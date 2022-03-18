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Грузинские добровольцы Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Двое грузинских добровольцев Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 18 марта.

Об этом сообщил блогер-расследователь Ираклий Комахидзе на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня под Ирпенем в бою с российскими оккупантами погибли два грузинских воина Давид Ратиани и Георгий Бериашвили. Соболезнования родным и близким", - написал Комахидзе.

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Грузинские добровольцы Давид Ратиани и Георгий Бериашвили погибли в бою с российскими оккупантами под Ирпенем 01
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