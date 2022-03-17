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"Они" окапывались, а мы зашли с тыла, - ССО опубликовали уничтоженную технику оккупантов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Силы специальных операций показали результаты работы в тылу врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь на официальной странице в фейсбук ССО.

"Они" окапывались, а мы зашли с тыла. Работаем", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Защитники Украины захватили трофейную РЛС "Фара". ФОТО

Они окапывались, а мы зашли с тыла, - ССО опубликовали уничтоженную технику оккупантов 01
Они окапывались, а мы зашли с тыла, - ССО опубликовали уничтоженную технику оккупантов 02
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Топ комментарии
+201
Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарева Це та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом Роман Туровець
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17.03.2022 22:18
+158
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17.03.2022 22:18
+102
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17.03.2022 22:19
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Багато хто вже чув, що наші Герої ліквідували командира 331-го костромського полку ВДВ Сергія Сухарева Це та сама наволоч, яка 2014 року була тим самим командиром БТГр того самого 331-го полку, що розстріляла колони українських воїнів під Іловайськом Роман Туровець
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17.03.2022 22:18 Ответить
Карма!
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17.03.2022 22:20 Ответить
Загалом кілька головних , але абсурдних тез від Путіна про нинішню війну І кожна з них - абсурдна

-Україна - братська країна, але ми будемо її демілітаризовувати мілітарно

-Росія не нападала на Україну , але Україна обов'язково має перестати захищатися.

-Спеціальна операція проти України - це не війна , а ось економічні санкції проти росії - це війна.

-Війна розпочалася для того, щоб не розпочалася війна.

Призивників не відправляли в Україну, але дехто з них там загинув .

-Пологовий будинок розбомбили, бо там сиділи нацисти, переодягнені вагітними жінками, але його все одно розбомбили, але не росіяни

-Спеціальна операція проходить за планом, війська не зустрічають опору, але за 20 днів вдалося лише захопити Херсон і оточити Маріуполь.

-Усі українські літаки було знищено ракетами на аеродромах. Але через 3 тижні Україна підло бомбила ними Білорусь .

-Російськими ТВ-каналами бажати смерті українцям можна , але бажати смерті російським окупантам у Фейсбуці - це екстремізм.

Додам від себе ще кілька реалістичних "тез"

-Вони розраховували на зустріч в Україні квітами, але не думали, що вони такі вибухонебезпечні

-Україна - це видумана країна, але ця видумка в невдовзі коштуватиме росіянам прискореним попаданням до життя у придуманому Путіним "раю"

-Помилка архітектора: -Захотів створити "Третій Рим", а побудував "Содомське п'ятиграддя" -

