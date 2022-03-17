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На Николаевщине российские оккупанты скрылись, бросив грузовик с боеприпасами. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

На Николаевщине оккупанты скрылись, оставив грузовик, наголову забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

"На Николаевщине во время зачистки одного из населенных пунктов от орков пограничники с морпехами захватили трофей. Враг убежал, оставив грузовик, полностью забитый боеприпасами к разным видам стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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На Николаевщине российские оккупанты скрылись, бросив грузовик с боеприпасами 01

Отмечается, что трофеи были переданы подразделениям Вооруженных сил Украины.

"Те обещают, что пули вернут захватчикам, но способом, который последним не понравится", - добавили в ГНСУ.

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Ну елкі-палкі, и шо з отим теперь робити?! Прийдеться вертати все оркам. Максимально прицільно))
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17.03.2022 12:09 Ответить
Може бути і підстава. Тре дивитися обережно що там псячі орки "залишили". Наприклад, набої з тротилом замість пороху.
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17.03.2022 12:11 Ответить
Набої з тротилом то казки - скоріше за все самі б підірвалися коли його у патрон споряджали. А ось трекер десь підкласти то вже можливо і більш небезпечно.
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17.03.2022 12:14 Ответить
не рассказывайте ерунды-тротил бризантное ВВ,оно требует промежуточного ВВ,которое в свою очередь инициируется инициирующим ВВ.Кто такое будет сейчас делать
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17.03.2022 12:26 Ответить
не обламывайте экспертов.
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17.03.2022 12:44 Ответить
Какая нах подстава,представь себя в кабине того грузовика,далеко будет лететь жопа после попадание попадания чего нить в кузов.И в кабине никакой защиты даже от осколков.Правильное решение-быстро успеть зделать ноги
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17.03.2022 13:22 Ответить
Какой тротил какие трекеры, русня ехала на сафари, а потом сама оказалась под прицелом.
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17.03.2022 12:19 Ответить
расейский солдат, если хочешь быть жив отдавай всё обмундирование и сдавайся в плен.
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17.03.2022 12:35 Ответить
А , якщо воєнне озброєння , чи майно - буде справне та цінне ...
То можливе отримання і нагороди
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17.03.2022 16:59 Ответить
Це добра новина , так тримати!
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17.03.2022 14:19 Ответить
 
 