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Киевская область (3537) обстрел (20060)

Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека. ВИДЕО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Двухлетний ребенок погиб, четыре человека травмированы в результате обстрела российскими войсками Новых Петровцев Киевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом полиция Киевской области сообщает в Фейсбуке.

Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека 01

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Сегодня из тяжелой артиллерии враг совершил обстрел жилых домов в Вышгородском районе.

Обстрел Новых Петровцев на Киевщине: погиб 2-летний ребенок, травмированы 4 человека 02

Разрушена многоэтажка, повреждены соседние жилые дома. В настоящее время известно о гибели двухлетнего ребенка и многочисленных травмах у четырех человек.

На месте происшествия работают медики, а также полицейские, фиксирующие последствия обстрела.

Автор: Анастасія Потіха
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ВСІ КАЦАПСЬКІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ ТА ВБИВАЮТЬ В УКРАЇНІ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
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17.03.2022 18:30 Ответить
по дорозі до того пекла наш обов,язок знищиту ту кацапську нечисть.
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17.03.2022 18:32 Ответить
Варвари.
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17.03.2022 18:31 Ответить
Твари сдохните у нас этой весной напряг с удобрениями.
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17.03.2022 18:34 Ответить
Теперь кацапов нужно рвать повсюду - в любой стране мира. Страна фашистов и конченных тварей.
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17.03.2022 18:43 Ответить
І невже Зеленський будде домовлятися та підписуватиме угоди зними?
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17.03.2022 18:55 Ответить
Господи, з важкої артилерії(((
а не можна їх ****** у відповідь, з нашої важкої артилерії??
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17.03.2022 18:57 Ответить
Не можна. Вони ж гармати ставлять в наших селах між будинками. Тільки зачистка піхотою.
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17.03.2022 22:42 Ответить
 
 