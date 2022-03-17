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"Знаем на кого нам охотиться!": ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ. ПЕРЕЧЕНЬ

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Украинская разведка получила списки военнослужащих 448 ракетной бригады ВС РФ, которая дислоцируется в с. Клюква, Курской области и совершающие военные преступления против народа Украины.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Главное управление разведки Украины получило список военнослужащих 448 ракетной бригады (воинская часть 35525) с. Клюква, Курская область, совершающие военные преступления против народа Украины. На вооружении бригады с самого дня основания и до 2019 года находились Точка-У". На 2018 год данная бригада оставалась единственным ракетным соединением с ТРК "Точка-У" в рядах ВС России. Поэтому мы точно знаем, на кого нам охотиться!", - сообщили в разведке.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Настав час підрізати цим "лєтунам" їхні крильця!", - ГУР МО оприлюднило список російських окупантів з авіаполку

Далее приводим фамилии российских военных преступников из Курской области:

Знаем на кого нам охотиться!: ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ 01

Полковник МАРТЫНОВ Дмитрий Николаевич – командир войсковой части 35535,
24.01.1976

Знаем на кого нам охотиться!: ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ 02

Подполковник КАРАМЫШЕВ Игорь Иванович – заместитель командира войсковой части 35535,
https://ok.ru/profile/103130750462

Подполковник РЯБЕЦ Святослав Сергеевич - заместитель командира войсковой части 35535 по военно-политической работе,
24.02.1978, 79508768926, Курск ул.Звездная дом. 17 кв. 102, уроженец Одессы

Подполковник ПОЛУШИН Роман Николаевич – начальник штаба – заместитель командира бригады,
21.05.1980, 79207355313

Подполковник ЛЫСЕНКО Андрей Владимирович – заместитель командира бригады по вооружению – начальник технической части

Майор АРХИПОВ Роман Анатольевич – начальник продовольственной и вещевой службы тыла (ПВС)

Майор КОНДРАТЬЕВ Алексей Александрович – начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части (РАВ)

Знаем на кого нам охотиться!: ГУР МО обнародовало список российских военных преступников из 448 ракетной бригады ВС РФ 03

Майор ЯРОВЕНКО Алексей Вячеславович – начальник автомобильной службы технической части (АС)

Майор медицинской службы МИРЗЕХАНОВ Рамидин Рауфович – начальник медицинской службы, 15.10.1982, 79267540107
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Топ комментарии
+24
Доброго полювання !!!
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17.03.2022 12:43
+22
Срані Zомбі.
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17.03.2022 12:32
+16
удачной охоты.
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17.03.2022 12:49
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Срані Zомбі.
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17.03.2022 12:32 Ответить
R.I.P. zombie
💯☠️
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17.03.2022 12:40 Ответить
А значков,та сколько, металлисты *****
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17.03.2022 12:41 Ответить
За взятие чеченского х...
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17.03.2022 12:51 Ответить
Доброго полювання !!!
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17.03.2022 12:43 Ответить
удачной охоты.
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17.03.2022 12:49 Ответить
Ми чекаємо коли ці фото будуть з чорними стрічками,тоді буде залік!!! арестович обіцяв після пологового будинку в Маріуполі другу війну,щось не видко,але ми віримо в вас,щасливої полювання!!! Дуже хочеться,щоб зненацька загорівся НПЗ в мозирі!
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17.03.2022 12:54 Ответить
сегодняшние ракети, что были сбиты в Красиловке и в Дарницком р-оне, летели с Курской области
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17.03.2022 13:22 Ответить
а петлицы как немцев во Второй мировой
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17.03.2022 13:24 Ответить
ГУР МО була потужною, доки туда не прийшли "зелені"(Буданов та інщі). Вони почали зливати спецопераціі, викрадати чаусів- коротше руйнувати розвідку... І цей піар недоречний. Розвідка повинна тихо робити свою справу.
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17.03.2022 13:25 Ответить
Ні.
Треба що тремтіли тварюки від кожного шороху.
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17.03.2022 14:46 Ответить
Таки тихо має працювати розвідка (ГУР МО) . А от силовики - гучно ...
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17.03.2022 18:53 Ответить
ПЕРЕГНОЙ В ЖЕЛЕЗЯЧКАХ
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17.03.2022 13:27 Ответить
в расход *********.
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17.03.2022 13:37 Ответить
Хтось мені пояснить навіщо ці списки?
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17.03.2022 14:12 Ответить
Тупий зовсім?.... нічого.... буває.
Запишись у ТРО там пояснять.
P. S.
путин-***** син сатани.
РФ - фашисская страна террорист.
*****-син сатани & рф - ПНХ !
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17.03.2022 14:45 Ответить
та йди ти до дупи, свине. Ти хоча б повернися до України. Потім дізнаєшся що таке БТрО.
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17.03.2022 16:49 Ответить
Знищіть сім'ї цих виродків,якщо можна то у них на очах, потім позбавте їх зору і відпустіть,без зайвих сентиментів і жалю,погляньте на фото вбитих ними дітей. Таке покарання для підлих дітовбивць існувало у Др.Єгипті
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17.03.2022 14:21 Ответить
то що за ***********
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17.03.2022 14:21 Ответить
Виглядають як люди. Але жодний мерзотник не звільнився, не відмовився виконувати злочинні не людські накази схибленого сина сатани *****!
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17.03.2022 14:43 Ответить
отак подивишся здаля на москаля - і ніби справді він людина, ...
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17.03.2022 16:26 Ответить
Всі хто зараз бере участь в війні на нашій землі ,вся русня повина бути в міждународному розшуку як війскові злочинці,також їх сім'ї.Кримінальна відповідальність.Всі їх рахунки повинні бути конфісковані.
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17.03.2022 15:27 Ответить
Украинский аналог израильского подразделения Моссада "Кидон" ?
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17.03.2022 16:04 Ответить
Дії дорожчі за розмови.
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17.03.2022 16:15 Ответить
Если бы хоть одного достали, было бы тогда страха
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17.03.2022 17:09 Ответить
- уже діставали , наприклад Цемаха .
Та де зараз гуляє той злочинець-вбивця ...
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17.03.2022 18:56 Ответить
Их жен и детей нужно убивать, а их в живых оставить.
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17.03.2022 17:55 Ответить
какіє протівниє харі
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18.03.2022 23:33 Ответить
 
 