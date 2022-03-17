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Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Торн-МДМ – одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которое имеет большую ценность для нас и наших союзников.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ. Это одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, имеющее большую ценность для нас и наших союзников", - рассказал журналист.

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Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов 01
Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов 02
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Топ комментарии
+54
Как раз захватили. Кабина расстреляна, а оборудование целое. Будет что братскому американскому народу отдать для разработки средств противодействия.
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17.03.2022 16:48
+33
Не только "захопили", а даже "приубили" кого-то внутри
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17.03.2022 16:46
+17
Ого в лобовуху залепили с калаша, видать русня которая там сидела, уже тю тю.
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17.03.2022 16:49
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Не захопили, а знищили!
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17.03.2022 16:44 Ответить
Та ну, майже нова!
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17.03.2022 16:47 Ответить
Как раз захватили. Кабина расстреляна, а оборудование целое. Будет что братскому американскому народу отдать для разработки средств противодействия.
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17.03.2022 16:48 Ответить
Это тот навоз, который на земле валяется, целый?
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17.03.2022 16:52 Ответить
Ты- оператор Торн-МДМ?
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17.03.2022 16:56 Ответить
Я кабы офицер-инженер ПВО страны, а ты - тупой балабол.
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17.03.2022 17:08 Ответить
Та в принципі знесло АФУ (антенно фидерку) то фігня, на колінці прощитуеться. Головне начинка кунгу, та щоб блоки знищення не підівали.
Я колись вивчав та літав на Мі-8 ПП. Розібратися завжди не складно. Не думаю. що там щось складніше за алгоритми радянського "Арбалет".
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17.03.2022 17:18 Ответить
Я тебя спросил,а ты хамишь. Мразь.
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17.03.2022 18:02 Ответить
Шматок антени лежить, навіть картон ще не знятий. Гадаю їх там декілька лежить. Запасних. Так що все добре.
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17.03.2022 16:57 Ответить
То ЗИП лежит, упаковка же вокруг валяется.
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17.03.2022 18:07 Ответить
спочатку хай Коростильов поколупається в ньому викруткою - подивиться на витвір сумрачного тундряного рейху
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17.03.2022 16:54 Ответить
Andy S,цілком погоджуюся! Україні зараз не до новітніх розробок,це зрозуміло кожному. А ось технічній розвідці USA це буде цілком довподоби! Відправити в Америку з захваченою документацією!
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17.03.2022 17:08 Ответить
не бачу там нічого особливо новітнього.. .Звичайний пеленгатор діапазоном 2.4 wifi...
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17.03.2022 18:54 Ответить
авжеж, най ворог гадає що там було...
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17.03.2022 16:58 Ответить
Не только "захопили", а даже "приубили" кого-то внутри
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17.03.2022 16:46 Ответить
Пакет от тормозка и антенна. А станция где?
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17.03.2022 16:46 Ответить
Вот щас её тебе и покажут.
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17.03.2022 16:57 Ответить
в кунге
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17.03.2022 16:57 Ответить
Посмотри на фотке - рядом с антенной - ступеньки - вход в кунг ( "я так думаю" (с) )
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17.03.2022 17:00 Ответить
Так киздили что орк даже не успел просроченный паёк дожрать.
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17.03.2022 16:46 Ответить
знищили лобовуху
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17.03.2022 16:48 Ответить
Треба зберегти для вивчення в секретних лабораторіях NATO.
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17.03.2022 16:48 Ответить
Ого в лобовуху залепили с калаша, видать русня которая там сидела, уже тю тю.
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17.03.2022 16:49 Ответить
А в росії памперсів було на 3 місяці залишилось . Тепер на 1 день менше .
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17.03.2022 16:55 Ответить
Zвиздець кацапам
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17.03.2022 16:49 Ответить
классная штука, похожа на сушилку для белья )))
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17.03.2022 16:50 Ответить
Прикольно однако... Показывают- порадуйтесь типа... Но не- и то им не так и это не туда. Сами все сделайте, выкрадите и хвастайтесь, какие проблемы? Чучелы...
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17.03.2022 16:50 Ответить
напевне, член екіпажу сердиться.
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17.03.2022 16:54 Ответить
Ні ... вони жмуряться !
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17.03.2022 17:01 Ответить
Не бита, не крашена. Прабєг? Та який там прабєг.
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17.03.2022 16:54 Ответить
Це дуже серйозний трофей, молодці! Головне станцію вивести без пошкоджень, просто чудова новина, а може поміняти ії на пару пакетів Patriot там половина деталей made in China та Israel
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17.03.2022 16:57 Ответить
это поинтересней будет залутали ещё в начале вторжения армейский ноут дляанало гавнет арми
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17.03.2022 17:01 Ответить
Боже, они действителтно этим пользуется? У меня пара таких под столом сейчас ждёт отправку в свалку электроники.
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17.03.2022 17:04 Ответить
типо защищённый
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17.03.2022 17:06 Ответить
Вот тут об их технике. Обережно: российский сайт

