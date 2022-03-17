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Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно скрылись от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, нашим защитникам достались трофеи - БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Отныне из них будут бить бывших хозяев", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+56 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий17.03.2022 11:10
+56 Small Jerboa
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+47 A San
показать весь комментарий17.03.2022 11:10
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1.Лишили техніку ,
2.залишили життя собі і можливо українським воїнам.
3.Лишились свідками війни і розкажуть про це на росії.
Багато перехватів говорять ,що їх командування потікало і втекло.
Тут всі в плюсі.
"Рапіри" , Д-30 і т.п. ще тоді стояли на озброєнні
Москалі у ХХІ столітті воюють 50- літньою технікою ?
А трьохлінійки не видають ?
ВЫ УМИРАЕТЕ НЕ ПОНЯТНО ЗА ЧТО!
ЭТА ВОЙНА НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА!
ПУТИН ЗАБОЛЕЛ НА ШИЗОФРЕНИЮ!
3,14 да кацапам.
Позор - это участвовать в несправедливой и захватнической войне. Сопротивляться участию - не позорно.