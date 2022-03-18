Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом. ФОТОрепортаж

Десантно-штурмовые войска ВС Украины уничтожили очередную вражескую технику вместе с личным составом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Боевая работа Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Где именно это произошло, пока не упоминается.

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