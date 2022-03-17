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С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Сегодня Полтавщина провела в последний земной путь пятерых воинов – защитников Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.

"Около 11 часов дня 17 марта возле Свято-Успенского кафедрального собора разносился плач о павших воинах Украины. Родные, знакомые и сослуживцы пришли проститься с майором Збицким Константином Николаевичем, капитаном Бондаренко Сергеем Николаевичем, капитаном Чуйко Александром Александровичем и солдатом Горожанкиным Сергеем Викторовичем.

- Я уверен, что все они попадут в рай, - сказал Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, - ведь отдали жизнь свою за ближних своих. А это – самое большое проявление любви.

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С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине 01

Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким украинских героев. Они исполнили свой военный долг до конца – пусть покоятся с миром.

Слава героям Украины!", - говорится в сообщении.


С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине 02
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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тульчин живым коридором встретил тело погибшего в результате российского обстрела воина 56-й ОМПБр Дениса Кононенко. Люди стали на колени перед героем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж


С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине 04
С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине 05
С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине 06


С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине 07

Автор: Анастасія Потіха
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Вы будете в памяти всегда! Слава Героям!
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17.03.2022 19:34 Ответить
Спите, братья мои, Ваш окончился бой.
https://www.youtube.com/watch?v=lHZd6IrftSs
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17.03.2022 19:35 Ответить
Вічна пам'ять нашим Героям !!

Украіна сумує .....😪😪😪
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17.03.2022 19:41 Ответить
Отныне слово «кацап» для нас самое страшное проклятие. Отныне слово «кацап» разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты не убьёшь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмёт твоих близких и будет мучить их в своей окаянной России. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинку... Не считай дней. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха-мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей! Вічна пам,ять герої не вмирають.Слава ЗСУ
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17.03.2022 19:42 Ответить
Я ще зі школи це засвоїла на уроках історії.. Вразили звірства русні.
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17.03.2022 19:48 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
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17.03.2022 19:48 Ответить
С.У.М.
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17.03.2022 20:28 Ответить
Frieden in Ruhe ...
Svitla Pam'yat'...
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17.03.2022 20:50 Ответить
герої лицарі світла вічна пам'ять
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17.03.2022 21:12 Ответить
Один спецназовец рассказывал что во время 44 дневной отечественной войны с Хаястаном он чтобы морально поддержать умирающего друга, половина тела которого не было, говорил ему, не бойся, все будет хорошо. А он смотрел в небеса и улыбаясь сказал: "Ты не видишь, то что вижу я". Отдавшие свою жизнь за святое дело не умирают! Слава Героям! 🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
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17.03.2022 21:25 Ответить
 
 