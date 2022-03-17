С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине. ФОТО

Сегодня Полтавщина провела в последний земной путь пятерых воинов – защитников Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

"Около 11 часов дня 17 марта возле Свято-Успенского кафедрального собора разносился плач о павших воинах Украины. Родные, знакомые и сослуживцы пришли проститься с майором Збицким Константином Николаевичем, капитаном Бондаренко Сергеем Николаевичем, капитаном Чуйко Александром Александровичем и солдатом Горожанкиным Сергеем Викторовичем.

- Я уверен, что все они попадут в рай, - сказал Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, - ведь отдали жизнь свою за ближних своих. А это – самое большое проявление любви.

Также смотрите: В Винницкой области простились с погибшим в результате российского обстрела воином 56-й ОМПБр Денисом Кононенко. ФОТОрепортаж

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким украинских героев. Они исполнили свой военный долг до конца – пусть покоятся с миром.

Слава героям Украины!", - говорится в сообщении.







Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тульчин живым коридором встретил тело погибшего в результате российского обстрела воина 56-й ОМПБр Дениса Кононенко. Люди стали на колени перед героем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж











