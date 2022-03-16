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В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники, - журналист Стек. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники.

Об этом пишу в фейсбуке журналист Радио Свобода Лев Стек, информирует Цензор.НЕТ.

"Побывал вчера вблизи линии столкновения в Киевской области. На фото последствия контратаки украинских сил. Результат: одно освобожденное село  + 5 единиц обезвреженной бронетехники ВС РФ. В том числе танк, который после незначительного ремонта сможет стать в строй украинской армии", - написал он.

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В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники, - журналист Стек 01
В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники, - журналист Стек 02

В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники, - журналист Стек 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+35
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 14:10
+30
Ну танк на фото даже не обгорел, так что подрихтовать и можно в бой, мочить русню!!!
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16.03.2022 14:08
+18
Хто займається забезпеченням технікою наших військових: Укроборонпром чи МО рф?
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16.03.2022 14:09
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Ну танк на фото даже не обгорел, так что подрихтовать и можно в бой, мочить русню!!!
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16.03.2022 14:08 Ответить
главное, цыган близко не подпускать
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16.03.2022 14:11 Ответить
Вчера-позавчера чувак рассказывал, что есть закон о металлоломе, согласно которого есть такое понятие как сбор металлолома. Читать сам закон нет желания, но понял, что если принести раскуроченный танк в пункт приема, то деньги, которые тебе за него заплатят являются вполне законными.
Если танк целый, то это трофей, его нельзя сдавать в металлолом...
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16.03.2022 15:16 Ответить
плять!!!! танк, ствол не чищений! Вояки *****,Смердюча кацапня…
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16.03.2022 14:11 Ответить
Та не успели почистить, улеглись В Украину рядком...
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16.03.2022 14:27 Ответить
Вони знали, що він довго не протягне ))
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16.03.2022 15:19 Ответить
Хто займається забезпеченням технікою наших військових: Укроборонпром чи МО рф?
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16.03.2022 14:09 Ответить
хлопці самі гарно справляються з постачянням себе технікою.
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16.03.2022 14:16 Ответить
Вы уверены что у русни техника в порядке?)
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16.03.2022 14:17 Ответить
та лано, наші підкують, змастують і лупануть ще не раз по кацапні з тих железяк
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16.03.2022 14:20 Ответить
Так и своя техника есть.
Из захваченной техники что то конечно можно и нужно использовать, но уверяю вас там больше хлама.
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16.03.2022 14:23 Ответить
згоден з вами.
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16.03.2022 14:25 Ответить
Звичайно, російська армія є основним постачальником озброєння для ЗСУ. Вони нарощують мілітарізацію України. За три тижні війни лише одних танків понад 90 штук, а всі союзники разом взяті - жодного. Закликаю ЗСУ якнайшвидше повернути росіянам їхні снаряди!!!
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16.03.2022 17:37 Ответить
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 14:10 Ответить
То все ****...ж. Операция ещё продолжается посмотрим на конечный результат
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16.03.2022 14:15 Ответить
То вчера вброс на Обозревателе был, они удалили его сразу...
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16.03.2022 14:28 Ответить
Поспешили с выводами
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16.03.2022 14:35 Ответить
Контратака на кількох напрямках
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16.03.2022 14:16 Ответить
Техники стали бить больше. Отсутствие топлива, боеприпасов, кривые руки механиков-бурятов все сказывается...
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16.03.2022 14:19 Ответить
Скоро посевная... надо успеть и надо нормально грядки удобрить...
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16.03.2022 14:26 Ответить
Название села есть?
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16.03.2022 17:48 Ответить
 
 