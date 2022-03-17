Враг обстрелял село в Херсонской области: четверо пострадавших, среди которых - подросток. ФОТО

В Херсонской области в селе Чернобаевка в результате очередного обстрела пострадали четыре человека, начато уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает прокуратура Херсонской области.

"Херсонской областной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что 15 марта 2022 оккупанты цинично, пренебрегая нормами международного гуманитарного права произвели обстрел пригородного села Чернобаевка. В результате обстрела гражданская инфраструктура населенного пункта значительно повреждена.

"Ранения получили четыре человека, среди них 14-летний подросток", - информируют в прокуратуре.

Прокуроры продолжают фиксировать все преступления страны-агрессора с целью привлечения виновных к ответственности.