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Защитники Украины захватили трофейную РЛС "Фара". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины ССО Украины подобрались к врагу и захватили его радиолокационную станцию. Бывшие владельцы станции удобрили черноземы.

Об этом сообщает 35-я отдельная бригада морской пехоты им.контр-адмирала Михаила Остроградского, информирует Цензор.НЕТ.

РЛС "Фара" предназначена для разведки местности, обнаружения людей и техники, наведения и корректировки огня по выявленным целям.

"Но все эти характеристики никак не помешали нашим воинам подобраться к врагу вплотную и пополнить и без того немалый список трофеев. Что касается бывших владельцев захваченного комплекса, то они также пополнили статистику по увеличению количества удобрений для украинского чернозема", - говорится в сообщении.

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Защитники Украины захватили трофейную РЛС Фара 01
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Топ комментарии
+47
красивое
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17.03.2022 13:25
+30
чернігівські селяни вже тримають джавеліни напоготові...
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17.03.2022 13:22
+24
Колона смешная. Грузовики снабжения + понтон. Без него вообще доставить шансов ноль. На пути взорван мост.

Вертолётов там раньше насчитывали 150шт. Десятки это уже существенный прогресс
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17.03.2022 13:21
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Спутник заметил десятки вертолетов и новую колонну российской техники на границе Беларуси с УкраинойИз Наровли ведет прямая дорога в сторону Иванкова под Киевом.Американская компания космических технологий Maxar опубликовала новые спутниковые снимки обстановки в Украине и на ее границах. Россия не собирается отступать.



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17.03.2022 13:16 Ответить
На другом снимке - большая колонна русской техники возле города Наровля. Он еще ближе к украинской границе.
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17.03.2022 13:17 Ответить
чернігівські селяни вже тримають джавеліни напоготові...
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17.03.2022 13:22 Ответить
20 металобрухту !!!штук
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17.03.2022 13:44 Ответить
Дофіга
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17.03.2022 13:18 Ответить
Металлолома!!!пыль!!!
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17.03.2022 13:24 Ответить
Усе лайно стягуватимуть
Китай дозволив
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17.03.2022 13:20 Ответить
і грузини,до криму підтягнулися звідтам
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17.03.2022 14:40 Ответить
Колона смешная. Грузовики снабжения + понтон. Без него вообще доставить шансов ноль. На пути взорван мост.

Вертолётов там раньше насчитывали 150шт. Десятки это уже существенный прогресс
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17.03.2022 13:21 Ответить
Много еще металлолома предстоит собрать украинским крестьянам на полях свободной Украины.
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17.03.2022 13:22 Ответить
Україна також . . До речі , чому ********* в тебе називається якоюсь - росією .?
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17.03.2022 13:22 Ответить
Это ж сколько потребно стингеров!!!
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17.03.2022 13:24 Ответить
не хвилюйся,-буде стільки скільки потрібно
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17.03.2022 13:31 Ответить
30 вертолетов я насчитал, остальное снабщение и понтон.
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17.03.2022 14:22 Ответить
візьмемо цю сарану на Стінгери та на Леза ножів !
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17.03.2022 14:23 Ответить
+++
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17.03.2022 13:16 Ответить
Кароче выкололи касапу глаза и заткнули уши. Браво ЗСУ.
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17.03.2022 13:17 Ответить
уйова фара, але кращих у воєнторзі немає, доведеться брати
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17.03.2022 14:24 Ответить
Сразу в музей рукожопых изобретений, рядом с летающим топором. По организационным вопросам обращаться к роботу Федору.
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17.03.2022 13:17 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.03.2022 13:34 Ответить
така рлс доволі непогана штука! але рукожопам що не дай скористатися вони ним не вміють.
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17.03.2022 16:00 Ответить
Редактори, "захопили трофейну РЛС" це вже перебор.
А хлопці з ССО дійсно молодці.
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17.03.2022 13:24 Ответить
а на фото що ?
транзісторний прийомнік ?
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17.03.2022 14:28 Ответить
Для нього РЛС це тільки та що у Чорнобилі стоїть 150 Х 500 м
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17.03.2022 22:43 Ответить
ВСІМ ЗАХИСНИКАМ УКРАЇНИ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 13:24 Ответить
красивое
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17.03.2022 13:25 Ответить
Вот, вот именно тот случай, когда не дружат с головой.
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17.03.2022 13:31 Ответить
Ляпота🤣😂🤣
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17.03.2022 13:34 Ответить
вань, вставай, на бутылку пора идти
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17.03.2022 13:36 Ответить
Красівше цього тільки два дохлих кацапа,ну або три.Тут конкретної межі для красівого нема.
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17.03.2022 14:12 Ответить
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17.03.2022 14:14 Ответить
Доброго дня, Україно !

