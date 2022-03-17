В результате падения остатков сбитой ракеты, разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, 17 марта в 5:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы.
"На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", – говорится в сообщении.
В 5:49 возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.
Также сообщается, что проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.
На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.
По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется.
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Не сміши людей.
Той, хто боїться - з першого дня сидять в укриттях і майже не ходять додому
А переважна більшість або виїхала або сидять собі в своїх квартирах.
Бо вірогідність повітряного удару невисока.
Я тоже не разу не спускался,как и многие...
Ганд....*****вські
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть фашистських *********