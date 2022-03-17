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Защитники Украины захватили трофейную РЛС "Фара". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины ССО Украины подобрались к врагу и захватили его радиолокационную станцию. Бывшие владельцы станции удобрили черноземы.
Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ.
РЛС "Фара" предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям.
"Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев. Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, то они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+47 Шимус
показать весь комментарий17.03.2022 13:25
+30 Werner Stauffacher
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+24 Verter_98
показать весь комментарий17.03.2022 13:21
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Китай дозволив
Вертолётов там раньше насчитывали 150шт. Десятки это уже существенный прогресс
А хлопці з ССО дійсно молодці.
транзісторний прийомнік ?
та вдалого полювання нашим Воінам !
А с того момента, как её захватили, она часом не стала трофейной?
Захватили трофей РЛС, а не захватили трофейну РЛС.
http://bastion-opk.ru/fara-vr/
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