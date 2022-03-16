В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники, - журналист Стек. ФОТО

В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники.

Об этом пишу в фейсбуке журналист Радио Свобода Лев Стек, информирует Цензор.НЕТ.

"Побывал вчера вблизи линии столкновения в Киевской области. На фото последствия контратаки украинских сил. Результат: одно освобожденное село + 5 единиц обезвреженной бронетехники ВС РФ. В том числе танк, который после незначительного ремонта сможет стать в строй украинской армии", - написал он.

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