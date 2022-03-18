Уничтожены вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова. Отражены две попытки продвижения войск РФ, - ОК "Північ". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Защитники Украины уничтожили вражеский комплекс РЭР "Торн" и командно-наблюдательный пункт БТГр вблизи Чернигова.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр оперативного командования "Північ".
"Вчера вечером, 17 марта, вблизи Чернигова было обнаружено расположение вражеского комплекса РЭР "Торн" и командно-наблюдательного пункта БТГр. А сегодня на рассвете украинские защитники из числа войск оперативного командования "Північ" пожелали оркам "Доброе утро", уничтожив указанные объекты", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки защитниками Чернигова были отражены две попытки продвижения русских военных.
"Кремлівська армія вкотре понесла втрати як в техніці, та і серед особового складу. Зокрема відомо, що знищені ворожі БМП, танк та "Тигр". Інші втрати ворога уточнюються. Підрозділами Збройних Сил України нанесений артилерійський удар по артилерії противника, у результаті - мінус дві ворожі батареї, які більше не зможуть завдати шкоди місту", - додають в ОК.
Також повідомляється, що у районі одного з населених пунктів області українськими захисниками нанесені точкові удари по великій кількості техніки та особового складу, який здійснював ротацію.
"Ротація" орків на той світ пройшла успішно!", - зауважили в пресцентрі.
Місцеві мешканці підтверджують, що російські солдати продовжують тікати, кидати свою техніку та не бажають іти в бій.
Пожалуйста, подождите...
Нічого, незабаром ми повернемося до звичної нам справи.
Все буде Україна!
А я сяду, в кабриолет, и поеду куда нибудь...
Кадыровские "дон-доны" бегут, бросая технику.
Видео. - https://youtu.be/AhTcXdCeCYo
И, справедливости ради, они тут не "бегут бросая технику" а спешиваются и занимают позиции чтобы отстреливаться.
Вже не хочеш в контрнаступ?)))
Хочеш повоювать з гаслом - за родину, за Сталіна, заводь діван і ******.
А так гарнесенько!