На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО "Ураган", - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Черниговской области под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную колонну российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".
"Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну - подбили", - говорится в сообщении.
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+49 Sav UA
показать весь комментарий17.03.2022 16:41
+40 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+28 Andy S 89bd7d80
показать весь комментарий17.03.2022 16:42
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Пожалуйста, подождите...
там їхній "тигрик" як решето !
практично всі кулі пробили бронє (???)корпус !
чим стріляли ?
ото всі посадки на Лівобережжі засруть своїм говном
Тигру изрешетили не по детски.
Макарони зливати
ПС. Я теж вірю в нашу перемогу і мені теж хочеться, щоб все це жахіття скінчилось якнайшвидше, хочеться вірити в переможні реляції наших можновладців. Але, на жаль, поки що маємо те, що маємо. Ворог жорстокий і підступний і поки що він знищує наші міста і села, вбиває наших мирних жителів і поки що він стоїть під Києвом, а не ми під Москвою... Але то поки що...
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw