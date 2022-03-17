Оккупанты позорно сбежали от воинов 128-й бригады. Захвачены трофеи, - Генштаб. ФОТО

В ходе боевого столкновения российские оккупанты позорно скрылись от воинов 128-й отдельной горно-пехотной Закарпатской бригады, бросив оружие и технику.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, нашим защитникам достались трофеи - БМП-1 и буксируемая противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".

"Все целенькое и пригодное для боевых задач. Отныне из них будут бить бывших хозяев", - говорится в сообщении.





Также читайте: Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14 тыс. человек, 444 танка, 1435 бронированных машин, 86 самолетов, 108 вертолетов