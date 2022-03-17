РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4721 посетитель онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
27 867 49
армия РФ (15319) вертолёт (1035)

Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Генеральный штаб ВСУ опубликовал фотографии уничтоженного российского вертолета.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Боевая работа противовоздушной обороны Украины. Спасибо за фото группе воинов, которая просто проходила рядом:) Вместе победим!", - отмечается в сообщении.

Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов 01
Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов 02
Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов 03
Боевая работа ПВО Украины, - Генштаб опубликовал уничтоженный вертолет оккупантов 04
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+78
Ото щоб навіть не літали по копаному, тварюки!
показать весь комментарий
17.03.2022 21:59
+39
И снова боекомплект не отстрелен. То есть завалили кацапских свиней до того, как они успели наделать беды.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01
+35
красивое ))
показать весь комментарий
17.03.2022 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
17.03.2022 21:59 Ответить
Ото щоб навіть не літали по копаному, тварюки!
показать весь комментарий
17.03.2022 21:59 Ответить
красивое ))
показать весь комментарий
17.03.2022 22:00 Ответить
"***** послал в командировку
пообещал что будет квест
а там какие то солдаты
и крест" (С)
показать весь комментарий
17.03.2022 22:04 Ответить
Гравіцапа )
показать весь комментарий
17.03.2022 22:00 Ответить
Кпцапи, вам всім пісец, сушіть доски для гробів
показать весь комментарий
17.03.2022 22:00 Ответить
Які ще доски !? Пакети максімум
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
З кулька у труну для мамки
показать весь комментарий
17.03.2022 22:03 Ответить
Осхоже кацапу гроб не потрібен .Одразу через крематорій пройшов.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:02 Ответить
НАТОвские буквы на шевроне... шозанах!?)
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
щоб НАТО тремтіло!
показать весь комментарий
17.03.2022 22:03 Ответить
Просто вони *******, щоб ти розумів
показать весь комментарий
17.03.2022 22:13 Ответить
А в них все так: "крокодил" якось не так круто.
показать весь комментарий
18.03.2022 02:02 Ответить
"Многоцелевой вертолет" -- переносить десант чи переносить вантаж 200, він багатофункціональний -- тобто з якого боку подивитись
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
Уламки росії.. згарище.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wbzBmMZAeZc

показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
До сліз ... Супер!
показать весь комментарий
17.03.2022 22:11 Ответить
Бімба!
показать весь комментарий
17.03.2022 22:19 Ответить
И снова боекомплект не отстрелен. То есть завалили кацапских свиней до того, как они успели наделать беды.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
5 березня
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
расплескалась синева
показать весь комментарий
17.03.2022 22:01 Ответить
Аллигаторопад какой-то
показать весь комментарий
17.03.2022 22:02 Ответить
Ле-по-та!
показать весь комментарий
17.03.2022 22:03 Ответить
Вот стингеры против них очень эфективны
показать весь комментарий
17.03.2022 22:04 Ответить
Цигани плачуть десь від радості (с)
показать весь комментарий
17.03.2022 22:04 Ответить
У нас тепер тони метало брухту треба обмінювати на зброю!
показать весь комментарий
17.03.2022 22:06 Ответить
почему они свои ввс называют вкс?
никто в мире так не называет свои войска
хотя у сша уж точно спутников шпионов и не только для разведки намного больше
тупые понты рашистские
показать весь комментарий
17.03.2022 22:08 Ответить
Шойгу Медальному видать лишняя медаль потребовалась,вот и создали
показать весь комментарий
17.03.2022 22:12 Ответить
Да это у них так называемые, "военно космические силы".
показать весь комментарий
17.03.2022 23:52 Ответить
"а здоровье моё не очень. то "лапы" ломит, то хвост отваливается" (С) )))))
показать весь комментарий
17.03.2022 22:08 Ответить
расплєскалась сінева да по полі... - хробакам радість.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:13 Ответить
Парашут валяється нерозкритий, а де тіла свинособак? будь ласка, показуйте самі "смачні" кадри з зашквареними фашистськими окупантами. народ потребує таких ліків. допомагають майже від всих хвороб.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:15 Ответить
красивое
показать весь комментарий
17.03.2022 22:19 Ответить
- а что это лежит горит воняет?

- вкс.

