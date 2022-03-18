Уничтожены вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова. Отражены две попытки продвижения войск РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Защитники Украины уничтожили вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Північ" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения русских военных.

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"Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються. Підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту", - додають в ОК.

Також повідомляється, що у районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.

"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!", - зауважили в пресцентрі.

Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.