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Спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники возле украинской границы на территории Беларуси. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Американская компания космических технологий Maxar опубликовала новые спутниковые снимки обстановки в Украине и на ее границах. Россия не собирается отступать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

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Спутник отыскал новейшие подтверждения базирования русских войск в Беларуси. На изображении видна дислокация десятков российских вертолетов на аэродроме Большой Боков, в 50 км от украинской границы. Снимки сделаны 14 марта.

Спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники возле украинской границы на территории Беларуси 01

На другом снимке – большая колонна русской техники возле города Наровля. Он еще ближе к украинской границе.

Спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники возле украинской границы на территории Беларуси 02

Из Наровли в Украину ведет прямая дорога в сторону Иванкова, где взорвали мост, поэтому в колонне был замечен понтонно-мостовой блок.

В самой Наровле размещается военный городок, где, возможно, дислоцируются русские военные. Также со спутника видны здания полевого госпиталя.

Спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники возле украинской границы на территории Беларуси 03

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Топ комментарии
+46
пушечное мясо везут... пусть едут... еще немного осталось... Слава нашей Армии!
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17.03.2022 12:05
+38
Сраний бацька.
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17.03.2022 12:04
+36
Пригнали на утилізацію.
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17.03.2022 12:04
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Сраний бацька.
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17.03.2022 12:04 Ответить
***** вы продолжаете так его називать?
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17.03.2022 12:12 Ответить
*******
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17.03.2022 13:36 Ответить
А що?Його вже скупали?
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17.03.2022 17:21 Ответить
Пригнали на утилізацію.
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17.03.2022 12:04 Ответить
Піднімемо на Стінгери та на Леза ножів !
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17.03.2022 12:08 Ответить
пушечное мясо везут... пусть едут... еще немного осталось... Слава нашей Армии!
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17.03.2022 12:05 Ответить
Молодцы, компактненько вертолётики расставили, спасибо
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17.03.2022 12:05 Ответить
"ножами" їх по 6 тис. баксів херачити !
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17.03.2022 12:09 Ответить
На убой едут и летят болезные ,на убой ...
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17.03.2022 12:06 Ответить
Польше следует активнее проводить маневры на границе с РБ - пусть Дранык имеет повод откосить.
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17.03.2022 12:06 Ответить
Ух би *банути зараз по цьому всьому декількома балістичними.....Щоби на молекули......
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17.03.2022 12:07 Ответить
Балістичні ракети для ЗСУ були закатані у велике будівництво. Тому бабахнути тупо нічим
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17.03.2022 12:09 Ответить
Спутниковые снимки, конечно, высочайшего качества... Еще немного и будут погоны в машинах фоткать. Чтобы определять по какой машинке первой бомбасить!
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17.03.2022 12:07 Ответить
дякуючи Діду!

Вчора дивився відео Жданова - військового експерта.
Він каже що кацапи їздять із мапами 1987 р. та не можуть знайти Цурюпінськ, бо це місто В'ятрович замаскував під Олешки. А ще у них немає джі пі есу !!!!!), а на їхній глонас ми не підписані, тому він у нас і не працює ))
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17.03.2022 12:15 Ответить
Б**я скільки їх -догеріща. гарна новина- стінгерів щне більше- тому і ссутся
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17.03.2022 12:08 Ответить
Новина направлена виключно на залякування лохів. Вся міць рашистських колони - понтонна переправа, яка ніякої шкоди не несе. Гівнольоти також дуже чудово горять від стінгерів
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17.03.2022 12:08 Ответить
Кучненько стоять гелікоптери.., "накрить" би їх чимось..
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17.03.2022 12:08 Ответить
Російська не "Велика армія", вона просто "Довга"!
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17.03.2022 12:09 Ответить
О, ще добрива підвезли!!! Потрібно встигнути до посівної розкласти їх по Українським ланам!
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17.03.2022 12:10 Ответить
Слава Украине! Героям Слава! Спасибо за помощь Америке!
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17.03.2022 12:10 Ответить
Так це ж капля в морі. Роботи на 1-2 дні. Особливо після останніх поставок ППО та Джавелінів.
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17.03.2022 12:10 Ответить
ка цапи,послухайте пораду - сідайте в ІЛ76,тільки побільше залазьте,сідайте друг другу на коліна і прилітайте прямо в Київ! Ми вас зустрінемо з феєрверками і квітами могильними.
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17.03.2022 12:10 Ответить
Їм хтось переказав, що ноги прострелювати собі треба до перетину кордону?
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17.03.2022 12:11 Ответить
навіть вже без БМП та танків. Відать дєла зовсім погано.
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17.03.2022 12:11 Ответить
можливо і без особового складу. тупо розрахунок на психологічний вплив, типу, зараз ще підвезем шапок, закидувати. це ж вже 3 дні знімкам, чого б вони ще чекали?
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17.03.2022 12:14 Ответить
Всі будуть знищені, тому нехай одразу з собою пакети великі для сміття беруть
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17.03.2022 12:12 Ответить
Слушна порада - іхати до нас зі своіми мішками
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17.03.2022 12:18 Ответить
Лежит тушка, нельзя скушать. Відповідь російський орк.
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17.03.2022 12:12 Ответить
Колона з вантажівок, бронетехніка закінчилась, мерці.
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17.03.2022 12:12 Ответить
прівет верталєтам від госдеповського ПЗРК ...вони про це не думали ? бо мізків немає ....грустно буде заводити двигун штурману того ветолєта ,коли отримає наказ на учебний виліт до України ....будуть і руки і ноги в нього труситись ну то таке - він сам підписав контракт з чортом . До пекла відправить його ЗСУ і кінець
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17.03.2022 12:13 Ответить
Москалі, українські патрони 7.62 купили, бо тут дорого?
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17.03.2022 12:13 Ответить
Лізуть зомбі рашинські , як таргани на утилізацію , а ху@ ло тим часом
сидить у гірському бункері і потирає криваві ручки 😠
Здохнеш мразь теж , як тарган і бункер не допоможе 😣
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17.03.2022 12:17 Ответить
Зря только все ето время Бульбофюрера умиротворяли и терпели без ответки обстрелы с территории Беларашки.
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17.03.2022 12:18 Ответить
Нужно в*ьбать.
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17.03.2022 12:30 Ответить
Походу рабсеяне решили повторить судьбу третьего рейха.
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17.03.2022 12:30 Ответить
А наші тільки спостерігають знову? Може потрібно в'їбашити туди на той аеродром пару Точок,чи пару Вільх,скільки можна жувати соплі у вигляді жертви?Картопляник перейшов вже всі межі здорового глузду,ворога потрібно бити на їх території,а не чекати коли вони повністю зруйнують наші міста і села!!!
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17.03.2022 12:36 Ответить
На день роботи нашим хлопцям !...
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17.03.2022 12:41 Ответить
Бульбофюреру и Х У Й Л У ПУТИНУ всё не ймётся!как же так!!!А ТАК ТВАРИ!!!передохнут все ваши выкиды а вы СЛЕДОМ!!!
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17.03.2022 13:01 Ответить
Так собі "колона". Під Києвом була набгато більша - і вже нема.
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17.03.2022 13:16 Ответить
Там зараз така плутанина! В стропах парашутів...
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17.03.2022 13:26 Ответить
Эх, туда бы "Ольхой" ...
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17.03.2022 14:25 Ответить
Бацька тебе підвісять за яйця і твого Коленьку рядом за голову
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17.03.2022 15:31 Ответить
 
 