та вдалого полювання нашим Воінам !
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17.03.2022 14:30 Ответить
второго не узнаю в гриме?)))
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17.03.2022 14:40 Ответить
То грим фарша,він кожного разу різний
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17.03.2022 14:42 Ответить
размазался тонким слоем
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17.03.2022 14:52 Ответить
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17.03.2022 14:41 Ответить
Поразкинул мозгами?
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17.03.2022 14:20 Ответить
Дохлі кацапи - це просто красиво!
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17.03.2022 16:10 Ответить
Фара, видимо, потому, что там активная фазированная решетка используется. Но окри есть орки - им что ни дай - или сломают, или *******.
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17.03.2022 13:26 Ответить
нет там ни какой активной решетки , обыкновенный радар ( только маленький ) , разработка 80х ( могу ошибатся ) ,
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17.03.2022 14:24 Ответить
"Фара"немного улучшенная советская СБР-3 середины 80-х гг.По штату должна стоять на вооружении в каждой мср СА
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17.03.2022 15:03 Ответить
*****, да она ещё на гарантии! Молодчинки! Все украинское воинство молодцы!!!
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17.03.2022 13:33 Ответить
Трофейна РЛС "Фара"? Щетільнєє (с) треба писати, як казав Жванецький. Потрібно так - захопили трофей - РЛС "Фара".
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17.03.2022 13:33 Ответить
не стреляйте в піаніста(с). Редакторам Цензора і так важко, бо на ходу вчать українську, тут не до таких дрібних ляпів як "захопили трофейну"
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17.03.2022 13:56 Ответить
Ага!
А с того момента, как её захватили, она часом не стала трофейной?
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18.03.2022 10:09 Ответить
Якщо трофейна - то вже захватили. Навіщо захвачувати вже захвачене?
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18.03.2022 10:16 Ответить
захваченная трофейная техника - захват трофеев - следуя твоей логике трофей захватить нальзя, проскольку пока он не захвачкен - не может быть трофеем.
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18.03.2022 10:58 Ответить
Зрозумій, РЛС Фара- це чисто російський вироб. Тому трофейним, тобто перед тим, захопленим кацапами у українців, він бути ну ніяк не може. Трофеєм він становиться вже після захоплення.
Захватили трофей РЛС, а не захватили трофейну РЛС.
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18.03.2022 11:05 Ответить
блин, ты юмора не понимаешь?
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19.03.2022 08:42 Ответить
Наші хлопці молодці і Герої , так як б'ють москальню зі всіх сторін 👍🏼👍🏼👍🏼
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17.03.2022 13:33 Ответить
Предлагаю "УСАТОМУ ХРЕНУ" убрать из Беларуси войска РФ, потому что прийдёт время и ЗСУ сделают это сами. Пусть переобувается пока не поздно.
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17.03.2022 13:43 Ответить
нам потрібний металобрухт !!!! і підживка кацапів на полях !!!!
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17.03.2022 13:45 Ответить
Трохи інформації з ворожого сайту
http://bastion-opk.ru/fara-vr/
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17.03.2022 14:09 Ответить
ламповая еще?
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17.03.2022 14:10 Ответить
ЦЕНЗОРе, коли ви самі припинете власне помоскалення і помоскалення ваших читачів?
Кнопка з москальсько-комуністичним виразом Мені подобається (= мені подобає себе)
українською мовою має виглядати: Я вподобаю / Вподобаю / Мені до вподоби
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17.03.2022 14:12 Ответить
вони тільки недавно гловну сторінку зробили українською, і статі викладати українською, а не кацапською, а потім механічний переклад на українську, а ти хочеш щоб кнопку змінили.
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18.03.2022 17:23 Ответить
А хіба українці не говорять мені подобається чи не подобається ?
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18.03.2022 17:25 Ответить
Трофейным может считаться только касапский скальп, а это - очень даже нужная вещь, скажем так..
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17.03.2022 14:20 Ответить
 
 