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Глава МИД Турции Чавушоглу посетил Украину, - Кулеба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу посетил Украину, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Приветствую моего турецкого коллегу и друга Мевлюта Чавушоглу в Украине. Солидарность Турции остается непреклонной. Благодарен за политическую и гуманитарную поддержку, а также за продолжающиеся дипломатические усилия Турции по прекращению разрушительной войны России против Украины", - написал Кулеба в твиттере в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не возражает, чтобы Турция была одним из гарантов безопасности Украины, - Чавушоглу

Глава МИД Турции Чавушоглу посетил Украину, - Кулеба 01
Глава МИД Турции Чавушоглу посетил Украину, - Кулеба 02
Глава МИД Турции Чавушоглу посетил Украину, - Кулеба 03
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Пусть передает привет турецкому султану. А у нас тут стреляют, поэтому гудбай
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17.03.2022 16:39 Ответить
Сдается мне что верить этому турку нельзя, разведет он с путькой наших пацанчиков, как лохов.
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17.03.2022 17:10 Ответить
Если передаст Украине еще сотню Байрактаров, тогда ладно.
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17.03.2022 17:14 Ответить
"развідьот наших пацанчіков" із Маскви? так.
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17.03.2022 17:51 Ответить
Харків хай відвідає, або Маріуполь, а не у Львові тусить.
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17.03.2022 18:49 Ответить
Надеюсь турки высадятся в Крым и проведут зачистку. Но до этого надо помочь Украине байрактарами.
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17.03.2022 20:07 Ответить
 
 