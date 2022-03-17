Вражеские ракеты попали в учебное заведение в городе Мерефа Харьковской области. Здание частично разрушено, возник пожар, - ГСЧС. ФОТО

17 марта, в результате очередного обстрела, вражеские ракеты попали в одно из учебных заведений города Мерефа Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате обстрела произошли частичные разрушения двухэтажного здания с последующим возгоранием. Вызов в службу спасения поступил в 03:39.

К месту происшествия выехали 2 отделения ГСЧС на автоцистернах и 10 человек личного состава. Площадь пожара составила около 400 кв.м. В настоящее время идет ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет.

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