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ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал Алексей Гончаренко.

Посад-Покровский находится недалеко от границы Херсонщины с Николаевской областью. Несколько дней назад населенный пункт был захвачен оккупантами, но украинские военные отбили его и выгнали врага. При этом местные жители помогали терробороне и военным защищать родное село.

Некоторые здания в селе пострадали от боев, в том числе школа и жилые дома. Также теперь в полях у Посада можно наблюдать десятки уничтоженных оккупантов и колонны вражеской техники.

Читайте также: Враг обстрелял село в Херсонской области: четверо пострадавших, среди которых - подросток. ФОТО

ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов 01
ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов 02
ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+83
Важная информация для Кадырова: Степан Андреевич Бандера прячется в Чернобаевке на аэродроме!
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17.03.2022 20:04
+68
местным респект и ЗСУ Слава !
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17.03.2022 20:04
+66
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17.03.2022 20:05
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местным респект и ЗСУ Слава !
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17.03.2022 20:04 Ответить
Справді, славні дядьки. Може не такі ефектні на фото, але сміливі та надійні. Козаки.
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17.03.2022 20:25 Ответить
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17.03.2022 20:08 Ответить
зміст превалює над формою, діалектика, *******!
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17.03.2022 20:13 Ответить
Це не ЗСУ і не ТрО, це - місцеві дядьки-месники.
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17.03.2022 22:07 Ответить
Мужички на фото некисло колонну ухуячили ...
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17.03.2022 20:04 Ответить
Дякуємо вам, дорогенькі. Ви наша єдина надія!
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17.03.2022 21:55 Ответить
Важная информация для Кадырова: Степан Андреевич Бандера прячется в Чернобаевке на аэродроме!
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17.03.2022 20:04 Ответить
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17.03.2022 20:06 Ответить
ну зачем ты степана андреевича выдал?сейчас кацапня в пятый раз вертолеты в чернобаевке посадит
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17.03.2022 20:19 Ответить
Вже зібрала- вони походу рішили спалити все що є і їхати на.уй додому.
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17.03.2022 20:25 Ответить
Рамзан Ахматович, не верьте, это бинберовцы Вас обманывают!
Бандера в Одессе, в Доме Профсоюзов - инфа 100%! Только один не ходите, будет попа бо-бо. Берите побольше овце эбов ваших смелых военов!
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17.03.2022 20:23 Ответить
и бензинчику ...не нам же его таскать
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17.03.2022 20:27 Ответить
Предатель! Выслуживаешься перед кацапами?!?
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17.03.2022 22:36 Ответить
чтоб человек точно увидел, а то никак не пересекутся.
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17.03.2022 23:23 Ответить
Крутые на первом фото мужички-партизаны, побольше таких!
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17.03.2022 20:04 Ответить
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17.03.2022 20:05 Ответить
А откуда ж они узнали, ***** это през?
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17.03.2022 21:57 Ответить
Российскому военному конвою устроили очередной путь смерти...
Видео - https://www.youtube.com/shorts/XdlrJJdEJvM
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17.03.2022 20:05 Ответить
Судя з усього, авіація наша ще як жива!!!
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17.03.2022 20:08 Ответить
Ту вулицю треба буде перейменувати на вулицю перемоги над РАШИЗМОМ!
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17.03.2022 20:05 Ответить
US To Provide "Tank Killer" Switchblade Drones To Ukraine
https://youtu.be/N7TPErUSIPc
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17.03.2022 20:05 Ответить
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17.03.2022 20:05 Ответить
Так їм нічого не залишається...) Гелікоптери в голому степу вони тримати не зможуть....
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17.03.2022 20:09 Ответить
Давайте и самолёты уже туда
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17.03.2022 23:23 Ответить
там и шо, говном намазано?
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17.03.2022 20:11 Ответить
может они все там соберутся в кучу, надо туда водки привезти и просто подождать
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17.03.2022 20:12 Ответить
Дідько їх знає. Ану як там вони хочуть зробити головний пункт прийому металобрухту?
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17.03.2022 20:33 Ответить
Вони ж діють за принципом-снаряд двіччі у одну воронку не влучає, але ЗСУ кожний раз це спростовують
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17.03.2022 21:03 Ответить
Ну не дошло с первых четырёх раз! Бывает...
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17.03.2022 21:10 Ответить
А мені здається, що це якісь новенькі поприлітали і про долю своїх попередників вони навіть не здогадуються. І так уже чотири рази.
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17.03.2022 22:19 Ответить
Как в анекдоте про медведя и охотника...
"Мужик, я чёт не догоняю, ты охотник или *******??..."
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17.03.2022 23:14 Ответить
Та блін, відкрив статтю, щоб подивитись на горілу русню, а замість цього лиш табло Гончаренка.
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17.03.2022 20:05 Ответить
А внимательней посмотри - там у него на плече виден ремень от автомата. Воюет чувак. Не нравится не смотри.
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18.03.2022 04:55 Ответить
ОК, спокойно, Панове. Поддерживаем Воинов ЗСУ, тероборону и партизан. Вони працюють як треба.
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17.03.2022 20:06 Ответить
one shot - one hit!
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17.03.2022 20:21 Ответить
Теперь они вторая армия
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17.03.2022 20:34 Ответить
Ось наші діди дали про д р и с т а т и с ь кацапам, ото дєди ваєвалі!
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17.03.2022 20:08 Ответить
Moloci.Etim mesnim nado nagradi dat,oni 3 podbyli mnogo texniki,kak bi primer bil drugim kak borotsia s fasistami
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17.03.2022 20:08 Ответить
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17.03.2022 20:09 Ответить
А Гончаренко удивил, в Киеве не отсиживается, буквально на передовой, респект
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17.03.2022 20:09 Ответить
в Одессе....
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17.03.2022 20:13 Ответить
Он уже был почти везде на востоке
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17.03.2022 22:00 Ответить
Я хотел написать,что на фото боец похож на Гончаренка. Вот бы влип....
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17.03.2022 20:24 Ответить
сказали далі буде.
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17.03.2022 20:10 Ответить
Ось таких треба нагороджувати, а не ватного мера Мелітополя