-Якщо хтось думає, що російський народ просто одурманений пропагандою, то він глибоко помиляється.
Віками менталітет російського народу виховувався на злобі, ненависті до сусідніх народів, привчався до п'янства, розгільдяйства, зверхності, безапеляційності, снобізму, злодійства, до культу сили а не права, до терору, геноциду, безкультур'я, загарбництва та мародерства... як своїх так і чужих, до аморальності відносин, до гри без правил настільки... - що ці риси стали генетичними !
Вони здебільшого - це переконані та злісні нацисти а їх єдність в цьому-фашистська.
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17.03.2022 22:32 Ответить
РАЗЖИЖЕНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА
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17.03.2022 22:33 Ответить
Уточнення: не призовників, а строковиків.
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18.03.2022 00:41 Ответить
Забуто про "денацифікацію". Тобто поставлено завдання знищення українців як нації, тотожно що робив Гітлер з євреями.
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19.03.2022 04:26 Ответить
Ні. ЗСУ
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17.03.2022 22:49 Ответить
За Маріуполь сволоти.Тримайся Маріуполь слава ВСУ.
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17.03.2022 22:29 Ответить
https://novayagazeta.ru/articles/2022/03/17/v-ukraine-pogibli-komandir-polka-vdv-sukharev-i-chetvero-ego-podchinennykh-news
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17.03.2022 22:35 Ответить
бумеранг він **** такий, завжди повертається! уважно стежим далі, за тим "бумерангом" до кінця березня "бумеранг" вернеться тим, хто завдав нам стільки болі і страждань!
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17.03.2022 22:43 Ответить
Земля бетоном.
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17.03.2022 22:50 Ответить
собаці собача смерть!
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17.03.2022 23:35 Ответить
/
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17.03.2022 22:18 Ответить
Повезло, по частям не разобранный и выглядит как живой. Жене понравится
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17.03.2022 22:27 Ответить
Труп после фотографирования, нужно сжечь, чтобы его самка компенсацию не получила.
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17.03.2022 22:41 Ответить
пусть получит компенсацию, к тому времени как ее дадут она сможет купить мешок картошки на эти деньги
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17.03.2022 23:23 Ответить
Вже зараз рубль дешеве одного цента.
То лі ісчо будет!
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18.03.2022 07:01 Ответить
Мешок врядли, кило пожалуй. Инфляция аднака...
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18.03.2022 09:48 Ответить
Так он так лучше выглядит.
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17.03.2022 22:30 Ответить
Альбіні на пам'ять про 'мужа' до 12млн рублів за труп надіслати його *** в майонезній банці .
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17.03.2022 22:34 Ответить
там вже 7млн, інфляція
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17.03.2022 22:47 Ответить
Тоді меншу баночку .
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17.03.2022 22:51 Ответить
!!!
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18.03.2022 03:08 Ответить
І вирахувати кошти за використаний патрон на цю вонючу скотину...
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18.03.2022 13:11 Ответить
Слава героям України!
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17.03.2022 22:36 Ответить
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17.03.2022 22:52 Ответить
на мішку зекономив
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17.03.2022 23:32 Ответить
повесить эту тушу гавна , пусть его вороны клюют .
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18.03.2022 23:55 Ответить
КОРОНАВИРУС РЕЗЕРВНЫЙ АККАУНТ!!


@Odessa3784

·
11 ч



«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це

https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
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17.03.2022 22:19 Ответить
русня ніяк не второпає, що воює не з армією, а з народом. Що жодна б влада не роздавала б власним нромадянам зброю у своєму серці, якщо б боялася їх... З нами Бог та Україна. Переможемо.
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17.03.2022 22:25 Ответить
Ляпота! А ще мені комент відразу під ним сподобався:
"

Дервиш


@***************

·
11 h



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@Odessa3784

асвабадителям на заметку, - если так адиннарот встречают на юго-востоке Украины, то пусть представят, с какими паляницами их ждут на западе..."

І правий же! Тут цих сук будуть на бутилки **** садити так, що з рота вилазить буде.
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17.03.2022 22:41 Ответить
До тієї "бутилки" ще треба буде дожити, друже...
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17.03.2022 22:45 Ответить
Ножами треба бiльше рiзати...
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17.03.2022 22:19 Ответить
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17.03.2022 22:19 Ответить
🤣🤣🤣🤣🔥🔥💥💥💥
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17.03.2022 22:37 Ответить
Так ! Казахи теж ображаються коли ми називаємо московитів ордою. Вони кажуть ,що ординці , як і козаки були воїнами , а ця московітська наволоч, це щось підле , мерзке . Навіть тварини ображаються коли їх називають тварями.
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21.03.2022 06:38 Ответить
Гарнюче.
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17.03.2022 22:20 Ответить
Последняя фотка - зачетная!
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17.03.2022 22:20 Ответить
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17.03.2022 22:22 Ответить
где ещё 5 акаций в батарее их 6 по штату я не ванга но судя по всему у кого то лут
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17.03.2022 22:22 Ответить
це їх блокпост, а батареї можуть бути в складі трьох одиниць, це давня практика рузге ще з 30 років Особливо в гаубичній артилерії.
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17.03.2022 23:41 Ответить
на блок пост ставить сау - особый рузге ум ?
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17.03.2022 23:45 Ответить
Ой, щось пішло не так у свинорилих
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17.03.2022 22:23 Ответить
Голливуд до таких кадров не додумался

