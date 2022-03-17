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Глава МИД Турции Чавушоглу посетил Украину, - Кулеба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Украину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Приветствую моего турецкого коллегу и друга Мевлюта Чавушоглу в Украине. Солидарность Турции остается непреклонной. Благодарен за политическую и гуманитарную поддержку, а также за продолжающиеся дипломатические усилия Турции по прекращению разрушительной войны России против Украины", - написал Кулеба в твиттере в четверг, передает Цензор.НЕТ.
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