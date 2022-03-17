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На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО "Ураган", - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Черниговской области под Прилуками силы сопротивления Северщины разбили очередную колонну российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Оперативное командование "Північ".

На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 01
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 02
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 03
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 04

Читайте: В Черниговской области артиллерия ВСУ уничтожила склад боеприпасов и 10 топливозаправщиков оккупантов, - ОК "Північ". ФОТО

На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 05

"Наши защитники пополнили парк техники очередной оккупантской единицей РСЗО "Ураган". Еще одну - подбили", - говорится в сообщении.

На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 06
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 07
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 08
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 09

Читайте также: "Умножили на ноль КП оккупантов", - черниговские защитники уничтожили командный пункт россиян. ФОТОрепортаж

На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 10
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 11
На Черниговщине уничтожена очередная группа оккупантов, захвачено РСЗО Ураган, - ОК Північ 12
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Топ комментарии
+49
Тепер трофейний Ураган відпрацює по кацапофашистах
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17.03.2022 16:41
+40
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 16:42
+28
Надеюсь, орки там не очень быстро дохли.
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17.03.2022 16:42
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Тепер трофейний Ураган відпрацює по кацапофашистах
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17.03.2022 16:41 Ответить
це - капець !

там їхній "тигрик" як решето !
практично всі кулі пробили бронє (???)корпус !
чим стріляли ?