https://www.cnews.ru/news/top/2016-09-05*************************************************

ТL;DR: 2016 год, 10.5 кило весом (т.е. дофига), 4 гб оперативки (т.е. нифига), 4 часа автономной работы (т.е тоже нифига). Анало-говнет.
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17.03.2022 17:14 Ответить
мені колись знайомий пропонував ноут у титановому корпусі !
казав що "залізо" в ньому гівно, але корпусу зносу не буде - в разі чого можна потроха викинути та використовувати замість нєсгораємого чемойданчика
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17.03.2022 17:37 Ответить
А ещё они золотые чехлы на айфоны делать умеют... Впрочем, умеют ли? В вологде магазин вологодских кружев продаёт продукцию из Китая.
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17.03.2022 17:40 Ответить
ааааааааааааааааааааааааааа пад столом
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17.03.2022 17:49 Ответить
я не здивований, бо китайці готують пельмені в самоварах !

істінно русскіє вєщі....звісно звідки пішли
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17.03.2022 17:50 Ответить
Ну, самовар-таки может быть и тамошним изобретением. Потому что и по-персидски, и в языках индии, самовар так и зовут: "samavar".

А пельмени - традиционно китайская еда. Кунг-фу панду смотрели? Ну, вот.
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17.03.2022 18:20 Ответить
Вообщето вышиванки на Узвозе тоже были поголовно из Китая. И две трети "автэнтычных" сувениров. Если не все три трети... Ни коим образом не оправдываю кацапов. Но Китай щас везде.
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17.03.2022 18:21 Ответить
ТL;DR: 2016 год, 10.5 кило весом (т.е. дофига), 4 гб оперативки (т.е. нифига), 4 часа автономной работы (т.е тоже нифига). Анало-говнет.

расчет 4 чоловіка:
один салага чемойдан тягає,
другий тягає на собі оператора-чеченця,
третій відганяє від чеченця мух, ну і
сам чеченец-оператор, який постить дружбану Махмуду фотки мародьорства у курятнику

я не приколююсь, я в кизил-орді служив в чорній батареї - Північний Кавказ: даги, чечени та ін. Мені повезло, у мене дружбан був лезгін - з нього адреналін аж краплями на чолі виступав: весь час питав кого в'**..ть ? Інколи доводилось на когось показувати, щоб у лезгіна кришу не зірвало від злості.
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17.03.2022 17:59 Ответить
Это прототип наверное новейший.
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17.03.2022 19:42 Ответить
А Кольчугу RDF-360 або ще кращу модифікацію треба би по війні доробити....
і прибрати тормозящих ці процеси...
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17.03.2022 16:57 Ответить
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17.03.2022 17:01 Ответить
а так треба ?
щоб якась станція радіорозвідки стояла на двох 66-х бричках ?
у нас вся ця хрєнь уміщається на беспілотнику менше Байрактара, забув як він називається

