Обстрелы Луганской области не прекращаются ни днем, ни ночью. Пылали десятки жилых домов, многие погибшие и пострадавшие, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики в очередной раз хотели захватить Рубежное, Северодонецк и Лисичанск Луганщины. Враг продолжает цинично обстреливать мирное население. Оккупанты наносят удары и ночью, и днем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"В Северодонецке, Рубежном и Лисичанске в течение ночи пылали десятки жилых домов. Многие погибшие и пострадавшие среди мирного населения. Спасатели ГСЧС Луганской области продолжают помогать людям выбраться из под завалов, привозят людям воду и помогают органам власти с эвакуацией людей в безопасные места. хочет больше заложников войны среди мирного населения и делает эвакуацию невозможной. Обстрелы не утихают. Режима тишины нет – гуманитарного коридора сегодня не будет. Российские войска обстреливают колонны автобусов и точки сбора людей, откуда планировалась эвакуация", - говорится в сообщении.
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Единственное о чем можно договариваться, коридоры для гражданских, обмен пленными. Все!
Надо вспомнить 1932/33 год , кого в Украину завезли и кто отрицал голодомор и почему нет там памятников этим людям .
Бог то все видит !
только признание того что было и уважение к тем что погибли 1932/33 годах спасет живущих , это мое мнение.