ото всі посадки на Лівобережжі засруть своїм говном
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17.03.2022 16:50 Ответить
нажаль ні ..його чомусь підпалили (((
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17.03.2022 16:56 Ответить
Мова йде про два різні "урагани".
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17.03.2022 17:01 Ответить
Один и тот же
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17.03.2022 17:24 Ответить
Серйозно, ураган той самий, нахрена палили не розумію. Можливо не мали змоги забрати.
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17.03.2022 17:12 Ответить
..два різних Урагана..))) Подивіться на саморобні броньовані накладки на двецятах водія.. Вони різні...))))
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17.03.2022 17:21 Ответить
Да по потекам грязи на бампере видно что одна и та же машина.
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17.03.2022 17:25 Ответить
...ваша правда... Схоже що одна машина... Нажаль...(((
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17.03.2022 17:30 Ответить
Нажаль та сама машина - Іржа на направляючих, бруд збоку на бампері, намальований білий круг такої-ж форми. Саморобні броньовані накладки просто під інакшим кутом на фото, але гума до якої вони прикріплені такої ж форми.
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17.03.2022 17:37 Ответить
..згоден з Вами!! Ну видно не було часу евакуювати. Можем тільки здогатуватися. Але мінус у руснявої падалі... плюс ЗСУ!!
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17.03.2022 17:51 Ответить
не відпрацює. Схоже що на двох знімках одна й та сама машина і її підпалили
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17.03.2022 16:58 Ответить
читай уважно: один підбили, один захопили
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17.03.2022 17:24 Ответить
Боєкомплект цілий ? За нього інший відстріляє !
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17.03.2022 17:30 Ответить
А залп з Урагану стоїть до мільйона доларів.
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17.03.2022 19:33 Ответить
Судячи по особливостям (п'ятна бруду на корпусі та інше), підпалили саме той Ураган, що був захоплений непошкодженим. Так що не варто брехати, НЕ "поповнили парк техніки черговою окупантською одиницею РСЗВ "Ураган"".
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17.03.2022 18:32 Ответить
Надеюсь, орки там не очень быстро дохли.
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17.03.2022 16:42 Ответить
ВСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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17.03.2022 16:42 Ответить
...ЛАПАТНІКАВ РАЗАБРАЛІ НА ЗАПЧАСТІ...
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17.03.2022 16:44 Ответить
Похоже,масло не вовремя сменили...)
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17.03.2022 16:42 Ответить
Нашим паленым топливом заправились.
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17.03.2022 16:44 Ответить
Спасибо второй армии что вооружает нашу Первую!
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17.03.2022 16:42 Ответить
А шо че за жалюзі вони вішабть на радіатор і двері? Це шо якась мокшанська мода, типу мангалу над баштою?
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17.03.2022 16:42 Ответить
від куль та осколків радіатор захистили
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17.03.2022 16:43 Ответить
Потужно!
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17.03.2022 16:46 Ответить
ага, а броньований "тигрик" як решето
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17.03.2022 16:48 Ответить
Типа броня. Предыдущие рашисты скрепные березки привязывали. А на дверях доминошки дупль шесть на удачу.
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17.03.2022 16:51 Ответить
А нафига подожгли, с него по боярышнику можно фигачить.
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17.03.2022 16:43 Ответить
Один пошкоджений, другий цілий
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17.03.2022 16:45 Ответить
Це один і той самий
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17.03.2022 16:59 Ответить
А РСЗО-то заряженная....
Тигру изрешетили не по детски.
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17.03.2022 16:43 Ответить
"Ураган" той самий, просто спалили
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17.03.2022 16:43 Ответить
Ні. Два різних. На дверях щити різного кольору
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17.03.2022 16:51 Ответить
Iнший кут падiння свiтла, бо щити один на одному
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17.03.2022 17:00 Ответить
Другий теж можливо відбуксувати - в господарстві згодиться.
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17.03.2022 17:00 Ответить
ні, це просто світло по різному відбивається на металлі. Можна порівняти плями бруду на брусі знизу кабіни. Вони однакові на обох знімках
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17.03.2022 17:02 Ответить
Я только не понял по второй фотке - это чем его можно было так у...бать ?
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17.03.2022 16:44 Ответить
Це Стугна, судячи з уражень
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17.03.2022 16:48 Ответить
В третью смену танк выпущен. Башня на эпоксидку приклеена.
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17.03.2022 16:51 Ответить
такою ж був ІС і т34 після зустрічі з пантерою. Цей тигр мені так нагадує перший радянський БТР 152. Особливо по формі капота та вікон, і колеса тіж самі. А горить як деревяний.
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17.03.2022 17:07 Ответить
Ехали мы ехали и ...издец... Приехали...
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17.03.2022 16:49 Ответить
на тот свет, к Кобздону на концерт!
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17.03.2022 16:53 Ответить
Знову курили в салоні )
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17.03.2022 16:49 Ответить
А Минздрав же предупреждал...
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17.03.2022 16:58 Ответить
А сожгли зачем железяку? Неужели из нее стрелять нельзя?
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17.03.2022 16:50 Ответить
Если честно, наши селяне как луддиты уничтожают всю технику. Мокрец-Заворичи, 9-10.03. Пока пехота добежала до 7ми брошенных Т-72 ночные прицелы "фары" все разбиты нах... На той стороне Трубежа люди с ожесточением добивали "Тор" - как мамонта.
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17.03.2022 17:12 Ответить
скоріш за все не було можливості безпечно відбуксирувати
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17.03.2022 17:20 Ответить
Очень хорошо, что ураган не отстрелен.
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17.03.2022 16:50 Ответить
У "Тигра" "мощная" броня! І танк голівоньку схилив! 😁😂🤣
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17.03.2022 16:51 Ответить
Броня якши!
Макарони зливати
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17.03.2022 21:41 Ответить
«Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!»
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17.03.2022 16:51 Ответить
шо это ватники на Ураган прикрутили???))..водоотлив???)))
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17.03.2022 16:52 Ответить
Какоє красіває...
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17.03.2022 16:53 Ответить
И придет тот час, когда из этой трофейной техники, в том числе и этого "Урагана" Украина нанесет удар ВОЗМЕЗДИЯ по столице рашистов - Мацкве. И тогда сбудутся пророческие слова - !Я тебе породив, я тебе і вб'ю!"
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17.03.2022 16:55 Ответить
так шож захопили. тоді навіщо підпалили?
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17.03.2022 16:56 Ответить
та він просто отримав взад, якщо не здетонував, то пригодиться
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17.03.2022 17:09 Ответить
Если это наше ДРГ , то куда на этой здоровой х...ете можно уехать - как говорил один чувак : "Порхай , как бабочка - жаль , как пчела!" (с) . (сделали дело и быстро на базу ).
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17.03.2022 17:45 Ответить
В урагані , здається , комлект заряжений ? Повернути карандаші назад по балістичній траєкторії ?
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17.03.2022 17:01 Ответить
Кацапы зачем колеса машине пообсыкали?
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17.03.2022 17:04 Ответить
ДЕ ЖАРКОЄ з кацапів?
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17.03.2022 17:05 Ответить
Їх там не було. Техніка просто покинута, бо скінчилось пальне.
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17.03.2022 17:20 Ответить
Жаль.
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17.03.2022 17:22 Ответить
особенно в пострелянной тигрюшке и разорванном танчике никого не было
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17.03.2022 17:32 Ответить
Були хоча б якісь останки. І їх би обов"язково зафотографували б. І ти ж не такий наївний, щоб вірити, що ворожа колона складалась з трьох одиниць техніки. А де ж решта? А решта поїхала далі, лишивши цю, в якої, швидше за все, скінчилось пальне або ж, просто, зламалась. Можливо, вони самі ж її і знищили, щоб не дісталась нашим.
ПС. Я теж вірю в нашу перемогу і мені теж хочеться, щоб все це жахіття скінчилось якнайшвидше, хочеться вірити в переможні реляції наших можновладців. Але, на жаль, поки що маємо те, що маємо. Ворог жорстокий і підступний і поки що він знищує наші міста і села, вбиває наших мирних жителів і поки що він стоїть під Києвом, а не ми під Москвою... Але то поки що...
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17.03.2022 18:22 Ответить
гарнюні, виглядають значно краще ніж коли новими були.
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17.03.2022 17:09 Ответить
Танк просто в гавно
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17.03.2022 17:14 Ответить
Я ваще охреневаю от ихнего хлама. Наспех присобаченные какие-то кустарные пластины, мешки заместо динамической защиты на танка, не говоря уже о яичных лотках. Прямо как в фильмах серии Бешенный Макс.
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17.03.2022 17:30 Ответить
Здається ніхто з людей не загинув
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17.03.2022 17:57 Ответить
Використовую фото дохлих кацапів як заспокіливі ліки. Мені дуже допомагає втихомирити нервову систему...
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17.03.2022 18:06 Ответить
Этот тигр похоже кувырком в яму улетел, по-другому туда не заехать.потому и стёкла биты, и башни нет.
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17.03.2022 18:15 Ответить
Не зрозуміло. На двох нижніх фото одна і та ж машина. Тобто її захопили, а потім спалили?
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17.03.2022 20:13 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 03:10 Ответить
 
 