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17.03.2022 20:11 Ответить
😀Эти «три мушкетёра -МОЛОДЦЫ!С такой лёгкостью 4 коробочки угробил ..
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17.03.2022 20:12 Ответить
Всім дайте труби (фауст панцирі хочаби ) по Херсонщині і трохи М04- і ви будете шоковані . Руське ***** буде . А так чим їх - ?
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17.03.2022 20:27 Ответить
А хлопаки в натурі Термінатори !
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17.03.2022 20:29 Ответить
В Скадовську , кажуть , до 40 одиниць техніки . Тре 50 трубок , на осічки . В АТБ їх нема .
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17.03.2022 20:31 Ответить
Я вірно зрозумів що село звільнив Льоша?
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17.03.2022 20:31 Ответить
Я колись у Посад-Покровському практику мав (сільськогосподарську) - збирали у 1982 році помідори та фрукти.
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17.03.2022 20:39 Ответить
С пивом в руках!
Хлопнули по баночке пива и отпи..дячили 2-ю армию мира. Хорошо посидели!
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17.03.2022 21:08 Ответить
не скучно...))) и влучно! )))
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17.03.2022 21:44 Ответить
... ми з кумом трохи навели шороху
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18.03.2022 01:39 Ответить
Генштаб каже не показувати обличчя та іншу інформацію про захисників України, а Гончаренко підставляє захисників заради свого піару.
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17.03.2022 23:24 Ответить
Слава Українським громадянам! Героям Слава! Слава ВСУ!!💛💙💛💙💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️💪💙💪💪💙💪💙💪💙💪
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18.03.2022 06:07 Ответить
 
 