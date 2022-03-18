Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске, - Гайдай. ФОТО

Войска РФ обстреляли больницу в Лисичанске.

Об этом глава Луганской области Сергей Гайдай проинформировал 18 марта днем, информирует Цензор.НЕТ.

"Российская армия открыла огонь по одному из лечебных заведений в Лисичанске. В общей сложности они выпустили десять снарядов. Больница и расположенные рядом жилые дома остались без окон. Информация о пострадавших уточняется. На объекте работают спасательные службы", - отметил Сергей Гайдай.

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