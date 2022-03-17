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Атакованный Чернигов. ФОТО СО СПУТНИКА
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Разрушения в Чернигове сняли со спутника Maxar Technologies.
Снимки опубликованы в телеграм-канале "Третья сила", сообщает Цензор.НЕТ.
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Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".