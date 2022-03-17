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Фото Война в Украине
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В результате падения остатков сбитой ракеты, разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Киеве в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение и возгорание в многоэтажке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 17 марта в 5:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре и разрушении жилого дома в Дарницком районе столицы.

"На место происшествия прибыли пожарные ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию, спасатели установили, что в результате падения остатков сбитой ракеты произошло разрушение конструкций дома на 16-м и техническом этаже, а также возгорание в квартире на 16-м этаже", – говорится в сообщении.

В 5:49 возгорание на площади 20 кв. м ликвидировано.

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В результате падения остатков сбитой ракеты, разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 01
В результате падения остатков сбитой ракеты, разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 02
В результате падения остатков сбитой ракеты, разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 03
В результате падения остатков сбитой ракеты, разрушения в многоэтажке в Дарницком районе Киева. 1 человек погиб, - ГСЧС 04

Также сообщается, что проводится эвакуация людей с 11-го этажа дома и аварийно-спасательные работы по разборке конструкций и поиску людей.

На месте задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 60 человек личного состава.

По предварительной информации, на месте эвакуированы 30 человек, из которых 3 пострадали. Погиб 1 человек. Информация уточняется.

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Топ комментарии
+9
Не треба нікого звинувачувати, окрім ворога - це він завдає нам страждань і смертей. Тому - смерть ворогам
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17.03.2022 07:29
+5
боже мой, только хотела написать, чего ж люди не в укрытии, а тетенька с такими ногами, разве у нее есть шанс..., а столько еще таких людей, малоподвижных, больных, которые обречены в своих квартирах и не могут их покинуть...
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17.03.2022 07:07
+4
Коротко..
Ганд....хуйловські
Мордор та хуйло повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських педерації
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17.03.2022 07:09
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боже мой, только хотела написать, чего ж люди не в укрытии, а тетенька с такими ногами, разве у нее есть шанс..., а столько еще таких людей, малоподвижных, больных, которые обречены в своих квартирах и не могут их покинуть...
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17.03.2022 07:07 Ответить
Очень много людей, причём здоровые, подвижные сидят в своих квертирахита не спускаются в убежище и смотрят телевизор. Я худею с таких. Это как антиваксеры. В даному случае антибомберы...
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17.03.2022 07:19 Ответить
Дурниці не пиши. До позавчора в Києві було безпечно. Будинки артою не обстрілювали. Ракети також не прилітали в будинки. Авіаударів не було. Тому люди і звикли сидіти по квартирах.
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17.03.2022 07:25 Ответить
Ви, мабуть, десь спали пару тижнів.
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17.03.2022 08:19 Ответить
А ти що кожного разу по сигналу триваги бігав в укриття???
Не сміши людей.
Той, хто боїться - з першого дня сидять в укриттях і майже не ходять додому
А переважна більшість або виїхала або сидять собі в своїх квартирах.
Бо вірогідність повітряного удару невисока.
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17.03.2022 08:37 Ответить
Не треба нікого звинувачувати, окрім ворога - це він завдає нам страждань і смертей. Тому - смерть ворогам
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17.03.2022 07:29 Ответить
А чё делать?При каждой тревоге бежать,в подвал?
Я тоже не разу не спускался,как и многие...
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17.03.2022 08:14 Ответить
Вакцанутый, почему то люди не умирают после подвалов и поездов от твоей суперболячки
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17.03.2022 08:20 Ответить
Але це нелюд таке може коїти тільки.
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17.03.2022 07:08 Ответить
Коротко..
Ганд....*****вські
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть фашистських *********
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17.03.2022 07:09 Ответить
Таки ПВО стало лучше их отстреливать. Непонятно что было бы, если бы ракета попала куда хотела.
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17.03.2022 07:30 Ответить
 
 