я в шоці !
а що буде, коли знову перейдуть на скрепні лампи ?
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17.03.2022 17:48 Ответить
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17.03.2022 17:02 Ответить
вчора дивився відео нашого військового експерта. Він просто у шоці - рашкованські радіостанції з криптограмою китайського виробництва колються та прослуховуються на раз.
Джи пі ес - той який у кожного із нас у телефоні не працює, бо в кизил-орді Глонас, а Україна на нього не підписалась. То вони блудять із бумажними картами 1987 р. випуску !!!!
Сьогодні нарешті увійшли в Олешки, бо до того шукали Цурюпінськ, який бєндєровець Вятрович переіменував....
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17.03.2022 17:44 Ответить
аналоГовнет московії, можна ще по зіркам та по моху орієнтуватися, це ж друга армія у світі ,тільки якого... мабуть такі пекельна армія Zомбі
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17.03.2022 18:03 Ответить
По русским понятиям жёлтый восклицателный зпак на лобовом стекле означает, что внутри тупая *****.
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17.03.2022 17:02 Ответить
а шо то за така кокетлива шляпка-ушанка посередині?
маю надію кацапської голови під неї вже нема.
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17.03.2022 17:03 Ответить
Камаз і шапка-ушанка на першому фото - просто епік. Це і є новітня зброя рашки.
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17.03.2022 17:05 Ответить
Здається там є трекер треба його знайти та вивести з ладу чи кудись на якусь буханку встановити як на живця, може гелікоптер прилетить його ще шмальнути можна, правда можуть й градом наї**нути
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17.03.2022 17:07 Ответить
Побырику его в братские США!
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17.03.2022 17:10 Ответить
США передают Украине 9 тысяч противотанковых комплексов, 800 систем ПВО, 20 миллионов единиц боеприпасов.

Американские СМИ сообщили, что Украина получит мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14, дальность действия которых выше, чем у "Стингеров" (но меньше С-300). Эти системы дают возможность поражать крылатые ракеты.

Помощь, которую выделили США Украине 16 марта:

- 800 зенитных систем Stinger;
- 2000 Javelin, 1000 легких гранатометов и 6000 гранатометов АТ-4;
- 100 беспилотников;
- 100 гранатометов, 5000 автоматических винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей;
- 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а такж гранатометов и минометов;
- 25000 бронежилетов;
- 25000 шлемов.

В дополнение к перечисленному выше оружию, предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине включает:

- Более 600 зенитных комплексов Stinger;
- Приблизительно 2600 противотанковых систем Javelin;
- Пять вертолетов Ми-17;
- Три патрульных катера;
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
- Четыре противоминометные радиолокационные системы;
- 200 гранатометов и боеприпасов;
- 200 винтовок и 200 пулеметов;

- Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;
- 70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;
- Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;

- Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;
- Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования;
- Спутниковые снимки и возможности анализа.
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17.03.2022 17:10 Ответить
Стингеры? В Карпати, хоча б сотню зашліть. Там місцеві, гуцульські моджахеди, вже очікують.
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17.03.2022 18:50 Ответить
Та то сушилка для Орковськіх Трусів!!!))))
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17.03.2022 17:19 Ответить
Тяжко щас кацапам будет без сушилки... ещё простудятся сердешные...
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17.03.2022 18:22 Ответить
американці стільки озброєння постачають - треба їх чимось віддячити!
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17.03.2022 17:34 Ответить
Во бл. ЧУДО российской техники... белая разобранная антенна и штырь что на земле валяется рядом с сушилкой для трусов: наружная антенна Alfa. После зубного спущусь в подвал, гляну точную марку.
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17.03.2022 17:46 Ответить
Собакам собача смерть.ну а нашим технарям аналоговнєтне чудо для вивчення слава україні.
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17.03.2022 21:37 Ответить
 
 