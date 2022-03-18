В результате обстрела разрушен корпус высшего учебного заведения в Харькове, 1 человек погиб, 1 - под завалами, 11 человек пострадали, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Харькове в результате вражеских обстрелов пострадали здание высшего учебного заведения и жилые дома, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

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Как сообщается, 18 марта около 8:40 в Харькове в результате вражеских обстрелов потерпел сильные разрушения шестиэтажный учебный корпус высшего учебного заведения, а также пострадали два соседних жилых дома.

"Погиб 1 человек, 11 человек пострадало и 1 человек находится под завалами. В двух жилых домах пожар ликвидирован. Информация уточняется. От ГСЧС привлечены 55 человек и 13 ед. техники", - говорится в сообщении.

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