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Уничтожены вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова. Отражены две попытки продвижения войск РФ, - ОК "Північ". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Защитники Украины уничтожили вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".

"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Північ" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения русских военных.

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Уничтожены вражеский комплекс РЭР Торн и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова. Отражены две попытки продвижения войск РФ, - ОК Північ 01

"Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються. Підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту", - додають в ОК.

Також повідомляється, що у районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.

"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!", - зауважили в пресцентрі.

Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.
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Топ комментарии
+39
Танк з відкидним верхом. (тюнінг від ЗСУ)
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18.03.2022 14:00
+29
Небо какое красивое, поле, солнце … отличный украинский пейзаж
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18.03.2022 13:55
+21
Кабриолет.
А я сяду, в кабриолет, и поеду куда нибудь...
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18.03.2022 14:02
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Небо какое красивое, поле, солнце … отличный украинский пейзаж
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18.03.2022 13:55 Ответить
Таким чудовим весняним українським ранком ми звикли виходити в поле сіяти...
Нічого, незабаром ми повернемося до звичної нам справи.
Все буде Україна!
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18.03.2022 14:38 Ответить
Танк з відкидним верхом. (тюнінг від ЗСУ)
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18.03.2022 14:00 Ответить
Кабриолет.
А я сяду, в кабриолет, и поеду куда нибудь...
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18.03.2022 14:02 Ответить
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18.03.2022 14:02 Ответить
Це радує! Слава ЗСУ!
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18.03.2022 14:04 Ответить
Розбитий кацапський мотлох на тлі природнього українського прапору
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18.03.2022 14:09 Ответить
Это можно смотреть вечно!
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео. - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
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18.03.2022 14:10 Ответить
Знайти і добити усіх утирків 😡
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18.03.2022 14:12 Ответить
для цього треба важкі ударні безпілотники, щоб з України могли долетіти до чуркістана і керованими ракетами фігачити їх бази, машини, щоб з печер боялися вилазити, бо зараз вони назад на підарашку і черз мацкву і сибір до себе втікати будуть, щоб і близько до кордонів України не наблизитись
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18.03.2022 15:00 Ответить
Это видео снято 24 февраля, с камеры на шлеме "освободителя". Судя по всему владельца камеры утилизировали а видео выложили в сеть наши.
И, справедливости ради, они тут не "бегут бросая технику" а спешиваются и занимают позиции чтобы отстреливаться.
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18.03.2022 14:47 Ответить
Дохніть, кацапи їбучі ! 😡
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18.03.2022 14:10 Ответить
А як там з контрнаступами, чи ми і будемо тільки відбиватись, щось трубили контратаки- контратаки і знову глухо і відбиваємся без контратак.
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18.03.2022 14:12 Ответить
зараз тобі ГенШтаб доповідь зробе, записуй
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18.03.2022 14:13 Ответить
Мені ГШ не потрібно, щоб розповідав, бо він і так "нарозповідався", я дивлюся по фактам, по-ділам, да оборону наші хлопці держуть чьотко, да розбивають, а далі....!??
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18.03.2022 14:38 Ответить
Всі чекають поки ти заведеш свій бойовий діван та поведеш в атаку)))
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18.03.2022 14:24 Ответить
Тільки після вас діванний хер-майор! Чи може ти воюєш зараз!? Однією рукою стріляєш з автомата іншою строчиш на смартфоні??? "Чья бы корова мычала"
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18.03.2022 14:40 Ответить
А чого після мене?
Вже не хочеш в контрнаступ?)))
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18.03.2022 14:47 Ответить
Дитячий садок, відразу А чого після мене, візьми свідомо на себе відповідальність - першим, тиж дуже грамотній!? Починається тиканна пальцем а чого я а не він - ДИТСАДОК!
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18.03.2022 14:55 Ответить
Ну я бачу ти дуже грамотний, сидіти на дівані і командувати усіма військами)))
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18.03.2022 15:00 Ответить
Не тикай в іншого пальцем, подивись на "дюже граммотного" в дзеркало.
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18.03.2022 15:02 Ответить
А вас контрнаступ і звільнення наших міст мабуть не цікавить, ви мабуть за це не переживаєте, яж не говорю про плани карти розкрити "ДО" і тд, я говорю про те що нехай повідомляють "ПІСЛЯ", якого не має
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18.03.2022 15:01 Ответить
Ніякого контрнаступу не буде, буде сафарі на лаптей.
Хочеш повоювать з гаслом - за родину, за Сталіна, заводь діван і ******.
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18.03.2022 15:11 Ответить
У КАБЗДУНА СНОВА АНШЛАГ...
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18.03.2022 14:17 Ответить
Дуже добра новина! Слава Украiнi!
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18.03.2022 14:17 Ответить
Анало-говнетный танк-кабриолет.
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18.03.2022 14:41 Ответить
делаем и показываем красивое - рузге загорает
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18.03.2022 14:43 Ответить
Крем антізагар - імпортозамєщєнноє фуфло.
А так гарнесенько!
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18.03.2022 14:48 Ответить
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18.03.2022 14:50 Ответить
смародёрил кросовки и сгорел горият аж гайки воняют
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18.03.2022 15:01 Ответить
Наче , догорає , вже не загорає .
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18.03.2022 14:53 Ответить
 
 