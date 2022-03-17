С пятью защитниками Украины простились сегодня на Полтавщине. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Сегодня Полтавщина провела в последний земной путь пятерых воинов – защитников Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавский областной ТЦК и СП.
"Около 11 часов дня 17 марта возле Свято-Успенского кафедрального собора разносился плач о павших воинах Украины. Родные, знакомые и сослуживцы пришли проститься с майором Збицким Константином Николаевичем, капитаном Бондаренко Сергеем Николаевичем, капитаном Чуйко Александром Александровичем и солдатом Горожанкиным Сергеем Викторовичем.
- Я уверен, что все они попадут в рай, - сказал Архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, - ведь отдали жизнь свою за ближних своих. А это – самое большое проявление любви.
Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким украинских героев. Они исполнили свой военный долг до конца – пусть покоятся с миром.
Слава героям Украины!", - говорится в сообщении.
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https://www.youtube.com/watch?v=lHZd6IrftSs
Украіна сумує .....😪😪😪
Svitla Pam'yat'...