ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
ВСУ освободили село Посад-Покровский в Херсонской области от российских оккупантов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал Алексей Гончаренко.
Посад-Покровский находится недалеко от границы Херсонщины с Николаевской областью. Несколько дней назад населенный пункт был захвачен оккупантами, но украинские военные отбили его и выгнали врага. При этом местные жители помогали терробороне и военным защищать родное село.
Некоторые здания в селе пострадали от боев, в том числе школа и жилые дома. Также теперь в полях у Посада можно наблюдать десятки уничтоженных оккупантов и колонны вражеской техники.
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