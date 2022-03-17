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авиация (2581) Житомирщина (1313)

Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

житомирщина

Российская авиация уничтожила несколько жилых домов в Коростеньском районе Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в населенном пункте Коростеньского района в результате авиационного удара уничтожено хозяйственное здание и часть жилого дома, в котором находился мужчина, он не пострадал", говорится в сообщении.

Повреждены несколько частных жилых домов. Также удар пришелся в землю недалеко от частного дома, что привело к возгоранию сухой травы на площади 1 га.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 пожарных и 1 единица техники. Погибших и травмированных нет.

Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС 01

Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС 02
Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС 03
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Топ комментарии
+12
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 18:08
+8
Я все гадав як виглядає головна база нацистів. Тепер я бачив все.
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17.03.2022 18:10
+7
не чеченцев, а кадыровцев - не смешивай людей со свиньями.
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17.03.2022 18:17
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Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Слава ЗСУ
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17.03.2022 18:08 Ответить
Я все гадав як виглядає головна база нацистів. Тепер я бачив все.
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17.03.2022 18:10 Ответить
У кого при загрузці новини на цензорі вискакує аквафреш з георгієвською і їхні фашистські символи????
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17.03.2022 18:12 Ответить
с мобильного такая же хрень, с ПК норм
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17.03.2022 18:13 Ответить
Мене й так бісить все те, а то чуть би телефон не запурив...
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17.03.2022 18:15 Ответить
Не спостерігав такого. Заходжу з телефона. Мабуть, кацапські хакхєри намагаються хакнути сайт.
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17.03.2022 18:18 Ответить
В мене теж саме на хромбраузері, зайшов з free adblocker браузера і нема кацапів і взагалі реклами ніякої нема.
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17.03.2022 18:25 Ответить
Свежее:
"ВСУ ликвидировали командира 331-го парашютно-десантного полка РФ полковника Сергея Сухарева."

.....да и:
"в Украину приедут еще тысяча чеченцев во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Апты Алаудиновым"

.....мужики, вы уж не промахнитесь.....тот что справа.......
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17.03.2022 18:14 Ответить
не чеченцев, а кадыровцев - не смешивай людей со свиньями.
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17.03.2022 18:17 Ответить
клікуха цього ослойоба-ссикуна- Жовті штани )))
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17.03.2022 18:18 Ответить
Зараз кацапи почнуть розповідати, що це секретна біолабораторія 3-го Рейху, де особисто Адольф Гітлер всі ці роки проводив експерименти та складав плани захоплення всієї Росії.
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17.03.2022 18:15 Ответить
 
 