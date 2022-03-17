Защитники Украины захватили трофейную РЛС "Фара". ФОТО

Воины ССО Украины подобрались к врагу и захватили его радиолокационную станцию. Бывшие владельцы станции удобрили черноземы.

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ.

РЛС "Фара" предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям.

"Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев. Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, то они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", - говорится в сообщении.

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