- красивое
показать весь комментарий
17.03.2022 22:25 Ответить
Цікаво, а ПТУРи після такого придатні для використання? Це ж "барьер-в" мабуть? У нього дальність нормальна має бути.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:26 Ответить
це мі-8 пробивається по номеру... Крим
показать весь комментарий
17.03.2022 22:32 Ответить
Щось Мі-28 не видно
показать весь комментарий
17.03.2022 22:38 Ответить
Сдох Максим, даиуй с ним
показать весь комментарий
17.03.2022 22:39 Ответить
Слава нашим ВСУ! Слава Украине! Героям слава!!! Я ОЧЕНЬ РЕДКО комментирую какие-нибудь новости, но тум меня прямо зацепило. Я понимаю что сейчас нужно побольше хороших новостей, патриотизм, подъём боевого духа и т.д. Я тоже за это! Но... Если не умеете ещё делать пропаганду красиво, то хоть не позортесь. Да, основная масса "схавает" и будет кричать "ура, мы их сбиваем пачками каждый день". Те у кого есть 5 минут времени (вот как у меня) загуглят номер вертушки в Интернете. И что же мы видим: эта вертушка не МИ-24 (как на шевроне), а перекрашеный из серо-синего цвета Ми-8 АМТС, который дислоцировался в Крыму. За подвеску вооружения что валяется на поле ничего не скажу, но как мне кажется она не от этой модели Ми-8. Шеврон вообще не понятно откуда там взялся. Кто-то из пилотов возил с собой в кармане чтобы чувствовать себя как будто в Ми-24? )) Ну и самое главное. За информацией вражеского сайта (статья от 16.03.2022) который отслежвает потери рашенской авиации в войне указано, что эту вертушку сбили 05.03.2022. Хренасе скорость подачи инфы у Генштаба! Всего лишь две недели как сбили. А может тогда просто написали где-то строкой "сбили рашенскую вертушку". О, минус один. А сегодня выложили фото. О, вот как будто ещё минус один (тогда ж фото не было). И так через день. Итого: почти в два раза больше сбитых. Хочется надеятся что это не так. Всё-таки неприятно было бы думать что нас за полных дураков держат.
показать весь комментарий
17.03.2022 22:56 Ответить
читайте уважно, хлопці повз йшли та сфоткали
показать весь комментарий
18.03.2022 01:35 Ответить
Це Ви ще раз уважно перечитайте що я написав. Цю вертушку давно збили ще 05.03, а новину як за сбитого сьогодні видають. Не тільки на Цензорі, а й на інших сайтах. Таким чином намагаються збільшити цифри статистики. Також не зрозуміло чи всі фото стосуються саме цього борту, а не коллаж з різних сбитих.
показать весь комментарий
18.03.2022 01:46 Ответить
ЯКУ НОВИНУ? ПРОСТО ВИКЛАЛИ ФОТКИ, АВ И ТУТ ЯКУСЬ НЕПОТРІБНУ КОНСПІРОЛОГІЮ РОЗПУ КАЕТЕ. нОМЕРИ БОРТІВ 100500 РАЗІВ МОГЛИ змінити, ну а че , *********** и Алех лучше знають. Ти себе переконав що це пропагана? Як що так-МИ ВСІ ЗА ТЕБЕ РАДІЕМ. АЛЕ СИДИ ТИХОНЬКО І РАДІЙ СВОЇЙ ВЕЛИКИЙ ПЕРЕМОЗІ. чУДО))))
показать весь комментарий
18.03.2022 07:59 Ответить
То вам збивати, чи "тщательно документировать" або "делать пропаганду красиво"?

Одні збивають, інші фотки викладають.

І чому ви так детально протиріччя саме у нашій інформації вишукуєте? Більше зайнятися нічим?
показать весь комментарий
18.03.2022 02:13 Ответить
https://www.*************.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html знайди тут цей борт))))) ИксПердт ти наш))))
показать весь комментарий
18.03.2022 08:02 Ответить
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев. Слава ЗСУ,бийти кацапів и в хвіст і в гриву. льотчиків у полон не брати, хай удобряють нашу землю.
показать весь комментарий
17.03.2022 23:04 Ответить
ВКС - Валдайско-кадыровские соски
показать весь комментарий
17.03.2022 23:40 Ответить
А тушка летуна куда делась?
показать весь комментарий
18.03.2022 00:03 Ответить
Точно многоцільовий, навіть землю орати вміє, плуги тільки якісь незручні. Навіть добриво на перегній з нього випадає, цілих 2 мішка, спалюється на місті і розноситься вітром по всьому полю.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:35 Ответить
 
 