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Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай проинформировал 18 марта днем, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов. Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы", - отметил Сергей Гайдай.

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Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске, - Гайдай 01
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Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 14:57 Ответить
Слава Господу! Героям шана!
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18.03.2022 15:08 Ответить
 
 