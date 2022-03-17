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Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Бои в Изюме не утихают.

Об этом сообщил в фейсбуке начальник управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максим Стрельник, информирует Цензор.НЕТ.

"Бои в Изюме не утихают. Российские оккупанты прорвались через реку в районе Барвинковской трассы, но были вдребезги разбиты у Изюмского рыбхоза. Враги снова и снова бросают на верную смерть своих солдат-срочников, бесславно погибающих в середине металлолома" сообщил он.

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Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 01
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 02
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 03
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 04
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 05
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 06
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 07
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 08
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 09
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 10
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 11
Бои в Изюме не утихают. Оккупантов вдребезги разбили возле Изюмского рыбхоза, - горсовет 12
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Топ комментарии
+21
Горіть у пеклі, москалі!
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17.03.2022 11:58
+21
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17.03.2022 11:59
+16
Кидок через Ла Манш було завершено біля Ізюмінського рибгоспу...
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17.03.2022 12:06
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Горіть у пеклі, москалі!
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17.03.2022 11:58 Ответить
Крематорій також підійде.
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17.03.2022 12:20 Ответить
Рибку сьесть не вийшло. Пішли на корм для рибки.
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17.03.2022 11:58 Ответить
Залишилось тільки на пляшку сісти тим що вижили
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17.03.2022 12:20 Ответить
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17.03.2022 11:59 Ответить
Славно Украинские Козаки монголов с Изюмского шляху выбили.
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17.03.2022 11:59 Ответить
КРАСИВОЕ!
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17.03.2022 11:59 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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17.03.2022 12:00 Ответить
кацапы и буряты жарятся, что бы путину понравится
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17.03.2022 12:01 Ответить
русских солдат сегодня жарят бесплатно, во фритюрнице
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17.03.2022 14:53 Ответить
Кидок через Ла Манш було завершено біля Ізюмінського рибгоспу...
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17.03.2022 12:06 Ответить
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17.03.2022 12:20 Ответить
Надо было донести до россиян что реальная цель крестового похода Пуйла на Украину - зачистка мужского населения России в возрасте 18-35 лет. То есть у них там нового поколения уже не будет. А может это и был план - подготовить уйму наложниц для китайцев.
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17.03.2022 12:34 Ответить
Ну что наелись, суки, изюма? Добавки никому не надо
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17.03.2022 12:59 Ответить
Как неожиданно,орки ведь его уже взяли и не раз.Может за щеку?У них вот на сайтах не поймешь,что и куда взяли и сколько раз
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17.03.2022 13:13 Ответить
"брать" это их родной вид спорта,самые любимые дисциплины : бутылка,швабра,черенок лопаты,хер кадыровца)))
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17.03.2022 14:47 Ответить
 
 