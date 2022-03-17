Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Торн-МДМ – одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, которое имеет большую ценность для нас и наших союзников.
Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Украинские воины захватили новейшую российскую станцию радиоэлектронной разведки Торн-МДМ. Это одно из современных средств радиоэлектронной борьбы ВС РФ, имеющее большую ценность для нас и наших союзников", - рассказал журналист.
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+54 Andy S 89bd7d80
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Пожалуйста, подождите...
Я колись вивчав та літав на Мі-8 ПП. Розібратися завжди не складно. Не думаю. що там щось складніше за алгоритми радянського "Арбалет".
https://www.cnews.ru/news/top/2016-09-05*************************************************
ТL;DR: 2016 год, 10.5 кило весом (т.е. дофига), 4 гб оперативки (т.е. нифига), 4 часа автономной работы (т.е тоже нифига). Анало-говнет.
казав що "залізо" в ньому гівно, але корпусу зносу не буде - в разі чого можна потроха викинути та використовувати замість нєсгораємого чемойданчика
істінно русскіє вєщі....звісно звідки пішли
А пельмени - традиционно китайская еда. Кунг-фу панду смотрели? Ну, вот.
расчет 4 чоловіка:
один салага чемойдан тягає,
другий тягає на собі оператора-чеченця,
третій відганяє від чеченця мух, ну і
сам чеченец-оператор, який постить дружбану Махмуду фотки мародьорства у курятнику
я не приколююсь, я в кизил-орді служив в чорній батареї - Північний Кавказ: даги, чечени та ін. Мені повезло, у мене дружбан був лезгін - з нього адреналін аж краплями на чолі виступав: весь час питав кого в'**..ть ? Інколи доводилось на когось показувати, щоб у лезгіна кришу не зірвало від злості.
і прибрати тормозящих ці процеси...
щоб якась станція радіорозвідки стояла на двох 66-х бричках ?
у нас вся ця хрєнь уміщається на беспілотнику менше Байрактара, забув як він називається
я в шоці !
а що буде, коли знову перейдуть на скрепні лампи ?
Джи пі ес - той який у кожного із нас у телефоні не працює, бо в кизил-орді Глонас, а Україна на нього не підписалась. То вони блудять із бумажними картами 1987 р. випуску !!!!
Сьогодні нарешті увійшли в Олешки, бо до того шукали Цурюпінськ, який бєндєровець Вятрович переіменував....
маю надію кацапської голови під неї вже нема.
Американские СМИ сообщили, что Украина получит мобильные системы ПВО советских времен SA-8, SA-10, SA-12 и SA-14, дальность действия которых выше, чем у "Стингеров" (но меньше С-300). Эти системы дают возможность поражать крылатые ракеты.
Помощь, которую выделили США Украине 16 марта:
- 800 зенитных систем Stinger;
- 2000 Javelin, 1000 легких гранатометов и 6000 гранатометов АТ-4;
- 100 беспилотников;
- 100 гранатометов, 5000 автоматических винтовок, 1000 пистолетов, 400 пулеметов, 400 ружей;
- 20 млн боеприпасов для стрелкового оружия, а такж гранатометов и минометов;
- 25000 бронежилетов;
- 25000 шлемов.
В дополнение к перечисленному выше оружию, предыдущая помощь Соединенных Штатов Украине включает:
- Более 600 зенитных комплексов Stinger;
- Приблизительно 2600 противотанковых систем Javelin;
- Пять вертолетов Ми-17;
- Три патрульных катера;
- Четыре радара слежения за противоартиллерийскими и беспилотными авиационными комплексами;
- Четыре противоминометные радиолокационные системы;
- 200 гранатометов и боеприпасов;
- 200 винтовок и 200 пулеметов;
- Около 40 миллионов патронов к стрелковому оружию и более 1 миллиона гранатометных, минометных и артиллерийских выстрелов;
- 70 высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV) и других транспортных средств;
- Безопасная связь, системы обнаружения РЭБ, бронежилеты, каски и другое тактическое снаряжение;
- Военно-медицинское оборудование для обеспечения лечения и боевой эвакуации;
- Оборудование для обезвреживания взрывоопасных предметов и разминирования;
- Спутниковые снимки и возможности анализа.