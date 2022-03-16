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В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники, - журналист Стек. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате контратаки защитники Украины освободили одно село в Киевской области и уничтожили 5 единиц российской техники.
Об этом пишу в фейсбуке журналист Радио Свобода Лев Стек, информирует Цензор.НЕТ.
"Побывал вчера вблизи линии столкновения в Киевской области. На фото последствия контратаки украинских сил. Результат: одно освобожденное село + 5 единиц обезвреженной бронетехники ВС РФ. В том числе танк, который после незначительного ремонта сможет стать в строй украинской армии", - написал он.
Топ комментарии
+35 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий16.03.2022 14:10
+30 Підлога Маккартні
показать весь комментарий16.03.2022 14:08
+18 экзорцист
показать весь комментарий16.03.2022 14:09
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Если танк целый, то это трофей, его нельзя сдавать в металлолом...
Из захваченной техники что то конечно можно и нужно использовать, но уверяю вас там больше хлама.