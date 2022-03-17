"Они" окапывались, а мы зашли с тыла, - ССО опубликовали уничтоженную технику оккупантов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
Силы специальных операций показали результаты работы в тылу врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальной странице в фейсбук ССО.
"Они" окапывались, а мы зашли с тыла. Работаем", - отмечается в сообщении.
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показать весь комментарий17.03.2022 22:19
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-Україна - братська країна, але ми будемо її демілітаризовувати мілітарно
-Росія не нападала на Україну , але Україна обов'язково має перестати захищатися.
-Спеціальна операція проти України - це не війна , а ось економічні санкції проти росії - це війна.
-Війна розпочалася для того, щоб не розпочалася війна.
Призивників не відправляли в Україну, але дехто з них там загинув .
-Пологовий будинок розбомбили, бо там сиділи нацисти, переодягнені вагітними жінками, але його все одно розбомбили, але не росіяни
-Спеціальна операція проходить за планом, війська не зустрічають опору, але за 20 днів вдалося лише захопити Херсон і оточити Маріуполь.
-Усі українські літаки було знищено ракетами на аеродромах. Але через 3 тижні Україна підло бомбила ними Білорусь .
-Російськими ТВ-каналами бажати смерті українцям можна , але бажати смерті російським окупантам у Фейсбуці - це екстремізм.
Додам від себе ще кілька реалістичних "тез"
-Вони розраховували на зустріч в Україні квітами, але не думали, що вони такі вибухонебезпечні
-Україна - це видумана країна, але ця видумка в невдовзі коштуватиме росіянам прискореним попаданням до життя у придуманому Путіним "раю"
-Помилка архітектора: -Захотів створити "Третій Рим", а побудував "Содомське п'ятиграддя" -
-Якщо хтось думає, що російський народ просто одурманений пропагандою, то він глибоко помиляється.
Віками менталітет російського народу виховувався на злобі, ненависті до сусідніх народів, привчався до п'янства, розгільдяйства, зверхності, безапеляційності, снобізму, злодійства, до культу сили а не права, до терору, геноциду, безкультур'я, загарбництва та мародерства... як своїх так і чужих, до аморальності відносин, до гри без правил настільки... - що ці риси стали генетичними !
Вони здебільшого - це переконані та злісні нацисти а їх єдність в цьому-фашистська.
То лі ісчо будет!
@Odessa3784
·
11 ч
«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це
https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
"
Дервиш
@***************
·
11 h
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@Odessa3784
асвабадителям на заметку, - если так адиннарот встречают на юго-востоке Украины, то пусть представят, с какими паляницами их ждут на западе..."
І правий же! Тут цих сук будуть на бутилки **** садити так, що з рота вилазить буде.
БЕЙ МОСКАЛЕЙ!!!!
@donikroman
·
16 ч
На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини.
Він послав людей як подалі.
Він буде переданий ЗСУ, для доставки озброєнь із США та Канади.
.
нехай також дивляться як наші Байрактари хрінячать іхніх ****** в ...хвіст і в... гриву)))))
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Слава Україні!
Herojam Slava!
https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA