам власти с эвакуацией людей в безопасные места. хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают. Режима тишины нет – гуманитарного коридора сегодня не будет. Российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация", - говорится в сообщении.

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