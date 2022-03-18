67 058 108
Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Десантно-штурмовые войска ВС Украины уничтожили очередную вражескую технику вместе с личным составом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
"Боевая работа Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Где именно это произошло, пока не упоминается.
Топ комментарии
+89 ьля
показать весь комментарий18.03.2022 15:15
+61 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий18.03.2022 15:26
+58 Aleksiey Ykropovich
показать весь комментарий18.03.2022 15:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.