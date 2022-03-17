Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская авиация уничтожила несколько жилых домов в Коростеньском районе Житомирской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"17 марта в населенном пункте Коростеньского района в результате авиационного удара уничтожено хозяйственное здание и часть жилого дома, в котором находился мужчина, он не пострадал", говорится в сообщении.
Повреждены несколько частных жилых домов. Также удар пришелся в землю недалеко от частного дома, что привело к возгоранию сухой травы на площади 1 га.
Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 пожарных и 1 единица техники. Погибших и травмированных нет.
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показать весь комментарий17.03.2022 18:08
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показать весь комментарий17.03.2022 18:17
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"ВСУ ликвидировали командира 331-го парашютно-десантного полка РФ полковника Сергея Сухарева."
.....да и:
"в Украину приедут еще тысяча чеченцев во главе с помощником Кадырова по силовому блоку Апты Алаудиновым"
.....мужики, вы уж не промахнитесь.....тот что справа.......