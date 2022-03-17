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80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Только за 15 марта по городу было нанесено 22 авиаудара и сброшено 100 бомб, что аналогично тонне тротила.

Об этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов рассказал изданию Forbes, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе осталось от 350 тыс. до 400 тыс. человек. Погибших хоронят в расположенном в центре Городском саду, ведь на кладбище оккупанты не пускают.

Разбомблено, говорит Орлов, 80-90% города. "Никакого здания нет без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены", - рассказал он.

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Городу катастрофически не хватает воды. Часть жителей частного сектора набирает воду из колодцев, но этого мало. "У людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит – в лужах набираем, когда был снег, его топили…", - рассказывает заммэра.

Также критически не хватает детского питания. "У мамы молока нет, она спрашивает - где мне взять детское питание? А мы понимаем, что его нет. Звонит мама, она не кричит, не ссорится, а спокойным голосом спрашивает: "Вот у меня на руках ребенок, он от голода умирает , что мне делать?". А у тебя нет ответа на этот вопрос", - говорит Орлов.

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80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 01
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 02
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 03
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 04
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 05
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 06
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 07
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 08
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 09
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 10
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 11
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 12
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 13
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 14
80-90% Мариуполя разрушены армией РФ, - заместитель мэра Орлов 15
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Топ комментарии
+18
Вроде Тарута в твитере написал что люди под театром живы, бомбоубежище выдержало. Начали разгребать завалы и выводить людей.
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17.03.2022 10:24
+13
Огромное количество сепарских тварей, ждало когда придёт "рускай мир" Вот он, пришёл..
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17.03.2022 10:28
+12
Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало! Люди живы, а завалы начали разбирать. - надеюсь это правда и это 2-а хорошая новость за сегодня!
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17.03.2022 10:25
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Вроде Тарута в твитере написал что люди под театром живы, бомбоубежище выдержало. Начали разгребать завалы и выводить людей.
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17.03.2022 10:24 Ответить
тарута откуда написал? с виллы на Кипре?
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17.03.2022 10:31 Ответить
Дай Бог. Багато людей щодня моляться...
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17.03.2022 10:32 Ответить
Якому Богу? "....а до того я не знаю Бога..." - слова Шевченка. поки ворог в нашій хаті і Бог це допустив, я не знаю ніякого Бога.
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17.03.2022 10:58 Ответить
Сергей Тарута сообщил, что бомбоубежище под Драматическим театром в Мариуполе выдержало! Люди живы, а завалы начали разбирать. - надеюсь это правда и это 2-а хорошая новость за сегодня!
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17.03.2022 10:25 Ответить
Яка перша?
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17.03.2022 10:34 Ответить
Огромное количество сепарских тварей, ждало когда придёт "рускай мир" Вот он, пришёл..
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17.03.2022 10:28 Ответить
та там и сейчас сепарни валом, меня просто убило на повал, когда сбрасывали тела погибших в братскую могилу у одного с водил спросил журналист, что вы чувствуете? а тот - "....не знаю, кто развязал эту войну, но будьте вы прокляты...."

не знает он.... наверно США на него бомбы бросает....
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17.03.2022 10:43 Ответить
А уже давно бы пора понять отчего они такие.
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17.03.2022 13:52 Ответить
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17.03.2022 10:30 Ответить
відкрив місцеві вибори в Маріуполі за 2020-й рік і отримав такі данні: майже 50% місцевих жителів проголосували за відвертих рашистських гнид (опзж+петушарій). Бляха, люди самі накликали рашистську заразу у своє місто.
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17.03.2022 10:31 Ответить
Дебіли, нехай далі голосують за бойків...
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17.03.2022 10:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=F4gcKbNqxnY
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17.03.2022 10:45 Ответить
Підорашки та опідорашені-що з них візьмеш.
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17.03.2022 10:51 Ответить
Жесть...
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17.03.2022 11:25 Ответить
Вряд ли это веская причина для того, чтобы они умирали
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17.03.2022 13:33 Ответить
Це їхній вибір. Ніхто ж насилу, під кулеметами не заставляв.
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18.03.2022 06:22 Ответить
мне вот одно интересно, после увиденного ватана в Мариуполе на 16 день войны, который, цитирую "не знает кто развязал войну".... а бабки точно также с иконами не пускают в город орков сейчас? Мразота точно также на баррикадах не прпускает технику "укро-фашистов" в город как в 2014? "Спасители" от "фашистов" ведь пришли, который многие так звали.... Вопросы риторические....
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17.03.2022 10:49 Ответить
Куди подівся мер Маріуполя? не чуть його давно... хто знає, що з ним?
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17.03.2022 10:53 Ответить
Та вчора ще був.Бойченко -ставленик Ахмєтова.
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17.03.2022 11:24 Ответить
я декілька днів ні його, ні про ноього нічого не чув, захвилювався... чий ставленик, це в умовах війни не має значення, має значення лише патріотизм і його організаційні якості.
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17.03.2022 12:30 Ответить
Як там з організаторськими якостями я не знаю,а от що ніякого патріотизму в того не було,то це 100%.
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17.03.2022 12:41 Ответить
Ось увесь його патріотизм перефарбований:На местных выборах 2015 года Бойченко победил в первом туре и был избран городским головой Мариуполя[4]. В 2019 году на парламентских выборах Бойченко входил в первую десятку «Оппозиционного блока»[5]. Накануне местных выборов 2020 года крупнейшая фракция в городском совете - фракция «Оппозиционный блок» была переименована во фракцию «Блок Вадима Бойченко»[6]. По итогам выборов 2020 года Бойченко вновь был избран мэром, набрав 64,5 % голосов избирателей[7]. На момент выборов являлся членом партии «Блок Вадима Бойченко»[8].
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17.03.2022 12:48 Ответить
не вдаючись в ваші підозри, опзжопі звісно, віри немає.... але мер на посту і не здає місто, це вже дуже добре.
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17.03.2022 13:42 Ответить
А як би він його здав?-там же Азов стоїть.Ну побіг віг до підорашок і заявив про здачу?А далі що?Азов і ВСУ б здались?Дуже,дуже сумнівно.
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17.03.2022 17:18 Ответить
ситуація спонукає думати про мера краще. надіємось він і є таким.
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17.03.2022 17:59 Ответить
твари кацапские будьте вы прокляты!
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17.03.2022 11:54 Ответить
русский мир во всей красе!!!! уроды!!!!
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17.03.2022 14:06 Ответить
 
 