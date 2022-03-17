80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Только за 15 марта по городу было нанесено 22 авиаудара и сброшено 100 бомб, что аналогично тонне тротила.
Об этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал изданию Forbes, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе осталось от 350 тыс. до 400 тыс. человек. Погибших хоронят в расположенном в центре Городском саду, ведь на кладбище оккупанты не пускают.
Разбомблено, говорит Орлов, 80-90% города. "Никакого здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - рассказал он.
Городу катастрофически не хватает воды. Часть жителей частного сектора набирает воду из колодцев, но этого мало. "У людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит – в лужах набираем, когда был снег, его топили…", - рассказывает заммэра.
Также критически не хватает детского питания. "У мамы молока нет, она спрашивает - где мне взять детское питание? А мы понимаем, что его нет. Звонит мама, она не кричит, не ссорится, а спокойным голосом спрашивает: "Вот у меня на руках ребенок, он от голода умирает , что мне делать?". А у тебя нет ответа на этот вопрос", - говорит Орлов.
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не знает он.... наверно США на него бомбы бросает....