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В результате попадания остатков сбитой ракеты горел жилой дом, 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме Подольского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа. Ликвидация продолжается. На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава. По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

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В результате попадания остатков сбитой ракеты горел жилой дом, 1 человек погиб, - ГСЧС 01
В результате попадания остатков сбитой ракеты горел жилой дом, 1 человек погиб, - ГСЧС 02
В результате попадания остатков сбитой ракеты горел жилой дом, 1 человек погиб, - ГСЧС 03

Позже в ГСЧС уточнили, что в 09:14 пожар, который произошел в результате попадания остатков сбитой ракеты в жилой дом в Подольском районе, ликвидирован.

Автор: Анастасія Потіха
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Ху@ло , ти не тільки головоріз і ублюдок , а ще й плюгавий людоїд ,
будь ти проклятий зі своїм виводком навікИ 😡
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18.03.2022 09:43 Ответить
Гидота касабська..
..
Тримаймося браття українці
Ми переможемо
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18.03.2022 09:44 Ответить
Нахрена Виноградарь бомбить?
Совсем иобу дались.
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18.03.2022 09:48 Ответить
Там детский сад неподалеку, может в котельную целились винторогие рашисты.
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18.03.2022 10:51 Ответить
Вибачаюся перед Вами шановні брати й сестри за нестриманість у такий час.
Але ж:
-Чи хто знає а чи працюють дипломатичні та консульські установи рогатих кацапів в Україні?;
-А в якому стані стосунки з кацапами,це знову не війна?;
-Чи хто примітив що авіаційні нальоти проходять з території Білорусі?Чи є нальоти рогатої худоби з свинарника?
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18.03.2022 09:59 Ответить
- не работают. все посольства и консульства закрыты и эвакуированы.
- хз. вроде разорваны дипотношения. но могу и ошибаться.
- это сложно не заметить. С кацапии налёты конечно же тоже есть.
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18.03.2022 10:50 Ответить
 
 