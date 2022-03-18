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Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Десантно-штурмовые войска ВС Украины уничтожили очередную вражескую технику вместе с личным составом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

"Боевая работа Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Вражеская техника уничтожена вместе с личным составом! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Где именно это произошло, пока не упоминается.

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Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом 01
Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом 02
Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом 03
Боевая работа Десантно-штурмовых войск: уничтожена техника оккупантов вместе с личным составом 04
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Топ комментарии
+89
ммм... ножки а-ля рюс! беллисимо!
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18.03.2022 15:15
+61
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18.03.2022 15:26
+58
Більше дохлих рашисстов на фото. Вони (дохлі рашиссти) підіймають настрій.
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18.03.2022 15:16
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О, ити бозє мой. нозя окупанта зашкварилась..
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18.03.2022 16:13 Ответить
Чей туфляр?
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18.03.2022 16:22 Ответить
Great job
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18.03.2022 16:24 Ответить
Ботинок жалко..., хорошие были
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18.03.2022 16:55 Ответить
Да нихера не жалко. Тем более, что ему один только ботинок выдали
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18.03.2022 17:23 Ответить
Ваш коментар нагадав мені епізод із братів Стругацьких, "Парень из преисподней":

Первое, что мы увидели, выйдя за околицу, был имперский бронеход, съехавший с дороги и завалившийся носом в деревенский колодец. Он уже остыл, трава вокруг него была покрыта жирной копотью, под распахнутым бортовым люком валялся дохлый крысоед - все на нем сгорело, остались только рыжие ботинки на тройной подошве. Хорошие у крысоедов ботинки. У них ботинки хорошие, бронеходы, да еще, пожалуй, бомбардировщики. А солдаты они, как всем известно, никуда не годные. Шакалы.
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18.03.2022 17:29 Ответить
Ось що Джавелін всемогущий робить! Льогкім двіженієм рукі танк прєвращаєтся в мобільний крематорій!
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18.03.2022 17:51 Ответить
Перетримали, таке навіть пси їсти не будуть
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19.03.2022 15:19 Ответить
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