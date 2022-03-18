Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. ВИДЕО+ФОТО

Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что попали в жилой дом и административное здание.

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"Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем.

Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают подло обстреливать гражданских", - написал Кириленко.

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