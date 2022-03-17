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Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно скрылись от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, нашим защитникам достались трофеи - БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Отныне из них будут бить бывших хозяев", - говорится в сообщении.

Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб 01
Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб 02

Также читайте: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов
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Топ комментарии
+56
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 11:10
+56
Расія виривається у лідери по обсягам постачання озброєння для ВСУ, випереджаючи навіть США.
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17.03.2022 11:11
+47
Я не вважаю ,що це ганебно.
1.Лишили техніку ,
2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.

Тут всі в плюсі.
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17.03.2022 11:10
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орки лугандона услыхали что их опять сношать будет трембитам 128я горно копытная и побёгли
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17.03.2022 11:09 Ответить
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 11:10 Ответить
...БИТИ ВОРОГА ЙОГО ЗБРОЄЮ-ЦЕ КРУТО...
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17.03.2022 11:11 Ответить
Уявляю очі орка - А что так можна была?!
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17.03.2022 11:27 Ответить
Я не вважаю ,що це ганебно.
1.Лишили техніку ,
2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.

Тут всі в плюсі.
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17.03.2022 11:10 Ответить
ещё раз бмп 1 у орков луганды и донбабве стоит на вооружении валить их надо на глухо
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17.03.2022 11:17 Ответить
Служив артмайстром , старшим артмайстром -ДМБ-82
"Рапіри" , Д-30 і т.п. ще тоді стояли на озброєнні
Москалі у ХХІ столітті воюють 50- літньою технікою ?

А трьохлінійки не видають ?
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17.03.2022 12:01 Ответить
Видають. Були фото, видали лугандонцям в якості снайперських, з прицілами зразка 39 року.
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17.03.2022 15:34 Ответить
І взагалі треба писати ...скинули баласт і героїчно відступили...І правильно зробили
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17.03.2022 11:18 Ответить
Тікають сукіни виродки від наших орлів , бо знають , що отримають триндулєй👍🏼👍🏼👍🏼😠
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17.03.2022 11:10 Ответить
Расія виривається у лідери по обсягам постачання озброєння для ВСУ, випереджаючи навіть США.
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17.03.2022 11:11 Ответить
модератор так зрадів що двічі новину написав ..Сьогодні наш день ,Чистий Четверг ,як кажуть на Полтавщині ...Чистим Україну від орків .тут одлин варіант ,іншого просто я не бачу....Слава ЗСУ
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17.03.2022 11:11 Ответить
Чистий четвер перед Великоднем...
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17.03.2022 11:18 Ответить
****,крыло поцарапано...)
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17.03.2022 11:12 Ответить
Они не любили Джавелины. От них такая аллергия, что москали разлетаются на горящие куски.
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17.03.2022 11:12 Ответить
То вони по курсу свого корабля удалілісь.
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17.03.2022 11:12 Ответить
УБЕГАЙТЕ, РОССИЙСКИЕ СОЛДАТЫ!

ВЫ УМИРАЕТЕ НЕ ПОНЯТНО ЗА ЧТО!

ЭТА ВОЙНА НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!

ПУТИН ЗАБОЛЕЛ НА ШИЗОФРЕНИЮ!
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17.03.2022 11:12 Ответить
Старые дИдовские БМП-1 и Рапира... Ох уж эта "2-я армия мира", американцы трепещите!111
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17.03.2022 11:12 Ответить
это гроты луагндона это их так рашка снабдила а рапира вполне годная пушка в умелых руках но не в лапах тамонших бубезян
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17.03.2022 11:19 Ответить
ну это ж не бомбы на живых людей сбрасывать, на войне - страшно...
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17.03.2022 11:16 Ответить
могли бы и помыть свиноты
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17.03.2022 11:21 Ответить
Диди сйобывАли
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17.03.2022 11:24 Ответить
Рапіру у Гостомелі з постаменту ******** орки
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17.03.2022 11:28 Ответить
так я не понял-пушки тоже из говна,не только солдаты?
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17.03.2022 11:37 Ответить
Бліііін. На МТ-12 і муха сексом не займалась. Страшнюча штукенція.
3,14 да кацапам.
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17.03.2022 11:38 Ответить
Позорно - воевать с украинцами, воровать. А бросить и уйти или сдаться - не позорно.
Позор - это участвовать в несправедливой и захватнической войне. Сопротивляться участию - не позорно.
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17.03.2022 12:48 Ответить
Але «Carthago delenda est»!
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17.03.2022 15:35 Ответить
moskovia delenda est
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17.03.2022 19:54 Ответить
А літаки є на ворожих аеродромах.
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17.03.2022 23:09 Ответить
 
 