Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ опубликовал фотографии уничтоженного российского вертолета.
Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Спасибо за фото группе воинов, которая просто проходила рядом:) Вместе победим!", - отмечается в сообщении.
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+78 Планшет Студента
показать весь комментарий17.03.2022 21:59
+39 Мобильный крематорий
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+35 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.03.2022 22:00
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пообещал что будет квест
а там какие то солдаты
и крест" (С)
никто в мире так не называет свои войска
хотя у сша уж точно спутников шпионов и не только для разведки намного больше
тупые понты рашистские
- вкс.
- красивое
Одні збивають, інші фотки викладають.
І чому ви так детально протиріччя саме у нашій інформації вишукуєте? Більше зайнятися нічим?