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17.03.2022 22:25 Ответить
Правда жизни
БЕЙ МОСКАЛЕЙ!!!!
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17.03.2022 22:26 Ответить
Да такое только в мартен
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17.03.2022 22:35 Ответить
Может музей создать ?
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17.03.2022 22:47 Ответить
Безумный Макс. Дорога ярости.
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17.03.2022 22:42 Ответить
21 век. Мордор во всем своем расцвете.
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19.03.2022 04:38 Ответить
Ось так тепер виглядає Украіїнський прапор... розбита російська військова техніка на фоні українського чорнозему та прекрасного синього неба ..
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17.03.2022 23:33 Ответить
Теперь с такими колесами он может по рельсам двигаться неостановимо!
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18.03.2022 12:53 Ответить
спалена фашистська техніка це чудово... зато вбиті окупанти це ще й сильне обезболююче. показуйте більше вбитих мацковських фашистів. благаю.
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17.03.2022 22:25 Ответить
Поддерживаю
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17.03.2022 22:26 Ответить
Нормально хоть окопались? Руки-ноги из под земли не торчат?
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17.03.2022 22:25 Ответить
Тільки попіл.
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18.03.2022 00:53 Ответить
Роман Донік


@donikroman

·
16 ч



На Ярославьского вийшли щоб він допоміг грошми закупити байрактари для оборони Слобожанщини.
Він послав людей як подалі.
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17.03.2022 22:27 Ответить
мабуть Ярославський бажає слави
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17.03.2022 23:36 Ответить
Ярославський бажає пулі
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18.03.2022 03:17 Ответить
То нехай до нього завітають ССО.
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18.03.2022 03:48 Ответить
У Канаді заарештували росс. транспортний літак Ан-124 «Руслан».
Він буде переданий ЗСУ, для доставки озброєнь із США та Канади.












.

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17.03.2022 22:30 Ответить
волга закрасити Дніпро переписати на українську
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17.03.2022 22:32 Ответить
Канада не засцяла на відміну від...
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18.03.2022 01:19 Ответить
А якщо в них насіння соняшника було, то як гадаєте, підсмажене насіння проросте
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17.03.2022 22:30 Ответить
Казали ж - для танкістів сенсу немає. Для паливозаправників виходить теж.
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18.03.2022 01:01 Ответить
Для таких краще в кишені кукурудзу класти, коли смажиться салют з попкорну буде.
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18.03.2022 11:32 Ответить
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17.03.2022 22:32 Ответить
От Вам смішно, а pornhub теж закрив доступ кацапам.
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17.03.2022 22:43 Ответить
ну шо поробиш)))
нехай також дивляться як наші Байрактари хрінячать іхніх ****** в ...хвіст і в... гриву)))))
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17.03.2022 22:48 Ответить
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17.03.2022 22:52 Ответить
Українці - Героїчні хлопці 👍👍👍 Велика повага. Героям Слава!
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17.03.2022 22:34 Ответить
Красивые кадры аж душу радуют.Смерть врагам и Слава Украине
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17.03.2022 22:35 Ответить
Доокопувались
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17.03.2022 22:39 Ответить
УПС! - чисто на украинском сказали украинцы...
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17.03.2022 22:40 Ответить
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой пи*дец!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 22:45 Ответить
А треба було закопуватись....і чим глибше.
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17.03.2022 22:46 Ответить
****** сю русню! Нехай ні жар, ні холод не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод, бо нам призначено пи#ди **** вломить. (с)
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17.03.2022 22:47 Ответить
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Слава Україні!
Herojam Slava!

https://www.youtube.com/watch?v=AtQUtXWfTYA
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17.03.2022 23:24 Ответить
Ніяких перемовин! Ніяких полоненних! Тільки покорання смертью Треба знищити цей мордор раз і назавжди
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18.03.2022 00:41 Ответить
очень правильно фотографии трупов свинорылых кацапов-убийц отправлять родителям, женам, детям и родственникам трупа... пусть радуются... радуются, что не вернулся калекой за которым потом надо будет ухаживать...
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19.03.2022 06:33 Ответить
 
 