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Атакованный Чернигов. ФОТО СО СПУТНИКА

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

чернігів

Разрушения в Чернигове сняли со спутника Maxar Technologies.

Снимки опубликованы в телеграм-канале "Третья сила", сообщает Цензор.НЕТ.

Атакованный Чернигов 01
Атакованный Чернигов 02
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И мне будут говорить, что надо было столько лет, что бы разобраться с МН17?
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17.03.2022 11:01 Ответить
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.



Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.



Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".
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17.03.2022 11:02 Ответить
Забыл дом утюг выключить.
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17.03.2022 11:55 Ответить
Мало фото. Зовсім не висвітлює усього що наробили рашиссти з повністю "рюсскагаварящім" містом.
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17.03.2022 11:04 Ответить
воронка на пустом поле стадиона - это лучшая реклама "высокоточного" российского оружия
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17.03.2022 11:11 Ответить
Хотели привести к стандартам русского мира. С ямами, лужами грязи и ссаниной по краям.
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17.03.2022 11:57 Ответить
Там при тому стадіоні ще був маленький готель для спортсменів. Щруйновано також.
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17.03.2022 12:20 Ответить
 
 