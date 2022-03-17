Вражеская авиация уничтожила несколько домов в Житомирской области, - ГСЧС. ФОТО

Российская авиация уничтожила несколько жилых домов в Коростеньском районе Житомирской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"17 марта в населенном пункте Коростеньского района в результате авиационного удара уничтожено хозяйственное здание и часть жилого дома, в котором находился мужчина, он не пострадал", говорится в сообщении.

Повреждены несколько частных жилых домов. Также удар пришелся в землю недалеко от частного дома, что привело к возгоранию сухой травы на площади 1 га.

Для тушения пожара и проведения поисково-спасательных работ привлечены 6 пожарных и 1 единица техники. Погибших и травмированных нет.



