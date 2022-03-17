"Знаем на кого нам охотиться!": ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ. ПЕРЕЧЕНЬ

Украинская разведка получила списки военнослужащих 448 ракетной бригады ВС РФ, которая дислоцируется в с. Клюква, Курской области и совершающие военные преступления против народа Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 448 ракетной бригады (воинская часть 35525) с. Клюква, Курская область, совершающие военные преступления против народа Украины. На вооружении бригады с самого дня основания и до 2019 года находились Точка-У". На 2018 год данная бригада оставалась единственным ракетным соединением с ТРК "Точка-У" в рядах ВС России. Поэтому мы точно знаем, на кого нам охотиться!", - сообщили в разведке.

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Далее приводим фамилии российских военных преступников из Курской области:

Полковник МАРТЫНОВ Дмитрий Николаевич – командир войсковой части 35535,

24.01.1976

Подполковник КАРАМЫШЕВ Игорь Иванович – заместитель командира войсковой части 35535,

https://ok.ru/profile/103130750462

Подполковник РЯБЕЦ Святослав Сергеевич - заместитель командира войсковой части 35535 по военно-политической работе,

24.02.1978, 79508768926, Курск ул.Звездная дом. 17 кв. 102, уроженец Одессы

Подполковник ПОЛУШИН Роман Николаевич – начальник штаба – заместитель командира бригады,

21.05.1980, 79207355313

Подполковник ЛЫСЕНКО Андрей Владимирович – заместитель командира бригады по вооружению – начальник технической части

Майор АРХИПОВ Роман Анатольевич – начальник продовольственной и вещевой службы тыла (ПВС)

Майор КОНДРАТЬЕВ Алексей Александрович – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части (РАВ)

Майор ЯРОВЕНКО Алексей Вячеславович – начальник автомобильной службы технической части (АС)

Майор медицинской службы МИРЗЕХАНОВ Рамидин Рауфович – начальник медицинской службы, 15.10.1982, 79267540107