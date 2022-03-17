Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов. ФОТОрепортаж

Генеральный штаб ВСУ опубликовал фотографии уничтоженного российского вертолета.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Спасибо за фото группе воинов, которая просто проходила рядом:) Вместе победим!", - отмечается в сообщении.







