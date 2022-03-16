Российские оккупанты хладнокровно убили спасателя Ярмолюка в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО
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Российские оккупанты убили спасателя ДСНС Владимира Ярмолюка в с. Большая Дымерка в Киевской области.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"С грустью сообщаем о потерях среди спасателей Киевщины...
Сегодня (15 марта. – Ред.) российскими оккупантами в с. В. Дымерка Броварского района хладнокровно был убит наш коллега, начальник караула 56-й Государственной пожарно-спасательной части г. Бровары, лейтенант службы гражданской защиты Ярмолюк Владимир Сергеевич.
Искренне сочувствуем близким и родным... Не передать словами тяжесть боли утраты. Это великая трагедия для всех нас...
Светлая память о нем навсегда останется в сердцах коллег по работе, друзей и знакомых.
Покойся с миром коллега!!!" - говорится в сообщении.
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