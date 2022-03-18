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Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Отмечается, что попали в жилой дом и административное здание.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 01
Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 02

"Пока известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем.

Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают подло  обстреливать гражданских", - написал Кириленко.

Также читайте: Оккупанты обстреливают украинские позиции под Запорожьем из минометов и вертолетов, - Арефьев

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 03

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Краматорский район оккупанты выпустили "Искандер", предварительно жертв нет, - Нацполиция


Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 05


Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 06
Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
РуССкий мир пришел .. Смерть московским оккупантам!!!
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18.03.2022 10:46
+9
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, вас Краматорськ і Маріуполь ніяк не переконають в протилежному ?
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18.03.2022 10:50
+9
***** і трохи, еташ камунисти данилич и макарич все віддали оркам, якоби за газ який самі ********, продали а потім розрахувались обороноздатністю держави. Комуністи такіж самі вороги як москалі.
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18.03.2022 10:53
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РуССкий мир пришел .. Смерть московским оккупантам!!!
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18.03.2022 10:46 Ответить
Просто нелюди, аж грусть на душе за людей..(
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18.03.2022 10:48 Ответить
Слава Богу в Україні! Героям шана! Господи , не відкладай свою перемогу над поганами, та даруй Україні долучитися до неї!
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18.03.2022 10:48 Ответить
Кто ж фанерой внутрь окно забивает (на последнем фото)? Снаружи надо, внутри толку никакого от нее.
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18.03.2022 10:49 Ответить
ракетний удар(( скільки в них іще ракет(((
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18.03.2022 10:49 Ответить
***** і трохи, еташ камунисти данилич и макарич все віддали оркам, якоби за газ який самі ********, продали а потім розрахувались обороноздатністю держави. Комуністи такіж самі вороги як москалі.
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18.03.2022 10:53 Ответить
Благодаря Кучме еще 570 где-то
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18.03.2022 10:57 Ответить
оккупанты каждый день наносят удары по Харькову по жилым домам
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18.03.2022 10:49 Ответить
Менше фото та інформації! Не допомагайте ворогові.
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18.03.2022 10:50 Ответить
от Геращенку точно пику треба побити...
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18.03.2022 10:53 Ответить
"мишебратья, адиннарот, славяне, православие, обшчая культура, исорические корни " - що ****** вата від бомжів до нардепів, вас Краматорськ і Маріуполь ніяк не переконають в протилежному ?
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18.03.2022 10:50 Ответить
Перемогою , і дуже скоро, закінчиться ця війна і буде писатись її історія. То по всім фактам злочинів мабудь доцільно буде провести порівняння з війною 39-45 років та показати світові на чіїй совісті більше кривавих злочинів .
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18.03.2022 10:52 Ответить
на перемовинах рашка слухає уважано, ага.
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18.03.2022 10:53 Ответить
Кацапы должны сдохнуть
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18.03.2022 10:53 Ответить
патова ситуація - договоритись із загарбником не можна, він хоче з України зробити васала та забрати частину територій. Битися до останнього українця - це під ракетними ударами буде розвалено нашу економіку, непомірні жертви цивільного населення, розвалені великі міста і втрата можливості спротиву через деякий час. В останній час він саме перейшов до ракетних обстрілів і послабив просування наземних військ. Єдиний вихід - отримати від Заходу належне ПВО в достатній мірі, якщо Захід буде зволікати, то буде нам непереливки.
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18.03.2022 10:57 Ответить
Аби захід не був таким пасивним, ситуація як ситуація. Згадайте як бін-ладена розпиляли. було б бажання, а засоби знайдуться.
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18.03.2022 11:09 Ответить
Може вже харош кукукать про "чесну війну між арміями"? Рашисти завжди воюють проти цивільного населення. Пора вже звикнути до цього і планувати військові операції відповідно.
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18.03.2022 11:07 Ответить
Офігенно ***** рятує Донбас.
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18.03.2022 11:08 Ответить

Донбас та виборців опзжо
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18.03.2022 11:30 Ответить
 
 