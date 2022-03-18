В результате попадания остатков сбитой ракеты горел жилой дом, 1 человек погиб, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате попадания остатков сбитой ракеты произошло возгорание в жилом доме Подольского района Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 18 марта в 8:04 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в 5-этажном жилом доме в Подольском районе столицы.

"На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытии пожарные установили, что произошло возгорание с 1 по 3 этажа. Ликвидация продолжается. На месте задействовано 8 ед. пожарной техники и 47 чел. личного состава. По предварительной информации, спасены 12 человек, эвакуированы 98 человек, травмированы 4 человека. К сожалению, 1 человек погиб", - говорится в сообщении.

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Позже в ГСЧС уточнили, что в 09:14 пожар, который произошел в результате попадания остатков сбитой ракеты в жилой дом в Подольском районе, ликвидирован.